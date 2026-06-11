Care sunt principiile după care se ghidează Monica Anghel îi educația fiului ei, Aviv: „Sunt cam strictă”

Monica Anghel a recunoscut că obișnuiește să aibă o atitudine strictă când vine vorba de educația fiului ei, Aviv.

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  de  ELLE.ro
Care sunt principiile după care se ghidează Monica Anghel îi educația fiului ei, Aviv: "Sunt cam strictă"

Din 2010, Monica Anghel este căsătorită cu Marian Caraivan. Cei doi s-au cunoscut în cadrul Academiei de Poliție, acolo unde artista urma un master în Comunicare. Au împreună un băiat, pe nume Aviv. 

Monica Anghel, despre educația fiului ei

Monica Anghel și fiul ei, Aviv, au o relație apropiată și discută deschis despre tot soiul de subiecte. Artista a dezvăluit recent într-un interviu că este o mamă strictă cu băiatul ei. 

„Cred că, uneori, sunt cam strictă. Dar poate este mai bine așa. El este apropiat de amândoi, nu doar de mine. Sunt situații în care e mai apropiat de mine, situații în care este mai apropiat de tatăl lui, de Marian, depinde”, a spus Monica Anghel pentru VIVA!

În educația fiului ei, Monica Anghel pune preț pe o comunicare sinceră. Artista a menționat că Aviv obișnuiește să îi spună atunci când are o problemă și nu se ascunde față de ea și tatăl lui. 

„Dar până la urmă facem consiliu de familie, noi trei, și îi explicăm, dacă face o boacănă, că nu este în regulă, că se putea întâmpla nu știu ce. Stăm de vorbă. Câteodată are chef să ne asculte, alteori nu. Din fericire, el nu se ascunde de noi. De multe ori, ne spune chiar și înainte să vrea să facă ceva.”

Aviv este în perioada adolescenței, marcată de multiple provocări, incertitudini și nesiguranțe, iar Monica Anghel este atentă să îl ghideze pe fiul ei în direcția potrivită. 

„Mai și intervin. Pentru că s-ar putea să fie cineva în grup care să îmi transmită că nu este OK. Și atunci nu pot să îl las. Nu, nu! Și mai este încă ceva, eu nu sunt genul acesta… Adică noi, nu doar eu, nu suntem genul de părinți care să-i dăm tot timpul bani. „Dă-mi bani!”, „Nu am. Înțelegi?” Copilul trebuie să știe că banii nu se câștigă așa ușor, da? Trebuie să îi prețuiască, trebuie să aibă grijă de ei. Asta mi se pare foarte sănătos, dacă mă întrebi pe mine. Sau dacă îmi cere niște bani, îl întreb: „Pentru ce îți trebuie? Ce vrei să faci cu ei?”, a adăugat Monica Anghel. 

Monica Anghel, dezvăluiri despre relația cu fiul ei adolescent

Monica Anghel a vorbit deschis despre relația cu fiul ei adolescent, Aviv, și despre principiile stricte după care îl crește. Artista a explicat ce fel de mamă este pentru băiatul ei și de ce preferă să fie fermă în educația lui, chiar dacă tentațiile din jur sunt tot mai numeroase.

„Băiatul e ditamai bărbatul și sunt tare bucuroasă pentru el, e foarte înalt, e bărbat. Mă gândesc cu bucurie la iubita pe care o va avea, la viitoarea lui soție, atunci când va veni momentul, pentru că va avea pe cine să se bazeze. Este un bărbat adevărat, ca să zic așa. Face 16 ani în toamnă. În primul și în primul rând îi spun tot timpul, și eu, și soțul meu, că fetele trebuie să fie tratate cu respect, cu iubire, cu prețuire, cu grijă. Să știe să facă cadouri, așa e frumos”, a spus Monica Anghel pentru Spynews.ro.

Artista a subliniat că își educă fiul pornind și din propria perspectivă de femeie, știind cât de importante sunt gesturile de atenție și respect într-o relație.

„În primul și în primul rând, înainte de a fi mama lui, și eu sunt femeie și atunci mi se pare normal ca, așa cum mie îmi place să fiu tratată, așa să-l învăț și pe el să trateze fetele, prietenele, iubita, soția”, a mai zis ea.

Unul dintre aspectele care o surprind este legat de bani. Monica Anghel a mărturisit că nu îi oferă fiului ei bani de buzunar, considerând că acest lucru face parte din lecțiile de responsabilitate pe care vrea să i le transmită.

„Este o provocare, doar că trebuie să fii ca picătura chinezească, să-i spui lucrurile care nu sunt în regulă, mă refer la societatea în care trăim, că sunt extraordinar de multe lucruri care nu sunt ok. Cred că eu și soțul meu l-am învățat doar de bine. E un copil pe care nu l-am învățat cu bani. De cele mai multe ori, când îmi zice ‘mamă, dă-mi și mie să am la școală, îi zic că nu am.”

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Foto: Facebook Monica Anghel

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