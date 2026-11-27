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Monica Anghel a vorbit deschis despre schimbările din industria muzicală și despre felul în care percepe noua generație de artiști. Cântăreața consideră că originalitatea și talentul au ajuns să fie umbrite de popularitatea pe rețelele sociale. Totodată, vedeta a făcut mărturisiri despre criticile primite de-a lungul timpului din cauza aspectului fizic și despre problemele de sănătate care au determinat-o să slăbească 40 de kilograme.

Monica Anghel, critică lipsa de originalitate a unor artiști

Cu o carieră de câteva decenii în muzică, Monica Anghel nu ezită să își exprime opinia despre direcția în care se îndreaptă industria artistică. Într-un interviu acordat recent, interpreta a criticat lipsa de individualitate pe care o observă la unii dintre cântăreții tineri. Artista spune că succesul măsurat în urmăritori și aprecieri online nu reflectă întotdeauna relația reală dintre un cântăreț și publicul său.

În opinia cântăreței, numeroase melodii lansate în prezent seamănă între ele, iar interpreții par să urmeze aceleași formule muzicale, în loc să își dezvolte propriul stil. Monica Anghel consideră că autenticitatea ar trebui să rămână esențială într-o carieră artistică, indiferent de tendințele promovate pe platformele de socializare.

„Nu mă deranjează nimic la artiștii din noua generație, dar toți fac piese la fel, toți vor să fie la fel, vocile lor sună cam la fel. Totul este superficial, nu mai au personalitate. Nu mi-am construit viața în funcție de social media. Nu am nici mulți, nici puțini urmăritori, nu am followeri cumpărați. Important este că eu sunt în regulă cu mine însămi. Eu am publicul meu și sala este plină. Nu are importanță câți urmăritori ai. Poți să ai milioane de followeri și să te trezești cu sala goală”, a declarat Monica Anghel pentru CANCAN.RO.

Cum a reacționat Monica Anghel la criticile privind greutatea sa

Artista a abordat și un subiect sensibil din viața personală: comentariile despre aspectul său fizic. După ce a slăbit aproximativ 40 de kilograme, Monica Anghel spune că a continuat să fie judecată de cei din jur. Dacă înainte primea remarci despre kilogramele în plus, acum există persoane care consideră că a slăbit prea mult.

Cu toate acestea, cântăreața susține că nu își mai lasă starea de spirit influențată de părerile celorlalți.

„Am slăbit 40 de kilograme și am făcut acest curs de instructor de fitness pentru mine, ca să nu fiu dependentă de altcineva și să pot face exerciții oricând. Am făcut-o ca să fiu într-o formă fizică bună și să mă simt bine. Lumea m-a judecat în față de nenumărate ori pentru felul în care arătam, dar nu m-a interesat. Nu mă interesează ce spun unii oameni, pentru că important este să fiu eu bine cu mine însămi. Atunci spuneau că sunt grasă, acum unii spun că sunt prea slabă. De ce nu mă interesează? Pentru că, dacă am nevoie de ceva, singurii oameni care îmi sunt alături sunt cei din familia mea și câțiva prieteni. În rest, fiecare își dă cu presupusul și discută pe la colțuri. Trăiesc în pace, armonie și echilibru cu mine însămi și sunt liniștită noaptea, când pun capul pe pernă, pentru că știu că nu fac rău nimănui”, a mărturisit vedeta.

Deși transformarea a atras atât admirație, cât și critici, Monica mărturisește că nu este cu nimic mai diferită ca om, însă acum se simte mult mai bine în pielea ei.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine.”, a spus artista pentru revista Viva!

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Foto: Arhiva ELLE

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