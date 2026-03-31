Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon și echipele de vedete care participă: „Suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că…"

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express.

Mona Segall, producătoarea Asia Express
Filmările pentru Asia Express 2026 au început deja, iar pe echipele de vedete care participă le așteaptă numeroase provocări.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

„În primul rând, mi se pare traseul foarte interesant. E Drumul mătăsii, e interesant din toate punctele de vedere și vizual, dar și ca și concept, conținut. Sper să pleacă, mai ales că mergem în China și mergem pentru o lungă perioadă de timp și vom vedea o mare parte din China. Nu vedem doar orașele mari unde merg turiștii, vedem mult mai mult decât atât și încercăm să cunoaștem și să afle și cei de acasă despre mentalitățile și despre stil de viață și oameni”, a spus Mona Segall, citată de Spynews.ro.

Spre deosebire de alți ani, Mona Segall nu a mai plecat înaintea echipelor de vedete, ci în același timp cu acestea.

„Asia Express începe pentru a noua oară și suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că eu plec, de obicei, cu vreo 5-6 zile înaintea celorlalți, ca să am timp să pregătesc, acum nu s-a putut, pentru că am avut niște probleme aici și a trebuit să le rezolv, așa că sunt un pic nesigură pe mine și abia aștept să ajung”, a declarat Mona Segall pentru sursa citată.

Ce vedete participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neașteptate pe această rută: concurenții nu se vor confrunta doar cu tradiții și probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într-o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 — Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influențele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 Precomanda Povești Audio - MARTIE 2026 105.8 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 Precomanda Energia Pietrelor - Martie 2026 84.56 RON Cumpără acum
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut soția lui, Elwira: "Am ales exact drumul care m-a adus la tine"
People
Mihai Petre a împlinit 47 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut soția lui, Elwira: "Am ales exact drumul care m-a adus la tine"
Lana Del Rey a dezvăluit imagini rare cu soțul ei, Jeremy Dufrene. Cum l-a surprins cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia
People
Lana Del Rey a dezvăluit imagini rare cu soțul ei, Jeremy Dufrene. Cum l-a surprins cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia
Corina Caragea, escapadă într-o locație romantică din Italia. Ce experiențe a trăit vedeta: "Dincolo de toate detaliile astea..."
People
Corina Caragea, escapadă într-o locație romantică din Italia. Ce experiențe a trăit vedeta: "Dincolo de toate detaliile astea..."
Laura Cosoi a dezvăluit imagini adorabile cu fiicele sale. Vedeta se pregătește să nască al cincilea copil
People
Laura Cosoi a dezvăluit imagini adorabile cu fiicele sale. Vedeta se pregătește să nască al cincilea copil
David Beckham, afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. Ce au dezvăluit apropiații: "Nu se poate opri din plâns"
People
David Beckham, afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. Ce au dezvăluit apropiații: "Nu se poate opri din plâns"
Otilia, confesiuni despre viața ei de familie. De ce a decis să amâne tratamentele in vitro pentru a deveni mamă: "Eu consider că..."
People
Otilia, confesiuni despre viața ei de familie. De ce a decis să amâne tratamentele in vitro pentru a deveni mamă: "Eu consider că..."
Libertatea
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Antena 1
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Cum a arătat Bianca Giurcanu în rochia de mireasă: concurenta de la Survivor România s-a căsătorit în 2023
Cum a arătat Bianca Giurcanu în rochia de mireasă: concurenta de la Survivor România s-a căsătorit în 2023
Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia
Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia
Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena
Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
„Banii nu sunt la noi”. Dezvăluiri fără precedent din intimitatea familiei Roman. Catinca Zilahay a dat cărțile pe față și a spus tot! Ce s-a întâmplat cu moștenirea lăsată de Mioara Roman
„Banii nu sunt la noi”. Dezvăluiri fără precedent din intimitatea familiei Roman. Catinca Zilahay a dat cărțile pe față și a spus tot! Ce s-a întâmplat cu moștenirea lăsată de Mioara Roman
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
catine.ro
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Mai multe din people
Britney Spears, surprinsă într-o ipostază rară alături de copiii ei, după ce a fost arestată
Britney Spears, surprinsă într-o ipostază rară alături de copiii ei, după ce a fost arestată
People

Britney Spears a fost surprinsă alături de cei doi fii ai săi, după ce a fost arestată la începutul lunii martie pentru suspiciunea de conducere sub influența alcoolului.

+ Mai multe
Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după ce a născut. Ce obicei alimentar are vedeta: "Mă ajută să mă mențin"
Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după ce a născut. Ce obicei alimentar are vedeta: "Mă ajută să mă mențin"
People

Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după ce a născut gemeni, iar acum ține cont de câteva aspecte în ceea ce privește alimentația.

+ Mai multe
Detalii rare despre copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit un fotograf apropiat familiei regale: "Nu este ceva normal să..."
Detalii rare despre copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit un fotograf apropiat familiei regale: "Nu este ceva normal să..."
People

Un fotograf apropiat familiei regale dezvăluie cum cresc copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

