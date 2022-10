Jessica Biel și Justin Timberlake, apariție elegantă la un eveniment caritabil

Jessica Biel și Justin Timberlake au participat sâmbătă la Gala CHLA, ce a avut loc în Santa Monica, California. Așa cum ne-au obișnuit, cei doi au reușit să atragă toate privirile, dovenindu-ne încă o dată că sunt unul dintre cele mai stylish cupluri de la Hollywood.

Pentru eveniment, Justin a ales să poarte un smooching negru, pe care l-a accesorizat cu un papion. Jessica Biel a optat pentru o rochie neagră, lungă, decorată cu mai multe funde, marca Giambattista Valli.

În plus, Timberlake le-a oferit celor prezenți la gală un adevărat show. Artistul a ales să cânte mai multe melodii celebre, printre care și The Way You Look Tonight, Smile, Knocks Me Off My Feet, Wonderful World sau Lovely Day.

Timberlake si Biel au început să se întâlnească în ianuarie 2007 și s-au căsătorit în octombrie 2012, în cadrul unei ceremonii fastuoase în Italia. De la nunta lor, Jessica a spus că au trecut prin multe „suișuri și coborâșuri”, cel mai recent când Timberlake a fost surprins ținându-se de mână cu colega sa de platou din „Palmer”, Alisha Wainwright, în noiembrie 2019. Dar fostul lider al trupei NSYNC și actrița par să fie într-o perioadă foarte bună, aceasta declarând pentru „Access Hollywood” că este „cea mai fericită” alături de soțul ei.

„Uneori am impresia că 10 ani au zburat cât ai clipi din ochi, iar alteori am impresia că ‘Doamne, 10 ani, este o perioadă foarte substanțială din viața cuiva. Pur și simplu mă simt foarte mândră de asta.”, a spus ea.

Cei doi au împreună doi băieței, Silas, în vârstă de șapte ani, și Phineas, în vârstă de doi ani. Phineas a venit pe lume în luna iulie a lui 2020, dar cuplul nu a anunțat fericita veste decât șase luni mai târziu. Mai târziu, Jessica Biel a mărturisit într-un interviu că nu a intenționat să țină nașterea secretă, ci că pur și simplu în mijlocul primului val al pandemiei a mers cu familia în Montana și nu au mai plecat de acolo. Biel însă a menționat că Justin Timberlake a putut să asiste la nașterea celui de-al doilea fiu al său, imediat după ridicarea restricțiilor.

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

