Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon și echipele de vedete care participă: „Suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că…”

Filmările pentru Asia Express 2026 au început deja, iar pe echipele de vedete care participă le așteaptă numeroase provocări.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

„În primul rând, mi se pare traseul foarte interesant. E Drumul mătăsii, e interesant din toate punctele de vedere și vizual, dar și ca și concept, conținut. Sper să pleacă, mai ales că mergem în China și mergem pentru o lungă perioadă de timp și vom vedea o mare parte din China. Nu vedem doar orașele mari unde merg turiștii, vedem mult mai mult decât atât și încercăm să cunoaștem și să afle și cei de acasă despre mentalitățile și despre stil de viață și oameni”, a spus Mona Segall, citată de Spynews.ro.

Spre deosebire de alți ani, Mona Segall nu a mai plecat înaintea echipelor de vedete, ci în același timp cu acestea.

„Asia Express începe pentru a noua oară și suntem foarte emoționați, cel puțin eu, pentru că eu plec, de obicei, cu vreo 5-6 zile înaintea celorlalți, ca să am timp să pregătesc, acum nu s-a putut, pentru că am avut niște probleme aici și a trebuit să le rezolv, așa că sunt un pic nesigură pe mine și abia aștept să ajung”, a declarat Mona Segall pentru sursa citată.

Ce vedete participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neașteptate pe această rută: concurenții nu se vor confrunta doar cu tradiții și probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într-o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 — Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influențele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

