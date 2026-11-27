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Mihai Petre și soția sa, Elwira, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Deși au construit împreună o familie și au o poveste de dragoste care a început pe ringul de dans, coregraful recunoaște că există un moment din relația lor pe care l-ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi. Acesta a povestit de ce regretă că a așteptat atât de mult înainte să o ceară în căsătorie.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai Petre și Elwira

Mihai Petre și Elwira s-au cunoscut datorită pasiunii comune pentru dans, care i-a adus împreună atât în competițiile sportive, cât și în viața personală. Cei doi au fost inițial parteneri pe ringul de dans, însă apropierea dintre ei s-a transformat treptat într-o relație sentimentală.

De-a lungul anilor, au trecut împreună prin numeroase schimbări, iar în prezent sunt părinții a două fetițe, Ariana și Catinca. Recent, cei doi și-au amintit câteva dintre cele mai importante momente de la începutul relației, inclusiv primele gesturi romantice și cererea în căsătorie.

Relația celor doi s-a construit în perioada în care participau la concursuri de dans sportiv. Orele petrecute împreună la antrenamente și competiții i-au apropiat, iar sentimentele au apărut treptat. Elwira și-a amintit un episod care a făcut-o să înțeleagă că între ea și Mihai se înfiripa ceva mai mult decât o simplă prietenie.

După încheierea unui campionat, cei doi se întorceau acasă cu mașina tatălui lui Mihai Petre. Așezați pe bancheta din spate, au petrecut drumul ținându-se de mână, un gest pe care Elwira nu l-a uitat. Ulterior, relația lor a devenit tot mai serioasă, iar dansatoarea a luat decizia de a se muta din Polonia în România pentru a fi alături de partenerul său.

Mutarea a reprezentat o schimbare importantă, mai ales că tatăl său a acceptat cu dificultate ideea ca fiica lui să locuiască departe de familie. Cu toate acestea, Elwira a mărturisit că nu regretă hotărârea luată.

Mihai Petre regretă că nu a cerut-o mai devreme în căsătorie pe Elwira

Deși relația lor evolua frumos, Mihai Petre a așteptat șapte ani înainte să facă pasul cel mare. Coregraful a ales un moment special pentru cererea în căsătorie: ziua de naștere a Elwirei. A invitat-o la restaurantul în care obișnuiau să petreacă timp împreună și a pregătit un inel de logodnă.

Cererea a fost una specială, fără gesturi extravagante, însă a rămas o amintire importantă pentru amândoi. Privind în urmă, Mihai Petre consideră că ar fi trebuit să își ia inima în dinți mult mai repede și să nu amâne atât de mult acest moment.

„Ca orice băiat, greșeala clară: trebuie să fii pregătit. După mine, ar fi trebuit să o cer mult mai devreme. Am făcut pasul, am chemat-o de ziua ei fix în locul acela, am cerut-o cât se poate de clasic, aveam inelul pregătit”, a povestit Mihai Petre în emisiunea „Furnicuțele”.

Elwira și Mihai Petre, confesiuni despre relația lor

Întâlnirea lor a avut loc cu mai bine de două decenii în urmă, în contextul căutării unui partener pentru competiții. Mihai Pette a mers chiar în Polonia, unde s-a cazat cu chirie pentru a se antrena alături de Elwira. Îndrăgostită, coregrafa a luat decizia de a se muta în România, lăsând în urmă țara natală și apropiindu-se de viața și cariera lui Mihai.

Povestind despre provocările pe care le-au întâmpinat, cei doi au mărturisit că filosofia „nu există nu se poate” le-a ghidat atât cariera, cât și relația de cuplu. Elwira Petre rememorează într-un interviu momentele intense de la concursuri și provocările zilnice:

„Aoleo și câte au fost! La fiecare concurs a existat nu există nu se poate”, a spus ea pentru Cancan.

Mihai Petre adaugă că această filozofie nu se aplică doar în sport sau televiziune, ci se regăsește în micile provocări ale vieții de zi cu zi:

„Tu ai vorbit de viața de sportivi. Și în televiziune am avut momente în care am spus nu există nu se poate. O să-mi găsesc cuvintele și de data asta. Mi se pare că sunt obosit. Nu sunt de fapt. Eu cred că în fiecare zi avem mici doze care ne provoacă să spunem nu există nu se poate. Și rezonăm cu ideea asta, nu?”

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Foto: Instagram

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