Beneficiile neașteptate pe care orgasmul le are asupra stării tale de sănătate

Deși un orgasm nu este necesar pentru ca sexul să fie plăcut, nimeni nu poate nega că este o senzație pe care toate ne-o dorim. Orgasmul te va ajuta la mai multe lucruri, de la diminuarea nivelului de stres și al șansei de a face infarct, până la beneficii ale pielii. Iată care sunt câteva dintre beneficii.

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  de  ELLE
Beneficiile neașteptate pe care orgasmul le are asupra stării tale de sănătate

În afara plăcerii fizice, se pare că un orgasm are și o serie de beneficii pentru starea de sănătate, despre care majoritatea dintre noi nu știam. Orgasmul te va ajuta la mai multe lucruri, de la diminuarea nivelului de stres și al șansei de a face infarct, până la beneficii ale pielii. Iată care sunt câteva dintre beneficii.

Vei dormi mai bine

Dacă te-ai culcat vreodată după ce ai avut un orgasm, ai experiat beneficiile sale. Un flux de hormoni este eliberat în creier, iar aceștia pot ajuta la diminuarea problemelor de somn. În plus, mușchii se relaxează și eliberează chimicalele care spun corpului să se odihnească.

Senzația de relaxare

Aceasta poate să nu fie o surpriză, dar starea de relaxare post-orgasm este foarte bună pentru sănătatea ta mentală. Oxitocina eliberată este foarte minunată atunci când vine vorba de schimbarea stării de spirit.

Te vei simți mai bine în relațiile tale sociale și în relația cu partenerul

Dacă ai avut dorința să te cuibărești lângă partenerul tău după ce ai avut orgasm, acest lucru se datorează oxitocinei. Se pare că acest hormon te ajută să te simți mai apropiată și de alte persoane din cercul tău social, nu doar de partener.

Poate ajuta la reglarea ciclului menstrual

Conform unui studiu din 1978 publicat în Psychoneuroendocrinology, se pare că orgasmele regulate pot ajuta la reglarea ciclului menstrual. Mecanismul este necunoscut, dar, din câte se știe, acesta este legat de ritmul circadian.

Poate contribui la creșterea fertilității

Orgasmele regulate pot ajuta la fertilitate, conform unui studio din 2015 de la Universitatea Indiana. Cercetătorii au descoperit că activitatea sexuală produce modificări psihice în corp, care cresc șansele ca o femeie să rămână însărcinată, chiar și în afara perioadei de ovulație.

Ajută și în sezonul rece, în lupta împotriva gripei și a răcelii

Cel mai rapid mod de a scăpa de răceală se poate găsi în dormitor. Un studiu german din 2004 a descoperit că, după activitatea sexuală, 11 bărbați au arătat un nivel mai crescut de leucocite, celulele albe care ajută la protejarea corpului de infecții. Beneficiul este valabil și pentru femei – același studiu de la Universitatea din Indiana a arătat că femeile active sexual au avut un nivel mai ridicat al celulelor T, care ajută la activarea celulelor din corp de care ai nevoie pentru a te lupta cu microbii.

Ajută la eliminarea durerii

Indiferent dacă este vorba despre crampe menstruale sau despre o durere de cap, un orgasm te va ajuta să te simți mai bine. Un studiu din 2013 de la Universitatea Munster, Germania, a arătat o legătură între activitatea sexuală și migrene.

Îți poate face mintea mai ascuțită

Hormonii eliberați de un orgasm trimit o multitudine de mesaje în corp, crescând activitatea creierului. Un studiu a arătat că, după orgasm, creierul prezintă o activitate crescută în regiunile corticale și subcorticale.

Elimină nivelul de stres

Deși inițial orgasmul inundă corpul cu hormoni de stres, studiile arată că rezultatul se manifestă printr-o scădere a nivelului de stres. Hormonii eliberați acționează ca un agent calmant, iar explicația are sens și din punct de vedere evolutiv, deoarece orgasmul spune corpului că ai încercat să te reproduci.

Orgasmele regulate pot ajuta la sănătatea inimii

Activitatea sexuală regulată poate să fie foarte benefică pentru sănătatea inimii, deoarece ajută la diminuarea riscului cardiovascular. Un studiu din 2016 publicat în Journal of Health and Social Behavior a arătat că, în rândul persoanelor de 65 de ani, cei care au avut o viață sexuală mai activă aveau mai puține șanse de a face infarct.

Strălucirea pielii

Dacă ai observat că pielea ta este mai strălucitoare după sex, poți mulțumi circulației mai bune a sângelui de după orgasm. Din cauza stresului, pielea poate să aibă un aspect neplăcut. Atunci când ai orgasm, vasele de sânge din corp se dilată, ajutând la stimularea producției de colagen.

Îți măresc stima de sine

Atunci când te simți satisfăcută sexual, stima de sine este mult mai ridicată. Un studiu din 2011 a descoperit că satisfacția sexuală în rândul adulților tineri este legată de dezvolarea psihologică și socială. Stima de sine și sănătatea sexuală sunt interconectate, astfel că abilitatea de a avea un orgasm ajută la creșterea nivelului de încredere în propria persoană.

Te poate ajuta să trăiești mai mult

Experții au fost de acord că beneficiile orgasmului duc la o îmbunătățire a calității vieții și, posibil, la o prelungire a acesteia. Un studiu efectuat pe o durată de 4 ani la Welsh University, efectuat pe bărbați, a arătat că cei care aveau o frecvență mai mare a orgasmelor aveau o speranță de viață mai mare. Acest lucru este valabil și pentru femei. Un alt studiu a descoperit legătura dintre orgasm, sănătate și logeviate – arătând că femeile care au avut mai multe orgasme au trăit mai mult decât cele care nu au avut parte de asta.

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Foto: Arhiva ELLE

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