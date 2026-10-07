10 obiceiuri greșite care îți pot distruge viața și sănătatea

Obiceiurile pe care le avem în viață ne influențează mai mult decât ne-am da seama și nu, nu vorbim aici doar de alimentație, deși aceasta este cea mai importantă pentru sănătatea noastră.

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  de  ELLE
10 obiceiuri greșite care îți pot distruge viața și sănătatea

Orice persoană are mici obiceiuri mai mult sau mai puțin sănătoase. Este dificil să ai un stil de viață perfect, să respecți toate regulile de nutriție și să te ferești de ispitele culinare. Cu toate acestea, este indicat să renunți la următoarele obiceiuri dacă îți dorești o viață mai liniștită, prioritatea ta fiind sănătatea.

1. Nu mănânci micul dejun

Există o mulțime de variante de mic dejun potrivite chiar și atunci când nu ai prea mult timp să mănânci. Pregătește-ți un bol de cereale (fulgi de ovăz, granola) sau iaurt grecesc. Nu ai nevoie de mai mult de 5 minute pentru a-l prepara, așadar nu ai o scuză să nu mănânci nimic dimineața.

2. Mănânci prea mult mult junk food

Dacă pentru tine micul dejun reprezintă o pungă de chipsuri sau orice alt snacks procesat, atunci este evident că organismul tău nu primește toți nutrienții de care are nevoie. Alege în locul lor, mai ales la micul dejun, fructe proaspete, semințe de chia sau fulgi de ovăz. Totodată, nimeni nu spune că ar trebui să renunți definitiv la pizza sau la fast food, însă încearcă să nu exagerezi cu acestea.

3. Pierzi prea mult timp în fața televizorului

Nu, nu vrem să îți distrugem micile bucurii ale vieții, însă nu este tocmai indicat să îți petreci fiecare după-amiază în fața televizorului, deoarece asta înseamnă că ai un stil de viața sedentar, deloc sănătos. Uită-te la maximum 2 episoade din serialul preferat și apoi fă și alte lucruri. Citește sau mergi la sală la finalul zilei petrecute la birou.

4. Fumatul

Fumatul nu este deloc sănătos, însă probabil știi și singură asta. Mai multe studii au demonstrat că 30% de decese provocate de bolile cardiovasculare sunt cauzate de fumat și, totodată, acesta este un factor de risc și în apariția mai multor tipuri de cancer. Știm că este un obicei greu de schimbat, însă există o mulțime de variante cu care poți înlocui fumatul.

5. Bei prea mult alcool

Să bei un pahar de vin la cină nu este deloc greșit, câteodată fiind chiar recomandat. Cu toate acestea, nu este deloc ok să bei în fiecare zi și, mai ales, nu este indicat să bei mai mult de o singură băutură. Alcoolul în exces poate duce la apariția depresiei, a cancerului și afectează funcțiile ficatului.

6. Nu folosești cremă cu factor de protecție solară

Este o greșeală foarte mare să nu folosești cremă cu factor de protecție solară, deoarece chiar și cele mai ușoare arsuri îți pot afecta pielea. Razele UV distrug elasticitatea pielii și fără protecție pielea este predispusă la îmbătrânire prematură și chiar cancer. Introdu în rutina ta de îngrijire și o cremă cu factor de protecție solară.

7. Petreci prea mult timp pe telefon

Smartphone-urile ne ocupă o mare parte din timp, mai exact aplicațiile pe care le deschidem constant. Sigur ți s-a întâmplat și ție să petreci ore întregi pe Instagram, Pinterest sau Facebook. Deși poate fi minunat să te inspiri sau să vezi ce mai fac prietenii tăi, este mai bine să folosești acest timp pentru a face ceva folositor pentru tine. Ocupă-ți timpul cu un hobby util sau practică sportul tău preferat.

8. Porți pantofi nepotriviți

Tuturor ni se întâmplă să ne îndrăgostim de o pereche de pantofi și să nu renunțăm la ea chiar dacă este un adevărat test de rezistență. Fie că sunt o mărime nepotrivită, fie că este vorba despre o pereche pur și simplu inconfortabilă, nu este deloc indicat să porți pantofi nepotriviți. În plus, este recomandat să păstrezi pantofii cu toc foarte înalt pentru momentele speciale.

9. Petreci prea mult timp cu persoane negativiste

Persoanele negativiste pot pur și simplu să îți ia întreaga energie și să te afecteze cu atitudinea lor. Nu numai că iau în derâdere obiectivele tale, dar te vor convinge și pe tine că nu are sens să te zbați pentru ceea ce îți dorești. În plus, astfel de oameni își ocupă timpul cu activități nepotrivite, de exemplu bârfitul. Este mai eficient pentru dezvoltarea ta să stai alături de oameni care au idealuri comune.

10. Întârzii mereu

Acest lucru îi deranjează cu siguranță pe cei din jurul tău și totodată arată că ești o persoană dezorganizată. Să ajungi mereu prea târziu îți poate afecta sănătatea, deoarece fiind mereu stresată, nivelul de cortizol crescând.

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Foto: Arhiva ELLE

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