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La câteva luni după ce Prințul Harry a revenit în Marea Britanie alături de Meghan Markle și de cei doi copii ai lor, Arthur Edwards, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi ai familiei regale britanice, a vorbit despre șansele unei reconcilieri între Ducele de Sussex, tatăl său, Regele Charles, și fratele său, Prințul William.

În vârstă de 86 de ani, Arthur Edwards a documentat, în calitate de fotograf al publicației The Sun, unele dintre cele mai importante momente din istoria familiei regale britanice din ultimele decenii, de la nașteri și căsătorii la divorțuri și decese. Fotograful, care îi cunoaște pe William, în vârstă de 44 de ani, și pe Harry, în vârstă de 42 de ani, încă din copilărie, este de părere că revenirea Ducelui de Sussex în țara natală are legătură cu dorința acestuia de a se împăca cu familia sa.

Într-un interviu acordat publicației The Times, cu ocazia lansării cărții sale, Cup of Tea, Arthur?, în care rememorează numeroase întâmplări din călătoriile sale alături de membrii familiei regale, Edwards s-a arătat optimist în ceea ce privește viitorul relației dintre cei doi frați. Potrivit PEOPLE, deși Prințul Harry a reluat dialogul cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, relația sa cu Prințul William rămâne tensionată.

„Nu numai că William și Catherine sunt două persoane pe mâinile cărora familia regală se află în siguranță, dar, în calitate de catolici, cred în iertare. Chiar cred că Harry se va împăca cu familia sa. Acesta este motivul pentru care s-a întors, pentru a face pace cu tatăl și fratele său”, a declarat Arthur Edwards pentru The Times.

„Însă trebuie să își ispășească greșelile. Cu toții trebuie să facem asta, într-o anumită măsură, dar Harry are destul de multe de ispășit”, a adăugat fotograful, care a mărturisit, de asemenea, că religia sa îi oferă încrederea că familia regală se află „într-o situație bună”.

Arthur Edwards, despre relația Prințului Harry cu publicul înainte de retragerea sa din familia regală

În cadrul aceluiași interviu, Arthur Edwards și-a amintit de anii în care Prințul Harry se bucura de o popularitate considerabilă atât în rândul publicului britanic, cât și în rândul reprezentanților presei. Fotograful a subliniat că Ducele de Sussex a moștenit de la mama sa, regretata Prințesă Diana, capacitatea de a stabili cu ușurință o legătură cu oamenii pe care îi întâlnea.

„Trebuie să vă spun că îl iubesc pe Harry”, a declarat acesta pentru The Times. „Întotdeauna se implica, întotdeauna dădea 110%. Uităm acum că era, de departe, cel mai popular membru al familiei regale, nu doar datorită glumelor și comportamentului său jucăuș, ci și datorită capacității sale de a se înțelege cu oricine, la fel ca mama sa, însă cu o disponibilitate și mai mare de a se implica și de a participa la diverse activități. Era visul oricărui fotograf, emanând întotdeauna căldură, bunătate, empatie și energie.”

De-a lungul carierei sale, Edwards l-a însoțit pe Prințul Harry în numeroase vizite în străinătate, printre care și una în Lesotho, în sudul Africii, în cadrul activităților organizației caritabile Sentebale. Cu acea ocazie, cei doi au participat la cursurile unei școli de seară, unde i-au învățat pe câțiva tineri păstori să citească.

„Era atât de liniște, încât ai fi putut auzi și un ac căzând”, și-a amintit Edwards, potrivit The Times. „Atât de mare era carisma sa în fața acelor băieți, care nu erau cu mult mai tineri decât el.”

Prințul Harry, despre motivele pentru care a revenit în Marea Britanie

În luna septembrie, într-un interviu acordat jurnalistului Zach Baron de la GQ, Prințul Harry a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a întors în Marea Britanie, recunoscând că și-a dorit să fie „din nou mai aproape de familia mea și de a petrece în Regatul Unit mai mult decât câteva zile sau câte o săptămână din când în când”.

Un alt aspect de care Prințul Harry și Meghan Markle au ținut cont atunci când au luat decizia de a reveni în Marea Britanie a fost educația celor doi copii, care au început să frecventeze o școală britanică.

„Faptul că am putut să îi înscriu pe copii la o școală britanică a însemnat foarte mult pentru mine. Nu mi-am dat seama cât de important era acest lucru pentru mine”, a mărturisit Prințul Harry pentru GQ.

„Întotdeauna am crezut că va fi ceva ce voi încerca să fac sau ce vom încerca să facem împreună, însă acum merg deja de două săptămâni la școală”, a precizat Harry. „Le place foarte mult și au parte de o experiență complet diferită.”

„Nu vă faceți griji, nu critic școlile americane”, a continuat acesta. „Însă cred că, în zilele noastre, este foarte important pentru niște copii de șapte și cinci ani să aibă posibilitatea de a face această comparație și de a avea parte de două experiențe culturale complet diferite.”

Ce spunea Prințul Harry despre o posibilă împăcare cu Regele Charles și Prințul William

În cadrul aceluiași interviu, realizat în timpul unei vizite a Ducelui de Sussex la New York, Prințul Harry a făcut o serie de declarații și despre conflictele din familia regală britanică. Potrivit PEOPLE, atunci când jurnalistul Zach Baron a adus în discuție „relația complicată” pe care Harry o are cu tatăl și fratele său, întrebându-l dacă aceasta îi provoacă suferință, Ducele de Sussex nu a ezitat să răspundă.

„Da, bineînțeles”, a declarat Harry, precizând că neînțelegerile dintre membrii unei familii reprezintă „o problemă în care se regăsesc foarte mulți oameni”.

Prințul Harry și-a exprimat cât se poate de clar dorința de a depăși divergențele din ultimii ani și de a-și reface relația cu familia.

„Având în vedere toate celelalte lucruri care se întâmplă în lume, cel mai important lucru este să ne împăcăm. Acesta este aspectul esențial”, a declarat Ducele de Sussex pentru GQ.

Întrebat dacă este de părere că rănile provocate de conflictele din ultimii ani mai pot fi vindecate, Prințul Harry a răspuns: „Da, bineînțeles.”

„Cicatricile rămân pentru totdeauna, însă contează perspectiva pe care o ai și felul în care te raportezi la lucrurile care s-au întâmplat. Să lași trecutul în urmă este, cu siguranță, ceva ce aș încuraja pe toată lumea să facă”, a explicat acesta. „Dacă există anumite lucruri din trecut care încă îți afectează viața de zi cu zi, este mai dificil să le lași în urmă. Dar, din punctul meu de vedere, există deja suficiente drame în lume și în viețile oamenilor pentru a continua să întreținem și conflictele din familie.”

Foto: Getty Images

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