Filme care nu au fost deloc plăcute de regizorii lor și au dus la controverse

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Nu toți regizorii ajung să vorbească mereu cu mândrie despre toate filmele lor. Fie că a fost vorba la mijloc de diferențe de ordin creativ, așteptări care nu s-au concretizat sau conflicte, sunt regizori care nu sunt mulțumiți de felul în care au ieșit anumite pelicule și preferă să evite să le menționeze.

1. Transformers: Revenge Of The Fallen

Michael Bay, regizorul filmului Transformers: Revenge Of The Fallen, nu a fost mulțumit de rezultatul final. „Am făcut niște greșeli. Greva scriitorilor a fost grea. A fost groaznic să faci un film în care trebuie să ai o poveste în 3 săptămâni”, povestea Michael Bay pentru revista Empire.

2. Accidental Love

Jessica Biel și Jake Gyllenhaal sunt protagoniștii filmului Accidental Love. David O. Russell a regizat pelicula, care inițial a fost numită Nailed. S-a filmat în 2008 și a fost lansată în 2015, trecând prin modificări după ce mai multe persoane din distribuție și echipă nu au fost plătite la timp și au ales să părăsească proiectul. Filmul a fost preluat de alt studio, iar titlul s-a schimbat.

3. Highball

Eric Stoltz și Justine Bateman au interpretat rolurile principale în filmul Highball, care spune povestea unui cuplu căsătorit de curând care organizează fel și fel de petreceri și cheamă prieteni din Brooklyn. Noah Baumbach, regizorul peliculei, a spus despre film că nu e terminat și că îl consideră un experiment eșuat.

4. Babylon A.D.

În filmul Babylon A.D., Vin Diesel a interpretat un bărbat care transporta o femeie din Rusia în America, despre care nu știa că poartă în ea un organism dorit de un cult cu scopul de a produce un Mesia modificat genetic. Regizorul Mathieu Kassovitz avea o altă viziune asupra peliculei care nu a coincis cu cea a studioului.

5. Thor: The Dark World

Patty Jenkins, care ar fi trebuit să regizeze filmul Thor: The Dark World, a fost concediată din echipă. Regizoarea a fost înlocuită în cele din urmă de Alan Taylor. Acesta își dorea altceva de la peliculă, iar rezultatul final l-a determinat să considere că nu se poate mândri de acest proiect.

6. Fantastic Four

Josh Trank avea alte planuri în legătură cu Fantastic Four. Regizorul își dorea să iasă, de fapt, un film de groază. În cele din urmă, Fox a redistribuit și reinterpretat filmul, cu titlul Fant4stic, încercând să-l transforme într-un blockbuster mult mai accesibil. Josh Trank nu s-a lăudat cu filmul, considerat unul dintre cele mai nereușite cu supereroi care a fost realizat vreodată.

7. Alien 3

David Fincher a avut o misiune dificilă cu Alien 3, iar asta pentru că trebuia, oarecum, să se ridice la nivelul filmului Alien regizat de Ridley Scott. Fincher a povestit în cadrul unui interviu acordat The Guardian faptul că a lucrat la peliculă timp de 2 ani și a fost de 3 ori concediat din proiect. „Nimeni nu l-a urât mai mult decât mine; până astăzi, numeni nu-l urăște mai mult decât mine”, a spus David Fincher.

8. Catchfire

Dennis Hopper a regizat, dar a și jucat în filmul Catchfire din 1990, alături de Jodie Foster. Au existat între cei doi probleme pe platourile de filmare, iar studioul l-a înlăturat pe Hopper din proiect, venind altcineva pentru a lucra la el înainte de lansare. Drept urmare, nu este un film de care să vrea să-și aducă aminte.

9. Hellraiser: Bloodline

Filmul Hellraiser: Bloodline a fost regizat de Kevin Yagher și scris de Peter Atkins. Yagher nu a fost deloc mulțumit de felul în care a ieșit pelicula și a vrut să-și scoată numele din film și să-l schimbe în Alan Smithee, un pseudonim folosit de către regizorii care voiau să nu se mai asocieze cu un film la care au lucrat, din diferite motive. Kevin Yagher a terminat la timp filmul, dar nici studioul nu a apreciat rezultatul și l-a angajat pe Joe Chappelle pentru a termina pelicula.

10. The Underneath

În filmul The Underneath se vorbește despre un dependent de jocuri de noroc, aflat în perioada de recuperare, care încearcă să aibă din nou o relație bună cu familia și prietenii. Regizorul filmului, Steven Soderbergh, a spus că este prea lung și că îl poate recomanda cuiva să îl urmărească.

Foto: PR

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