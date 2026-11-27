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Justine Lupe și soțul său, ilustratorul Tyson Mason, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Actrița în vârstă de 37 de ani, cunoscută publicului pentru rolurile sale din serialele „Succession” și „Nobody Wants This”, a ales să împărtășească vestea cu fanii săi cu ocazia Zilei Recunoștinței. Cei doi mai au împreună o fiică, Ellis, în vârstă de doi ani.

Justine Lupe și-a anunțat sarcina prin intermediul unei postări pe contul personal de Instagram, publicând două fotografii realizate în timpul sărbătorii petrecute acasă, alături de familia sa.

„Recunoscătoare astăzi pentru toate lucrurile care sunt încă la cuptor și pentru cele care sunt deja coapte”, a scris actrița în descrierea imaginilor, făcând aluzie atât la preparatele tradiționale de Ziua Recunoștinței, cât și la faptul că urmează să devină din nou mamă.

În prima fotografie, Justine Lupe apare alături de Tyson Mason, care o cuprinde cu un braț. Actrița, îmbrăcată într-un tricou roșu supradimensionat, și-a lăsat la vedere abdomenul, pe care fusese pictat un curcan, unul dintre simbolurile acestei sărbători americane. Lupe o ține în brațe pe fiica lor, Ellis, în timp ce soțul său pozează cu animalul de companie al familiei. Cea de-a doua imagine publicată de actriță surprinde în detaliu desenul realizat pe burtica de gravidă.

Anunțul a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de felicitare, atât din partea fanilor actriței, cât și din partea prietenilor și colegilor săi de breaslă. Printre cei care au reacționat la veste se numără și Jackie Tohn, alături de care Justine Lupe joacă în serialul de succes „Nobody Wants This”.

„O FAMILIE SUPERBĂ DE ÎNGERAȘI”, a comentat Jackie Tohn în dreptul fotografiilor.

Justine Lupe, despre experiența maternității după nașterea primului său copil

Justine Lupe și Tyson Mason au devenit părinți pentru prima dată în august 2024, când a venit pe lume fiica lor, Ellis. Actrița era însărcinată în timpul filmărilor pentru primul sezon al comediei romantice „Nobody Wants This”, iar la doar cinci luni după ce a născut a participat la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur din 2025.

Cu acea ocazie, Justine Lupe a acordat un scurt interviu publicației Page Six, în care a povestit cu umor cum au decurs pregătirile sale pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei cinematografice. Actrița a recunoscut că făcuse „mult prea puține lucruri” înainte de apariția sa pe covorul roșu, în ciuda recomandărilor primite din partea prietenelor sale.

„Am avut prietene care îmi spuneau: „Chiar trebuie să îți faci un tratament facial, chiar trebuie să mergi la un masaj”, a povestit Justine Lupe pentru Page Six, înainte de începerea ceremoniei.

La momentul respectiv, programul actriței era dictat în mare parte de nevoile fiicei sale, iar timpul pe care îl putea dedica pregătirilor pentru evenimentele mondene era considerabil mai redus. Vedeta a mărturisit că, în noaptea dinaintea Globurilor de Aur, reușise să doarmă doar câteva ore.

„Nu am făcut nimic. Am un copil de cinci luni, așa că, sincer, singurul lucru pe care l-am făcut pentru a mă pregăti a fost să nu dorm suficient”, a mărturisit actrița. „Am dormit trei ore noaptea trecută, așa că am consumat multă cofeină, dacă asta poate fi considerată o rutină de frumusețe.”

În ciuda nopților nedormite, Justine Lupe a declarat că „se simțea bine” și că perioada postpartum „decursese bine” până în acel moment. Fosta vedetă a producției HBO „Succession” a vorbit și despre experiența nașterii, mărturisind că se considera norocoasă din acest punct de vedere.

„Mă consider foarte norocoasă că am avut o naștere ușoară”, a adăugat actrița pentru Page Six.

La o lună după apariția sa pe covorul roșu al Globurilor de Aur, în februarie 2025, Justine Lupe și Tyson Mason și-au oficializat relația în cadrul unei ceremonii civile.

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Foto: Getty Images

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