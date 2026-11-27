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La mai bine de trei ani de când și-au anunțat despărțirea, Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness se pregătesc să renunțe la una dintre cele mai valoroase proprietăți pe care le dețin împreună. Potrivit Daily Mail, apartamentul pe trei niveluri al foștilor soți din Manhattan face acum obiectul unui contract de vânzare, după mai bine de patru ani în care a fost scos și retras de pe piața imobiliară în repetate rânduri.

Proprietatea, situată în exclusivistul cartier West Village din New York, a fost listată recent la prețul de 28,75 milioane de dolari. Suma este cu 10,15 milioane de dolari mai mică decât cea solicitată inițial de cei doi, în iunie 2022, când apartamentul a fost scos la vânzare pentru 38,9 milioane de dolari.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au cumpărat locuința în 2008, pentru aproximativ 21 de milioane de dolari. În ciuda reducerii semnificative a prețului, ultima sumă solicitată de foștii soți depășește considerabil valoarea investiției inițiale.

După ce nu au reușit să găsească un cumpărător în 2022, cei doi au decis să retragă proprietatea de pe piață și să o ofere spre închiriere. În septembrie 2023, chiar în perioada în care și-au anunțat public despărțirea, apartamentul putea fi închiriat pentru 125.000 de dolari pe lună. Proprietatea a fost ulterior închiriată, iar chiriașul ar fi trebuit să locuiască acolo până în decembrie 2026, potrivit Daily Mail. Cu toate acestea, pe 31 martie 2026, apartamentul a fost scos din nou la vânzare, de această dată la un preț mult mai mic.

Cum arată apartamentul de aproape 29 de milioane de dolari al foștilor soți

Situată pe Perry Street, proprietatea face parte dintr-un imobil din sticlă și aluminiu, proiectat de renumitul arhitect Richard Meier. Apartamentul are o suprafață de aproximativ 1.022 de metri pătrați, se întinde pe etajele opt, nouă și zece ale clădirii și dispune de cinci dormitoare, cinci băi și trei terase private.

Printre cele mai spectaculoase elemente ale locuinței se numără livingul cu o înălțime de două etaje, ferestrele ample, care oferă o vedere panoramică asupra râului Hudson, și scara în spirală care face legătura între cele trei niveluri.

Întregul etaj superior este rezervat dormitorului matrimonial și include o baie, o saună, o sală de fitness, două dressinguri și o terasă privată. Locuința mai include o bucătărie, un dining separat, o bibliotecă, o cameră dedicată colecției de vinuri și mai multe spații amenajate pentru primirea oaspeților.

În plus, rezidenții clădirii au la dispoziție un centru de fitness și acces la serviciile restaurantului Perry St, situat la parterul imobilului și condus de celebrul chef Jean-Georges Vongerichten.

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț de Hugh Jackman în vara lui 2025, la aproape doi ani după ce și-au anunțat despărțirea, punând astfel capăt unei căsnicii de 27 de ani.

Apartamentul din West Village nu este singura proprietate care a făcut obiectul partajului. Potrivit Realtor.com, un alt penthouse pe care foștii soți îl dețineau în New York, pe Eleventh Avenue, a fost transferat unei companii asociate exclusiv cu Deborra-Lee Furness, în perioada în care divorțul a fost finalizat.

Deocamdată, nu se știe ce sumă a acceptat cumpărătorul să plătească pentru apartamentul de pe Perry Street și nici cum vor fi împărțiți banii obținuți din vânzare între foștii soți.

Hugh Jackman, un nou pas în relația cu Sutton Foster

Între timp, Hugh Jackman își continuă povestea de dragoste cu actrița Sutton Foster, alături de care și-a făcut prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu la Met Gala, în luna mai a acestui an. Recent, cei doi au călătorit împreună în Australia, țara natală a actorului.

Cu această ocazie, Hugh Jackman a dus-o pe Sutton Foster la locuința de pe Bondi Beach, pe care a împărțit-o ani la rând cu fosta sa soție, Deborra-Lee Furness.

Proprietatea de la malul mării, evaluată la 15 milioane de dolari și pe care actorul a păstrat-o în urma partajului, a fost una dintre primele opriri ale cuplului în timpul vizitei la Sydney. Paparazzi îi surprinseseră anterior pe cei doi în ipostaze tandre, la sosirea pe aeroport.

Potrivit Daily Mail, actorul a dorit să îi arate partenerei sale locuința, ale cărei balcoane oferă o vedere spectaculoasă asupra Mării Tasmaniei, parte a Oceanului Pacific de Sud.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness obișnuiau să locuiască în casa de pe Bondi Beach atunci când se aflau în Australia, în timpul căsniciei. De la anunțul despărțirii, mai multe surse au vorbit în presă despre tensiunile dintre cei doi foști parteneri.

Foto: getty

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