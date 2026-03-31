Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut soția lui, Elwira: „Am ales exact drumul care m-a adus la tine”

Elwira Petre i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Mihai Petre, de ziua lui de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut soția lui, Elwira: "Am ales exact drumul care m-a adus la tine"

Mihai Petre și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Soția lui, Elwira, i-a făcut pe rețelele de socializare o superbă declarație de iubire.

Elwira Petre, mesaj pentru soțul ei

Pe 28 martie, Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Celebrul coregraf a fost sărbătorit în familie, iar soția lui, Elwira Petre, i-a transmis public o urare extrem de emoționantă. 

„Nu știu cum s-a întâmplat că, dintre milioane de drumuri, am ales exact drumul care m-a adus la tine… dar știu un lucru — aș alege din nou, de fiecare dată, același drum spre tine. La mulți ani, suflet pereche”, a scris Elwira Petre pe Instagram. 

Mihai Petre, mărturisiri neașteptate despre infidelitate

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe partenera lui. Dansatoarea, născută în Polonia, era cunoscută deja pentru performanțele sale, fiind campioană națională de-a lungul timpului în mai multe tipuri de dans sportiv. În vara anului 2008, Mihai și Elwira Petre s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

Mihai Petre a făcut acum ceva vreme o serie de mărturisiri despre căsnicia lui. Coregraful a dezvăluit care sunt secretele relației armonioase pe care o are cu Elwira Petre.

„Cred că la noi funcționează respectul reciproc, faptul că ne ascuțim simțurile unul pentru celălalt, văzul, auzul, absolut totul. Prezența și faptul că ne oferim spațiu atunci când avem nevoie de el. Dar asta vine tot din ascultare și atenție și respect, până la urmă. Cred că asta, da. Eu așa simt”, a declarat Mihai Petre într-un interviu pentru Unica.ro.

Întrebat dacă ar putea trece peste infidelitate, Mihai Petre a avut un răspuns surprinzător:

„Eu nu cred. E greu. N-ai cum. Una din valorile importante, poate cea mai importantă pentru mine, în general în viață, e adevărul, așa că… Nu, nu cred că are sens”, a adăugat Mihai Petre pentru sursa citată. 

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mihai Petre a vorbit despre începutul relației cu Elwira, dar și despre lucrurile care îi leagă după atâția ani de căsătorie.

„Prima întâlnire a avut loc în Republica Moldova, chiar la Chișinău, acolo unde am făcut proba. Eu nu aveam parteneră, ea de asemenea și am făcut o probă pur și simplu să vedem dacă ne potrivim și se pare că ne-am potrivit foarte bine. (…) Eram într-o zonă, Gdansk se cheamă orașul mai mare, dar de fapt e o zonă în care trei orașe sunt unite Gdansk, Gdynia și Sopot. Acolo ne-am antrenat în primul an, acolo ne-am petrecut foarte mult timp și pot să spun că da, ăsta e locul care ne-a unit la început”, a declarat Mihai Petre pentru Playtech Știri.

În ceea ce privește ingredientele căsătoriei lor fericite, coregraful spune că „respectul este esențial și abilitatea de a-l asculta pe celălalt și de a fi atent la nevoile lui.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC