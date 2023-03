Filme bazate pe „o poveste reală”, care te-au mințit

Adăugarea sloganului „bazat pe o poveste reală” este un instrument publicitar obișnuit pentru a-i atrage pe iubitorii de film care nu bănuiesc nimic și a-i determina să cumpere bilete la box-office. După cum știm cu toții, Hollywood-ul are obiceiul de a senzaționaliza lucrurile și de a răstălmăci adevărul; uneori, istoria poate fi un pic prea plictisitoare, iar echipele de creație modifică ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pentru a menține publicul captivat. Este timpul să privim dincolo de marele ecran și să vedem de ce a fi „bazat pe o poveste adevărată” nu este întotdeauna tot ceea ce se presupune a fi.

Fargo (1996)

Fargo începe cu un text care spune „ESTE O POVESTE ADEVĂRATĂ”, adăugând că evenimentele din film au avut loc în Minnesota în 1987. În realitate, duo-ul de scenariști și regizori Joel și Ethan Coen s-a bazat vag pe evenimente reale și a formulat evenimentele de dinaintea și de după. În 2016, la 20 de ani de la debutul filmului din 1996, aceștia și-au dezvăluit în sfârșit sursele de inspirație într-un interviu acordat publicației The Huffington Post.

„Există de fapt două mici elemente în poveste care au fost bazate pe incidente reale. Unul dintre ele este faptul că a existat un tip, cred că în anii ’60 sau ’70, care falsifica numerele de serie ale mașinilor și care a fraudat General Motors Finance Corporation. Nu a existat nicio răpire. Nu a existat nicio crimă. A fost un tip care a fraudat GM Finance Corporation la un moment dat. Celălalt lucru bazat pe ceva real: a existat o crimă în Connecticut, unde un bărbat și-a ucis soția și a scăpat de cadavru – a pus-o într-un tocător de lemne. Dar, dincolo de asta, povestea este inventată.”, a spus Joel.

Argo (2012)

Argo, filmul lui Ben Affleck, a avut un succes uriaș în 2012, câștigând trei premii Oscar, inclusiv cel pentru cel mai bun film . Din păcate, este, de asemenea, destul de inexact din punct de vedere al faptelor, mai ales prin modul în care minimalizează rolul Canadei în întregul plan de extragere a ostaticilor care stă la baza poveștii. Nimeni altul decât însuși președintele Jimmy Carter a criticat Argo pentru că a inventat lucruri, spunând că „90% din contribuțiile la ideile și realizarea planului au fost canadiene. Iar filmul dă aproape tot creditul CIA-ului american”. Carter îl indică în mod special pe Ken Taylor (interpretat de Victor Garber în film) ca fiind persoana pe care o identifică drept eroul principal.

Rudy (1993)

Dintre toate filmele despre fotbal pe care le-am văzut de-a lungul anilor, Rudy este unul dintre cele mai edificatoare. Este, de asemenea, lipsit de adevăr. Vă amintiți scena în care jucătorii își pun tricourile pe biroul antrenorului Devine pentru a-l convinge să-l lase pe Rudy să joace? Și mulțimea care îi scanda numele? Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, iar Joe Montana, care a fost în echipă cu Rudy, i-a spus comentatorului sportiv Dan Patrick că nu s-a întâmplat chiar așa.

„Este un film, nu uitați. Nu toate lucrurile sunt adevărate. Mulțimea nu a scandat, nimeni nu și-a aruncat tricourile. El a intrat în joc. A fost scos din joc”, a spus el.

Foxcathcer (2014)

Foxcatcher prezintă uciderea de către John du Pont a luptătorului olimpic Dave Schultz. O mare parte din ceea ce apare pe ecran este exact, dar realizatorii și-au luat multe libertăți și în ceea ce privește cronologia și relațiile dintre personaje. De exemplu, filmul prezintă prinderea rapidă a lui du Pont de către poliție după crimă, dar în realitate, milionarul s-a ascuns în seiful conacului său, asemănător unui adăpost antiatomic, în timpul unei confruntări de mai multe zile. De asemenea, spectatorii nu văd cu adevărat cât timp trece între momentul în care Dave Schultz se alătură echipei Foxcatcher (lucru care s-a întâmplat în 1989) și moartea sa. În jurul anului 1996, du Pont a început să își piardă interesul pentru acest sport, anunțând că își renunță la contribuțiile anuale de 400.000 de dolari către echipă, lucru care nu apare în film, cu câteva luni înainte de a-l ucide pe Dave.

American Sniper (2014)

American Sniper, filmul lui Clint Eastwood, a fost lăudat și a câștigat încasări… și controverse. Criticii au subliniat diferențele dintre viața lui Chris Kyle, Navy Seal cu cele mai multe crime confirmate din istoria militară a Statelor Unite, și modul în care este portretizat în film de Bradley Cooper. Una dintre multele distorsiuni vine sub forma lui Mustafa, lunetistul inamic cu care Kyle se luptă: el apare în memoriile lui Kyle doar pentru un paragraf, în timp ce filmul îl prezintă ca pe un antagonist de lungă durată. În carte, împușcătura cu rază super-lungă a lui Kyle, de peste 2.000 de metri, nu îl viza pe Mustafa, ci pe cineva care purta un lansator de rachete. De asemenea, prietenul lui Kyle, Ryan Job, supraviețuiește ani de zile după ce a fost împușcat, spre deosebire de faptul că în viața reală a trăit ani de zile înainte de a muri din cauza unor complicații post-operatorii.

The Blind Side (2009)

În 2009, filmul The Blind Side a arătat cum Michael Oher a fost adoptat de o familie bogată și cum a depășit limitele pentru a deveni un star al NFL. Filmul i-a adus Sandrei Bullock un premiu Oscar și l-a inspirat pe Oher să scrie o carte în care să lămurească lucrurile. Pentru început, Oher a spus că mama adoptivă Leigh Anne Tuhoy nu a trebuit de fapt să-l învețe cum să joace fotbal.

A Beautiful Mind (2001)

Acest succes, în regia lui Russell Crowe, a oferit o privire înălțătoare asupra poveștii de viață a laureatului premiului Nobel pentru economie, John Nash, o poveste care, din păcate, a fost foarte denaturată. Pentru început, adevăratul Nash nu s-a alăturat niciodată Laboratorului Wheeler de la MIT, deoarece nu există. Cu toate acestea, a devenit totuși instructor la MIT. De asemenea, Nash nu a lucrat niciodată pentru Departamentul de Apărare. Filmul îl prezintă ca tată, iar în viața reală a devenit tată al unui copil din afara căsătoriei, pe care l-a abandonat mama sa. De asemenea, Nash nu a ținut niciodată un discurs de acceptare a premiului Nobel.

Rush (2013)

Filmul din 2012 despre Formula 1, Rush, a generat câteva recenzii foarte bune, dar este un film despre curse, plin de exagerări istorice, una dintre cele mai mari fiind modul în care James Hunt și Niki Lauda sunt portretizați ca rivali acerbi. De fapt, ei erau buni prieteni, după ce au împărțit cândva un apartament și ieșeau adesea la un pahar pentru a sta de vorbă. Câteva dintre evenimentele de curse din film s-au desfășurat diferit în viața reală, iar Hunt nu a lovit niciodată un jurnalist.

The Revenant (2015)

Verificatorii de fapte istorice s-au distrat de minune atunci când a fost vorba de analiza construcțiilor ficțiunii din filmul lui Alejandro G. Iñárritu The Revenant, premiat cu Oscar în 2015. În timp ce Hugh Glass (interpretat de Leonardo DiCaprio) a fost un adevărat om al frontierei care a supraviețuit unor obstacole periculoase ale naturii, chiar și unei lupte cu urși, și relelor omenirii, au existat totuși câteva momente inventate pe care filmul le-a adăugat pentru a da un aer dramatic.

Glass nu a avut un fiu în documentele istorice, așa că întreaga intrigă a filmului despre el căutând să se răzbune pe cei care i-au ucis copilul a fost răstălmăcită. Și, deși s-a dus după John Fitzgerald (interpretat de Tom Hardy) pentru că l-a lăsat să moară în pădure, nu a avut niciodată ocazia de a se afla față în față cu el și de a-i arăta milă, așa cum a arătat filmul. În schimb, a renunțat la căutări după ce a aflat că Fitzgerald devenise membru al armatei, fiind astfel protejat de guvernul federal. Cu toate acestea, el a decis să-i acorde clemență lui Bridger (Will Poulter), care era tânăr și îi era rușine de rolul său în lăsarea lui Glass să moară.

Catch Me If You Can (2002)

Jocul de-a șoarecele și pisica care a urmat în filmul lui Steven Spielberg Catch Me If You Can din 2002 nu ar fi fost la fel fără agentul FBI Carl Hanratty, interpretat de Tom Hanks, care îl urmărea neobosit pe Frank Abagnale, versiunea lui Leonardo DiCaprio, dar dacă filmul ar fi fost mai aproape de realitate, acesta nu ar fi făcut parte din el. Potrivit USA Today, personajul lui Hanks a fost de fapt o combinație de mai mulți agenți care l-au urmărit pe Abagnale de-a lungul numeroaselor sale cariere de escroc.

