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Andreea Marin a vorbit despre relația cu fiica sa, Violeta Bănică, și a recunoscut că tânăra a ajuns să o întreacă la un capitol neașteptat: gătitul. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că primește frecvent sfaturi de la fiica sa în bucătărie, dar și care este preparatul pe care aceasta abia așteaptă să îl mănânce atunci când revine în România.

Andreea Marin recunoaște că Violeta gătește mai bine decât ea

Andreea Marin se mândrește cu realizările fiicei sale, Violeta, care își continuă studiile în străinătate. Dincolo de preocupările academice, tânăra și-a descoperit și o pasiune pentru gastronomie, iar mama sa recunoaște că are multe lucruri de învățat de la ea. Într-un interviu acordat recent, vedeta a povestit că Violeta este mult mai curajoasă atunci când experimentează rețete noi și că nu ezită să o corecteze atunci când consideră că ar putea face ceva diferit.

„Fiica mea gătește mai bine decât mine, fratele ei este pasionat și ea a învățat multe din dragoste pentru el, mă corectează adesea și are idei mai bune decât mine în bucătărie, e mai îndrăzneață, în plus, acum e studentă departe de casă și a învățat tot felul de combinații internaționale, pe care eu le aflu departe la ea. Am întrebat-o ce vrea în primul rând să mănânce când vine acasă și mi-a răspuns că îi e dor de o ciorbă bună, vrea asta în fiecare zi, acolo nu are așa ceva”, a declarat Andreea Marin pentru CANCAN.RO.

Andreea Marin lucrează și 14 ore pe zi. Cum își împarte timpul între carieră și familie

Vedeta a mărturisit că i-ar plăcea să dedice mai mult timp gătitului, însă activitățile profesionale îi ocupă cea mai mare parte a zilei. Uneori, programul său ajunge chiar și la 14 ore, ceea ce îi lasă puțin timp pentru treburile casnice. Chiar și așa, Andreea Marin spune că îi face plăcere să pregătească mâncare pentru cei dragi atunci când are ocazia.

„Îmi place răsfățul, cui nu-i place? Eu sunt mai degrabă o femeie de acțiune în profesia mea, pasionată de ceea ce fac și cum munca mea înseamnă foarte des 12-14 ore pe teren, în fața echipelor sau a camerelor, în deplasări, timpul de acasă e redus și nu am vreme atât cât mi-aș dori pentru bunătăți, însă atunci când îmi propun, îmi iese ce îmi doresc să fac pentru cei dragi. Fiecare își construiește viața după cum i se potrivește mai bine, nu trebuie să fim toți pricepuți la toate, și nu văd nicio problemă în asta, fiecare alege care îi sunt prioritățile, important este să fii bun acolo unde alegi și pui suflet. E și o chestiune care ține de talent, de pricepere, de răbdare, fiecare simte unde îi este rostul și de ce este atras mai mult în viață. Cert e că la noi acasă se mănâncă gătit, așa cum am fost crescută, și nu răbda nimeni de foame”, a explicat Andreea Marin.

Andreea Marin, despre viața de studentă a fiicei sale în SUA

Prezentă la gala aniversară a revistei VIVA!, Andreea Marin a atras atenția printr-o apariție elegantă. Vedeta a ales o rochie care i-a pus în valoare silueta și a completat ținuta cu un accesoriu cu o semnificație aparte: o geantă vintage, veche de peste 50 de ani, pe care a moștenit-o de la mama sa. Cu această ocazie, fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize, surprize” a acordat un interviu publicației VIVA!, în care a povestit despre fiica sa, Violeta, și despre noua etapă din viața acesteia.

„Foarte bine (s-a adaptat la viața de studentă n.red.). La început i-a fost mai greu pentru că distanța nu e ușor de dus, dar acum e bine și-a făcut prieteni și are o activitate nebună, seamănă cu mama ei.”, a spus Andreea Marin.

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Foto: Arhiva ELLE

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