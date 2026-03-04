Monica Anghel, surprinsă de fiul ei, Aviv, pe scenă. Cum a reacționat artista: „A promis”

Pe 2 martie, Monica Anghel a transformat Sala Palatului într-un adevărat templu al muzicii românești. Concertul susținut în fața unei săli arhipline a fost un moment artistic inedit, presărat cu emoție, replici pline de umor și apariții-surpriză care au ridicat publicul în picioare.

Monica Anghel, concert la Sala Palatului

Artista, care se menține într-o formă excelentă, a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii, demonstrând nu doar versatilitate muzicală, ci și o prezență scenică impecabilă. În stilul său caracteristic, a alternat momentele intense cu glume spontane, menținând o legătură caldă și directă cu spectatorii.

Repertoriul a inclus piese definitorii din cariera sa, melodii care au consacrat-o și care au fost fredonate la unison de întreaga sală. Printre acestea s-a numărat și piesa interpretată la Eurovision în 2002, când a reprezentat România la Tallinn alături de Marcel Pavel. Cei doi au rememorat, cu umor și nostalgie, începuturile colaborării lor, stârnind ropote de aplauze și râsete din partea publicului.

Alături de Monica Anghel au urcat pe scenă artiști apropiații ei, precum Nico, Luminița Anghel și Sanda Ladoși, dar și Miță, solistul trupei Bere Gratis. Atmosfera a fost una de sărbătoare autentică, completată de prezența fratelui și a nepoatei artistei, Alexandru Anghel și Maria Anghel, care au adăugat un plus de emoție serii.

Un moment special a avut loc chiar la începutul concertului, când artista a primit un buchet impresionant de flori din partea unui preot venit din Bucovina. Vizibil surprinsă și emoționată, Monica Anghel a mulțumit pentru gest, subliniind cât de mult înseamnă pentru ea susținerea celor care o apreciază.

Cum a surprins-o fiul ei

Apogeul emoțional al serii s-a consumat însă spre final, când pe scenă și-a făcut apariția fiul său, Aviv Alexandru. Tânărul a fost alături de mama lui, susținându-se recirproc, și a urcat cu un buchet uriaș de trandafiri roșii, pregătit să-și felicite mama în fața miilor de spectatori. Vizibil mândră, artista l-a prezentat publicului cu dragoste și umor:

„El este feciorul meu și al soțului meu. Băiatul nostru. Și vrea să-mi spună ceva. Mulțumesc tare mult pentru flori, mama!”, a spus Monica Anghel, pe scenă la Sala Palatului, transmite viva.ro.

În aplauzele sălii, Aviv Alexandru a ținut un mic discurs, în care și-a exprimat deschis admirația și iubirea pentru cea care i-a dat viață.

„Cu cel mai mare drag. În primul rând vreau să vă mulțumesc absolut tuturor că ați venit într-un număr atât de mare aici, la concert. Vreau în primul rând să spun că țin să mă mândresc cu o mamă ca… mama… că este o onoare pentru mine să-i pot spune Monicăi Anghel mamă. Și că o iubesc extraordinar de mult, chiar dacă uneori o mai supăr.” Remarca a fost urmată de râsete, iar el a continuat în același ton jovial: „Dar așa sunt tinerii din ziua de azi.” Publicul a reacționat imediat, gustând autoironia momentului. În încheiere, tânărul le-a transmis tuturor un mesaj cald: „Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o seară cât mai plăcută și vă iubesc și pe voi, și pe mama, evident. Vă urez tot binele din lume!”

Foto: Facebook Monica Anghel

Profund emoționată, dar fără să-și piardă simțul umorului, Monica Anghel a continuat dialogul într-o notă relaxată. L-a rugat pe fiul său să o ajute cu florile primite și a ținut să mulțumească unei susținătoare fidele: „Îți mulțumesc! Mă ajuți tu cu florile?”

Foto: Facebook Monica Anghel

Momentul s-a încheiat într-o explozie de aplauze și zâmbete, după ce artista i-a adresat fiului său o „admonestare” tandră, rostită în glumă, dar cu multă dragoste: „Te iubesc, te prețuiesc și să nu mă mai superi! OK? Promiți? Public? A promis. Gata!” Replica a stârnit hohote de râs și a consolidat imaginea unei familii unite, în care afecțiunea și respectul sunt la loc de cinste

