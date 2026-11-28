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În fiecare an, spre sfârșitul lunii noiembrie, în fața marilor magazine universale din New York, Londra și Paris se formează cozi de oameni care vin doar să vadă vitrinele. Copiii își lipesc nasul de geamuri, adulții fotografiază decorurile, iar pentru câteva minute trotuarul din fața unui magazin devine un spațiu de spectacol.

Într-o epocă în care aproape orice produs poate fi comandat online, marile magazine continuă să dedice luni întregi realizării unor decoruri care vor dispărea după doar câteva săptămâni. Cum a ajuns însă o strategie de marketing să ocupe un loc atât de important în imaginarul colectiv al sărbătorilor?

Totul a început în secolul al XIX-lea



Oricât de puțin romantic ar suna, existența vitrinelor spectaculoase de Crăciun se datorează, în mare parte, Revoluției Industriale. Dezvoltarea tehnicilor de producție a panourilor mari de sticlă și introducerea iluminatului cu gaz au schimbat arhitectura spațiilor comerciale și, implicit, relația dintre trecători și magazine.

Pentru prima dată, obiectele puteau fi expuse în ansambluri complexe, vizibile inclusiv după lăsarea întunericului. Plimbarea pe marile bulevarde ale orașelor europene și americane a căpătat astfel o nouă dimensiune: window shopping-ul devenea o formă de petrecere a timpului liber.

În decembrie 1874, magazinul Macys din New York a prezentat una dintre primele sale mari vitrine dedicate Crăciunului, în care figurau păpuși de porțelan. Succesul unor asemenea decoruri a schimbat ambițiile comercianților. La sfârșitul anilor 1880, vitrinele magazinului reproduceau deja scene inspirate din basme, spre încântarea publicului.

Comercianții descoperiseră că o poveste bine construită putea atrage mai multă atenție decât simpla expunere a mărfurilor.

Ce legătură are autorul romanului „Vrăjitorul din Oz” cu vitrinele magazinelor?

Un personaj surprinzător în istoria designului de vitrine este scriitorul american L. Frank Baum, autorul celebrului roman Vrăjitorul din Oz.

Înainte de succesul literar, Baum a fost editorul publicației The Show Window, dedicată amenajării spațiilor comerciale. În 1900, chiar în anul apariției romanului care avea să îl facă celebru, acesta a publicat un volum despre arta decorării vitrinelor și a interioarelor magazinelor.

Experiența sa în teatru l-a determinat să privească vitrina asemenea unei scene, pe care obiectele puteau deveni personaje, iar decorul putea construi o poveste.

Vitrina comercială începea să dobândească propriul limbaj artistic. Lumina, perspectiva, mișcarea și scenografia deveneau instrumente de seducție vizuală.

Salvador Dalí a spart vitrina unui magazin

În prima jumătate a secolului XX, marile magazine universale din New York au început să colaboreze cu artiști plastici, oferindu-le un spațiu de expunere neconvențional.

Unul dintre cele mai controversate episoade din această perioadă îl are în centru pe Salvador Dalí.

În 1939, artistul suprarealist a realizat pentru magazinul Bonwit Teller de pe Fifth Avenue o serie de vitrine provocatoare, populate de manechine și obiecte stranii. Conducerea magazinului a modificat una dintre instalații fără acordul său, în urma reacțiilor negative ale publicului.

Furios, Dalí a încercat să intervină asupra decorului, iar o cadă care făcea parte din instalație a ajuns să spargă geamul vitrinei.

În deceniile următoare, artiști precum Andy Warhol, Jasper Johns și Robert Rauschenberg au lucrat, la rândul lor, în domeniul designului de vitrine. Pentru publicul larg, aceste spații comerciale ofereau posibilitatea unei întâlniri spontane cu arta contemporană, fără formalitatea unei vizite la muzeu.

Crăciunul, în viziunea marilor magazine de modă

Astăzi, fiecare dintre marile magazine universale are propria identitate vizuală în perioada sărbătorilor.

La Paris, Galeries Lafayette cultivă o estetică apropiată de universul basmelor, în care personajele animate, mecanismele sofisticate și decorurile miniaturale coexistă cu moda.

La Londra, Harrods și Selfridges transformă vitrinele în experiențe imersive, folosind referințe cinematografice, elemente teatrale și colaborări cu branduri de lux.

La New York, Bergdorf Goodman propune una dintre cele mai sofisticate interpretări ale acestei tradiții. Cristalele, obiectele de artă, broderiile, sculpturile și creațiile vestimentare sunt integrate în compoziții de o densitate vizuală impresionantă, apropiate mai degrabă de instalațiile unei expoziții decât de prezentarea convențională a unei colecții.

În spatele acestor decoruri se află echipe de scenografi, artizani, designeri, artiști plastici, specialiști în iluminat și costume. Pregătirile pentru următorul sezon pot începe chiar înainte ca vitrinele anului precedent să fie demontate.

Vitrinele spectaculoase și târgurile de Crăciun pot fi observate în majoritatea orașlor, nu doar în marile capitale ale modei.

Arta de a vinde o fantezie

Există, desigur, un paradox în această tradiție. Vitrinele de Crăciun oferă acces gratuit la spectacole vizuale finanțate de unele dintre cele mai exclusiviste instituții comerciale ale lumii.

Poți admira o rochie couture, o instalație realizată manual sau un decor acoperit cu cristale fără să îți permiți vreunul dintre obiectele expuse. Pentru câteva momente, universul luxului devine accesibil oricărui trecător.

Tocmai aici se află inteligența comercială a acestor scenografii. Brand-urile înțeleg că atașamentul față de un anumit univers estetic se poate forma cu mult înaintea primei achiziții.

În prezent, fotografiile și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale prelungesc considerabil viața acestor instalații. O vitrină concepută pentru câțiva metri de trotuar poate ajunge în fața a milioane de oameni.

Și totuși, într-o lume în care industria modei ne solicită permanent atenția prin intermediul ecranelor, există ceva aproape reconfortant în gestul de a te opri în fața unei vitrine. Timp de câteva minute, înaintea unui sezon în care suntem încurajați să cumpărăm aproape orice, simplul act de a privi poate fi suficient.

Foto: Getty Images

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