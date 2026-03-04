Monica Anghel, surprinsă de fiul ei, Aviv, pe scenă. Cum a reacționat artista: „A promis”

Monica Anghel a avut parte de o surpriză de proporții când fiul ei, Aviv, a apărut pe scena Sălii Palatului cu un buchet de flori.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Monica Anghel, surprinsă de fiul ei, Aviv, pe scenă. Cum a reacționat artista: "A promis"

Pe 2 martie, Monica Anghel a transformat Sala Palatului într-un adevărat templu al muzicii românești. Concertul susținut în fața unei săli arhipline a fost un moment artistic inedit, presărat cu emoție, replici pline de umor și apariții-surpriză care au ridicat publicul în picioare.

Monica Anghel, concert la Sala Palatului

Artista, care se menține într-o formă excelentă, a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii, demonstrând nu doar versatilitate muzicală, ci și o prezență scenică impecabilă. În stilul său caracteristic, a alternat momentele intense cu glume spontane, menținând o legătură caldă și directă cu spectatorii.

Repertoriul a inclus piese definitorii din cariera sa, melodii care au consacrat-o și care au fost fredonate la unison de întreaga sală. Printre acestea s-a numărat și piesa interpretată la Eurovision în 2002, când a reprezentat România la Tallinn alături de Marcel Pavel. Cei doi au rememorat, cu umor și nostalgie, începuturile colaborării lor, stârnind ropote de aplauze și râsete din partea publicului.

Alături de Monica Anghel au urcat pe scenă artiști apropiații ei, precum Nico, Luminița Anghel și Sanda Ladoși, dar și Miță, solistul trupei Bere Gratis. Atmosfera a fost una de sărbătoare autentică, completată de prezența fratelui și a nepoatei artistei, Alexandru Anghel și Maria Anghel, care au adăugat un plus de emoție serii.

Un moment special a avut loc chiar la începutul concertului, când artista a primit un buchet impresionant de flori din partea unui preot venit din Bucovina. Vizibil surprinsă și emoționată, Monica Anghel a mulțumit pentru gest, subliniind cât de mult înseamnă pentru ea susținerea celor care o apreciază.

Cum a surprins-o fiul ei

Apogeul emoțional al serii s-a consumat însă spre final, când pe scenă și-a făcut apariția fiul său, Aviv Alexandru. Tânărul a fost alături de mama lui, susținându-se recirproc, și a urcat cu un buchet uriaș de trandafiri roșii, pregătit să-și felicite mama în fața miilor de spectatori. Vizibil mândră, artista l-a prezentat publicului cu dragoste și umor:

„El este feciorul meu și al soțului meu. Băiatul nostru. Și vrea să-mi spună ceva. Mulțumesc tare mult pentru flori, mama!”, a spus Monica Anghel, pe scenă la Sala Palatului, transmite viva.ro.

În aplauzele sălii, Aviv Alexandru a ținut un mic discurs, în care și-a exprimat deschis admirația și iubirea pentru cea care i-a dat viață.

„Cu cel mai mare drag. În primul rând vreau să vă mulțumesc absolut tuturor că ați venit într-un număr atât de mare aici, la concert. Vreau în primul rând să spun că țin să mă mândresc cu o mamă ca… mama… că este o onoare pentru mine să-i pot spune Monicăi Anghel mamă. Și că o iubesc extraordinar de mult, chiar dacă uneori o mai supăr.” Remarca a fost urmată de râsete, iar el a continuat în același ton jovial: „Dar așa sunt tinerii din ziua de azi.” Publicul a reacționat imediat, gustând autoironia momentului. În încheiere, tânărul le-a transmis tuturor un mesaj cald: „Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o seară cât mai plăcută și vă iubesc și pe voi, și pe mama, evident. Vă urez tot binele din lume!”

Foto: Facebook Monica Anghel

Profund emoționată, dar fără să-și piardă simțul umorului, Monica Anghel a continuat dialogul într-o notă relaxată. L-a rugat pe fiul său să o ajute cu florile primite și a ținut să mulțumească unei susținătoare fidele: „Îți mulțumesc! Mă ajuți tu cu florile?”

Foto: Facebook Monica Anghel

Momentul s-a încheiat într-o explozie de aplauze și zâmbete, după ce artista i-a adresat fiului său o „admonestare” tandră, rostită în glumă, dar cu multă dragoste: „Te iubesc, te prețuiesc și să nu mă mai superi! OK? Promiți? Public? A promis. Gata!” Replica a stârnit hohote de râs și a consolidat imaginea unei familii unite, în care afecțiunea și respectul sunt la loc de cinste

Citește și:
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Unul dintre marile noastre câștiguri personale este…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Clara a împlinit 7 ani: "A venit pe acest pământ să ofere iubire"
People
Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Clara a împlinit 7 ani: "A venit pe acest pământ să ofere iubire"
Detalii despre emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena 1. Cum s-ar desfășura show-ul
People
Detalii despre emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena 1. Cum s-ar desfășura show-ul
Kylie Jenner și Timothée Chalamet, surprinși în ipostaze tandre la o pizzerie din Los Angeles
People
Kylie Jenner și Timothée Chalamet, surprinși în ipostaze tandre la o pizzerie din Los Angeles
Jeff Bezos și Lauren Sánchez devin oficial președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
People
Jeff Bezos și Lauren Sánchez devin oficial președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
Ce lecții a învățat Jorge pe parcursul relației cu soția lui, Ramona Prodea: "Iubirea adevărată nu vine să te repare"
People
Ce lecții a învățat Jorge pe parcursul relației cu soția lui, Ramona Prodea: "Iubirea adevărată nu vine să te repare"
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună. Fostul cuplu a sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, Samuel
People
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună. Fostul cuplu a sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, Samuel
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Radu Vâlcan, primele declarații despre filmările de la Insula Iubirii sezonul 10: "Știu că nerăbdarea este mare"
Radu Vâlcan, primele declarații despre filmările de la Insula Iubirii sezonul 10: "Știu că nerăbdarea este mare"
People

Radu Vâlcan a oferit primele declarații despre filmările unui nou sezon din show-ul Insula Iubirii de la Antena 1.

+ Mai multe
Sean "Diddy" Combs a obținut eliberare anticipată din închisoare. Noi detalii despre sentința sa
Sean "Diddy" Combs a obținut eliberare anticipată din închisoare. Noi detalii despre sentința sa
People

Data eliberării lui Sean "Diddy" Combs a fost devansată, în timp ce artistul contestă condamnarea de patru ani.

+ Mai multe
Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu soția lui, Dana Nălbaru: "Cu rulota prin lume..."
Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu soția lui, Dana Nălbaru: "Cu rulota prin lume..."
People

Dragoș Bucur a vorbit despre viitorul alături de soția lui, Dana Nălbaru.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC