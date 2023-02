Pavel Bartoș, la un pas de accident în timpul filmărilor pentru „Ramon”: „Ce a fost în capul meu?”

Pavel Bartoș se află printre cei mai apreciați actori români, care se poate mândri cu o carieră longevivă și de succes. Recent, acesta a lansat comedia sa, Ramon, în care joacă și rolul principal. Actorul a oferit detalii inedite din timpul filmărilor, care s-au defășurat într-un timp record și au fost presărate și cu peripeții.

Din distribuție fac parte și nume cunoscute în showbiz, iar fanii sunt încântați să îi vadă pe Smiley , Andreea Esca sau Elvira Deatcu pe marele ecran. Pavel Bartoș a dezvăluit că au filmat într-o perioadă mult mai scurtă decât era stabilit inițial, iar zilele de filmare au fost extrem de agitate. Ba mai mult, actorul a recunoscut că a fost și la un pas de accident, în timp ce filma o scenă în traficul aglomerat din București.

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie. Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantantul și mă vedeau unii: „Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă.” Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a declarat Pavel Bartoș în podcastul „La mijloc.”