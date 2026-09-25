5 motive comune pentru care te trezești în mijlocul nopții și cum îți afectează sănătatea

Dacă te chinui să adormi sau te trezești în timpul nopții, acest lucru poate avea mai multe motive la bază. Poate fi atribuit unor anumite obiceiuri pe care le ai ziua, precum faptul că bei cafea la ore târzii sau altor motive pe care merită să le identifici.

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  de  ELLE.ro
5 motive comune pentru care te trezești în mijlocul nopții și cum îți afectează sănătatea

Indiferent de motivul care te oprește să te odihnești așa cum trebuie, este important să gândești somnul ca pe un semn al sănătății tale, mai degrabă ca pe un mijloc, decât ca pe un scop în sine. Iată câteva motive pentru care ne trezim în timpul nopții.

1.Nu te oprești din a bea cafea destul de devreme

Dacă lucrezi de la 9 la 5, ar trebui să fie o regulă pentru tine să treci la băuturi fără cofeină după ce a trecut ora prânzului. Pentru multe dintre noi acest lucru pare imposibil. Cofeina poate rămâne în organism toată ziua, așa cu gândește-te de două ori înainte să bei o a treia cafea.

Dacă te bazezi pe cafeină pentru a rezista în timpul zilei, înseamnă că nu dormi suficient, deci ar trebui mai degrabă să iei măsuri în acest sens.

2. Paharul de vin de dinainte de culcare

Poate că ai senzația că a consuma un pahar de vin înainte de culcare te ajută să adormi mai repede, dar acesta poate avea ca rezultat un somn agitat. Atunci când bei înainte de culcare, somnul tău va fi întrerupt sau fragmentat, de cele mai multe ori. Acest lucru te poate duce într-un cerc vicios – consumi foarte multă cafeină în timpul zilei, așa că bei un pahar de vin ca să adormi mai repede seara. Te vei trezi epuizată, așa că vei avea nevoie de și mai multă cafeină.

3. Patul este de vină

Dacă ai o problemă pe care nu o poți explica legată de calitatea somnului tău, aceasta poate fi calitatea saltelei sau a pernei pe care dormi. Consideră că petreci o treime din viață dormind, așa că este important să investești în odihnă și să ai grijă ca aceasta să fie de calitate. Este bine să îți cumperi o saltea confortabilă, deoarece aceasta va face diferența și pentru somnul, dar și pentru postura ta. Trebuie să îți optimizezi somnul în toate modurile posibile – un somn bun înseamnă o trezire bună, și, implicit, o zi mai bună.

4. Mediul de somn

Uneori nu este suficient să ai un pat super confortabil. Este important să te gândești și la modul în care folosești spațiul din dormitor. Ar trebui să te gândești la dormitor ca la sanctuarul tău de somn, pe care să nu îl umpli cu alte lucruri care nu sunt necesare sau care îți atrag constant atenția. Așa cum îți optimizezi biroul pentru productivitate și concentrare, este bine să limitezi și activitățile pe care le faci în dormitor. Menține lumina cât mai scăzută noaptea și ia în considerare să îți vopsești pereții în culori închise.

5. Poți avea o afecțiune a somnului nediagnosticată

Pentru a identifica adevăratele motive ale somnului tău întrerupt, ține un jurnal al somnului odată ce te trezești. Dacă ai un tracker pentru somn, urmărește-ți progresul de-a lungul a două săptămâni. Există peste 88 de afecțiuni ale somnului, iar majoritatea persoanelor ignoră problemele, fără să realizeze cât de important este somnul pentru sănătate.

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Foto: Arhiva ELLE

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