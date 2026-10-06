Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera sa. Unde au fost surprinși cei doi

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Cătălin Scărlătescu și-a surprins urmăritorii cu o apariție rară alături de partenera sa, Elena Gogean. Juratul de la MasterChef România se bucură de câteva zile de vacanță în Italia, unde a plecat împreună cu partenera sa și mai mulți prieteni. Cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală, chef-ul apare foarte rar în public alături de Elena Gogean. De această dată, cei doi au fost fotografiați împreună în timpul escapadei italiene, iar imaginea a ajuns ulterior pe rețelele de socializare.

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean, vacanță la Lacul Garda

Printre destinațiile alese de Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean s-a numărat Lacul Garda, una dintre cele mai cunoscute zone turistice din Italia. Cei doi au profitat de vremea frumoasă și au explorat împrejurimile alături de grupul de prieteni cu care călătoresc.

Din program nu a lipsit nici o plimbare cu o mașină decapotabilă, ocazie perfectă pentru a admira peisajele din regiune. În timpul acestei zile, o persoană din anturajul juratului MasterChef a realizat și fotografia în care acesta apare alături de Elena Gogean. Imaginea a atras atenția tocmai pentru că cei doi sunt rareori văzuți împreună în mediul online. Atât Cătălin Scărlătescu, cât și partenera lui preferă să păstreze detaliile relației departe de expunerea publică.

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean, o echipă pe cinste

Primele imagini cu Cătălin Scărlătescu și noua lui iubită, Elena Gogean, au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Acum câteva luni, juratul de la MasterChef și partenera lui au ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia. Cei doi obișnuiesc să călătorească împreună și să exploreze tot felul de destinații.

Elena Gogean este originară din Focșani, activează ca arhitectă urbanistă și este și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, însă apropiații susțin că acest aspect nu pare să influențeze relația lor, care continuă într-un ritm stabil, marcat de călătorii și timp petrecut împreună. Pe contul ei de Instagram, Elena Gogean este activă și postează frecvent clipuri care au legătură cu arhitectura și urbanismul.

În cadrul unui interviu recent, Cătălin Scărlătescu a surprins cu declarația făcută despre partenera lui, Elena Gogean. Juratul de la MasterChef și iubita lui lucrează împreună la un proiect cu o însemnătate aparte pentru celebrul chef, mai concret la casa lui din Delta Dunării. Elena Gogean îl va ajuta cu expertiza ei în calitate de arhitectă.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit…Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an. Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață? E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei (râde). Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile. Dar acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru viva.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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