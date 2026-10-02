4 moduri prin care să ai grijă de tine atunci când te simți extenuată

Îți dai seama că ești epuizată atunci când trebuie să te îngrijești de sănătatea ta fizică sau psihică, iar acest lucru ți se pare o altă treabă de îndeplinit. Iată patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți recăpăta energia în situațiile mai puțin plăcute, când te simți extenuată
Ne regăsim deseori în situația de a ne epuiza conștient, iar după ce simțim acea epuizare și la nivel psihic, ultimul lucru la care ne gândim este propria persoană, grija pentru propria bunăstare. Iar așteptările sociale nu ne lasă prea mult spațiu pentru a ne concentra pe sănătatea noastră și ceea ce avem nevoie. Așa că iată patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți recăpăta energia în situațiile mai puțin plăcute, când te simți extenuată:
Nu vorbim mereu despre realitățile pe care trebuie să le înfruntăm 24/7, când simțim că depunem un efort imens pentru a obține rezultatele dorite. În acele momente, toate sentimentele ne copleșesc și înlocuiesc lucrurile care ne fac fericite. Trebuie să știi că este perfect în regulă să simți că, uneori, nu poți face tot ceea ce ți-ai propus, că nu ai puteri supraomenești, deși îți dorești ca oamenii să nu rămână într-un fel dezamăgiți. În tot acest proces, nu uita de activitățile care îți aduc zâmbetul pe buze.
Cu toții știm ce ar trebui să facem pentru a avea mai multă grijă de noi. Dar este același lucru cu ceea ce vrem să facem? De exemplu, când vorbim despre antrenament fizic sau psihic, chiar vrei sau ai nevoie de un corp sculptat, sau pur și simplu simți că ar trebui? Antrenamentele fizice, mersul la sala de fitness, doar pentru a îndeplini așteptările altora nu înseamnă grijă de sine, ci opusul. Exercițiile pe care le faci pentru a-ți menține corpul sănătos este grijă de sine.
Înțelegerea acestei diferențe te poate ajuta să lași deoparte activitățile care nu servesc îndeplinirii obiectivelor. Înlocuiește-le cu obiceiuri care te ajută să devii o versiune mai bună a ta, cu activități pe care vrei să le faci și de care ai nevoie. Identifică ceea ce-ți bucură sufletul, ceea ce te face fericită și puternică.
O parte din a avea grijă de tine este înțelegerea – cu compasiune – a ritmurilor corpului și a lucra cu ele, nu împotriva lor. Fii sinceră când energia îți scade sau crește și folosește aceste fluctuații în favoarea ta, îndeplinind atribuțiile care necesită mai mult efort atunci când ai energia suficientă. Nu ezita să iei o pauză atunci când simți că îți lipsește inspirația sau ești atât de stresată încât nu poți dormi. Oprește-te din orice ai face și respiră, fă o plimbare, adună-ți gândurile.
Asociază grija de sine cu o activitate plăcută ție. De exemplu, nu ai cea mai bună dispoziție să-ți gătești într-o joi seara când ajungi obosită de la serviciu, dar dacă o faci la începutul săptămânii, alături de un prieten sau urmărind un serial preferat, situația se schimbă semnificativ. Studiile arată că o mică recompensă, primită în urma finalizării unei activități mai puțin plăcute, oferă o satisfacție aparte, așa că stabilește-ți singură premiile pe care vrei să le primești după ce termini de îndeplinit o activitate dificilă.
Foto: Arhiva ELLE
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