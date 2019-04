Cele mai bune alimente pentru femeile de peste 40 de ani, potrivit nutriționiștilor

Din fericire, există unele lucruri pe care le poți face pentru a accelera capacitatea organismului de a arde grăsimi și de a reduce riscul îmbolnăvirii. Pe lângă o rutină de exerciții fizice, consumarea unor alimente bogate în antioxidanți poate ajuta la combaterea senzației de foamei și a poftelor culinare, îmbunătățind starea generală de sănătate.

Care sunt cele mai potrivite alimente pentru femeile de peste 40 de ani? Citește mai departe.

Semințele de in

Semințele de in sunt o sursă excelentă de acizi grași omega-3, care sunt esențiali pentru buna funcționare a inimii și a creierului. În plus, semințele de in sunt foarte bogate în fibre, deci excelente și pentru sănătatea sistemului digestiv.

Somon

Somonul este foarte bogat în acizi grași omega-3 și o bună sursă de proteină slabă, ceea ce ajută la păstrarea sub control a senzației de foame și a poftelor culinare. Pe lângă faptul că este delicios și sățios, somonul va aduce un plus de străucire pielii tale și va reduce riscul de îmbolnăvire.

Avocado

Avocado este un superaliment pentru femeile de peste 40 de ani din multe motive. Este bogat în grăsimi sănătoase, ceea ce contribuie la păstrarea tinereții tenului și a părului și ajută la stabilizarea presiunii arteriale. Tocmai datorită grăsimilor sănătoase, care duc la apariția stării de sațietate, avocado poate duce și la pierderea kilogramelor în plus.

Alune

Alunele constituie o gustare sățioasă atunci când vrei să scapi de kilogramele în plus deoarece sunt bogate în fibre și grăsimi sănătoase și conțin o cantitate considerabilă de proteine. Însă asta nu este tot. Consumul de nuci previne apariția diabetului și a bolilor de inimă precum și alte afecțiuni cronice.

Ciocolata neagră

Probabil ciocolata nu este primul lucru la care te gândești atunci când vine vorba de nutriție, în special după 40 de ani, însă este chiar recomandat să o consumi ocazional deoarece poate face minuni pentru starea ta de sănătate. Ciocolata neagră este bogată în flavonoizi care îți protejează inima, reduc riscul apariției diabetului, stabilizează presiunea arterială și, accelerând circulația sângelui, îți ajută pielea să își păstreze tinerețea. Ce trebuie să ții minte este că acest lucru se aplică în cazul în care ciocolata are un conținut de peste 70% cacao.

Usturoi

Usturoiul poate face minuni pentru starea ta de sănătate, în special dacă ai peste 40 de ani. Studiile au arătat că usturoiul minimizează pierderea densității osoase prin creșterea nivelului de estrogen. De asemenea, este foarte bogat în nutrienți, are puține calorii și adaugă savoare mâncărurilor, astfel încât te vei sătura mai repede.

Iaurtul grecesc

Păstrează-ți sub control sănătatea oaselor prin consumarea zilnică de iaurt grecesc. Este o sursă excelentă de calciu, în plus nu conține aproape deloc sodiu. Iaurtul grecesc are multe proteine și este mult mai sățios decât alte tipuri de iaurt.

Ouă

Indiferent cum ai alege să le consumi, ouălele ar trebui să fie nelipsite din dieta ta. Conțin vitamina D, care este esențială pentru sănătatea oaselor și prevenirea diverselor afecțiuni, colină pentru îmbunătățirea funcționării ficatului și proteine pentru protejarea masei musculare. Ar mai trebui menționat și faptul că ouălele conțin grăsimi sănătoase, iar lipsa de zaharuri și carbohidrați le transformă într-o alegere excelentă pentru femeile de peste 40 de ani.

Oregano

Acest condiment te poate proteja de o largă varietate de afecțiuni. Oregano este bogat în antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi și te protejează de diverse boli, chiar și de cancer. Un pic de oregano adăugat alimentelor pe care le consumi zilnic poate face minuni.

Morcovii

Morcovii sunt bogați în beta caroten care se convertește în vitamina A. Vitamina A îți protejează ochii de acțiunea factorilor externi și susține sistemul imunitar. După ce ai depășit vârsta de 40 de ani este mai important ca oricând să consumi alimente bogate în vitamina A.

Broccoli

Consideră broccoli ca pe un super scut împotriva bolilor și a afecțiunilor. Este bogat în antioxidanți, phyonutrienți, vitaminele C, B6 și A, despre care specialiștii spun că pot preveni apariția cancerului, a diabetului și a altor boli. În plus, datorită compoziției sale bogate în fibre ajută la reglarea digestiei.

Roșii

Roșiile sunt secretul pentru o piele mai luminoasă, mai tânără datorită conținutului bogat în vitamina C. Sunt și o bună sursă de potasiu, vitamina K și acid folic, așa că beneficiile consumului de roșii sunt numeroase.

