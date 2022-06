Cele mai bune 10 comedii de groază din toate timpurile

Dacă printre preferințele tale în materie de filme se numără cele horror, dar și comediile, atunci cu siguranță vei revedea cu plăcere peliculele din lista de mai jos. Aceste filme au fost apreciate pentru faptul că au îmbinat momentele amuzante cu cele terifiante.

1. Gremlins (1984)

Filmul Gremlins regizat de Joe Dante îl urmărește pe un tânăr care primește de la tatăl său drept cadou de Crăciun o ființă neobișnuită. Însă, tânărul încalcă, fără să vrea, trei reguli importante referitoare la noul său animal de companie, iar acesta ajunge să se multiplice și să dea naștere unor monștri răuvoitori.

2. Tremors (1990)

O altă comedie de groază este și Tremors, o peliculă în care localnicii unui oraș mic izolat se apără de mai multe creaturi gigantice care trăiesc în subteran și pot apărea fără vreun avertisment. Locuitorii orașului par să nu aibă scăpare de aceste creaturi misterioase.

3. Evil Dead II (1987)

Ashley Williams, jucat de Bruce Campbell, merge alături de soția lui, Linda, într-o vacanță pe care o petrec într-o cabană retrasă din pădure. Însă, acolo descoperă o înregistrare a unui profesor și o carte care vor dezlănțui spiritele rele care îl vor teroriza pe Ash.

4. The Cabin In The Woods (2011)

În The Cabin in the Woods este vorba despre cinci prieteni care ajung să își petreacă vacanța într-o cabană îndepărtată. Fiind izolați, nu au la dispoziție prea multe mijloace de comunicare. Află că locul în care stau este controlat de forțe misterioase și trebuie să descopere adevărul din spatele cabanei din pădure.

5. Army Of Darkness (1992)

Deși fanii filmelor de groază consideră că Evil Dead II este cel mai bun din trilogia Evil Dead a lui Sam Raimi, sunt și voci care îl preferă pe Army of Darkness. În această peliculă, care pornește de la o premisă amuzantă, protagonistul, pe numele său Ash, este dus cu mașina sa în Evul Mediu, unde e capturat de Lordul Arthur. Ash trebuie să recupereze Necronomiconul, iar pentru a se întoarce în siguranță acasă luptă cu o armată de morți.

6. Young Frankenstein (1974)

Actorul Gene Wilder a interpretat în filmul Young Frankenstein, considerată una dintre cele mai vechi comedii de groază, rolul unui tânăr neurochirurg care moștenește castelul bunicului său celebru, Victor von Frankenstein. În această parodie clasică regizată de Mel Brooks, tânărul Frankenstein vrea să le demonstreze tuturor că omul de știință nu era așa cum toată lumea îl credea. Când ajunge în Transilvania, descoperă procesul de reanimare și pornește cu experimentele lui proprii.

7. Ghostbusters (1984)

Ghostbusters, filmul lui Ivan Reitman, rămâne de referință pentru comedia de groază. Având una dintre cele mai amuzante distribuții din toate timpurile, chimia dintre actori a cucerit publicul, dar a și speriat pe alocuri. Trei parapsihologi sunt forțați să renunțe la finanțarea universității și pun bazele unui serviciu de îndepătare a fantomelor în New York.

8. Beetlejuice (1988)

Beetlejuice este unul dintre cele mai apreciate filme ale lui Tim Burton. Deși apare pe ecrane timp de 17 minute, personajul lui Michael Keaton este unul dintre cele mai macabre din istorie. Spiritele unui cuplu decedat sunt hărțuite de o familie care abia s-a mutat în casa lor. Pentru a-i alunga, sunt dispuși să apeleze la diverse mijloace.

9. Zombieland (2009)

Acțiunea filmului Zombieland se desfășoară în timpul unei apocalipse zombie și surprinde modul prin care supraviețuitorii trebuie să respecte o listă cu o serie de reguli și strategii destinate supraviețuirii în timp ce călătoresc prin sud-vestul Statelor Unite. Experimentează zilnic situații dificile și pornesc într-o călătorie pentru a găsi un loc în siguranță într-un parc de distracții.

10. Shaun Of The Dead (2004)

Shaun of the Dead îmbină extrem de bine umorul britanic și apocalipsa zombie care pare să le schimbe viețile unui vânzător de electronice din Londra și ale colegului său de muncă. Regizorul Edgar Wright a întrecut așteptările publicului cu privire la filmele clasice cu zombie.

Citește și:

Cele mai bune seriale noi inspirate din fapte reale și pe care nu trebuie să le ratezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro