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În fiecare an apare o nouă dietă, un nou regim alimentar care promite schimbări rapide în timp redus, însă probabil știi deja că de cele mai multe ori apare și efectul de yoyo, lucru pe care sigur nu ți-l dorești. Astfel, cel mai bine este să încerci să faci mici schimbări în stilul tău de viață, pentru a scăpa de kilograme într-un mod cât mai sănătos. Descoperă în continuare cum să slăbești fără să urmezi vreo dietă.

Schimbă obiectivul pentru care faci sport

Încetează să te mai gândești că faci sport doar pentru a scăpa de câteva kilograme și concentrează-te asupra a ceea ce acumulezi în acest timp. Sportul are numeroase beneficii, nu doar slăbitul. Practic, vei avea un sistem cardiovascular mai bun, vei avea mai multă rezistență și corpul tău va fi mai tonifiat. Gândește-te mai întâi la toate aceste beneficii și apoi vei vedea că vei fi mult mai motivată să faci sport.

Dormi mai mult

Somnul ajută la regenerarea organismului și chiar te poate ajuta să slăbești. Cum așa? Ei bine, cercetătorii au dovedit de-a lungul timpului că oamenii care dorm cel puțin șapte ore pe noapte au mai puține pofte alimentare, mai ales dacă este vorba despre dulciuri. În plus, odihnindu-se, corpul intră într-o stare de relaxare, iar acea dorință de a mânca permanente diferite gustări va dispărea.

Când mănănci nu mai face și altceva

Încearcă să fii mai prezentă atunci când mânânci. Da, sună amuzant, însă este bine să te concentrezi asupra fiecărui lucru pe care îl faci, chiar și când vine vorba despre ceva banal cum ar fi mâncatul. Nu te uita la telefon în timp ce savurezi cina și în niciun caz nu mânca micul dejun pe fugă. Asigură-ți zilnic cel puțin 10 minute pentru fiecare masă.

Nu te grăbi

Nu trebuie să mesteci de 100 de ori fiecare îmbucătură, din fericire. Cu toate acestea, o mulțime de studii au demonstrat că este important să mesteci cât mai încet, pentru o digestie cât mai bună. Oferă-ți timp să te bucuri de fiecare preparat.

Amintește-ți ce obții

Stabilește clar de ce îți dorești să slăbești. Fie pentru că simți că organismul tău are nevoie de asta, fie pentru că îți dorești să ai un corp mai tonifiat, este important să stabilești clar de ce o faci. Alege cinci motive importante și citește-le de fiecare dată când simți că lucrurile devin mai dificile. Amintește-ți că este un stil de viață, nu o simplă destinație.

Concentrează-te asupra a ceea ce poți mânca și nu asupra lucrurilor interzise

Atunci când ești la o petrecere și există o mulțime de prăjituri delicioase, nu te frustra gândindu-te că tu nu ai voie să te atingi de ele. Încearcă să îți satisfaci fiecare poftă, însă fă totul cu măsură. Astfel, în loc să te uiți cu poftă la acel platou, alege două prăjituri și bucură-te de ele, fără să te simți vinovată. Este important să existe un echilibru în viața ta și bucură-te în continuare de micile plăceri.

Foto: Arhiva ELLE

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