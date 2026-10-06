Theo Rose, copleșită de emoții la concertul de pe Calea Victoriei. Artista s-a implicat în organizare: „A fost ideea mea să cânt în stradă”

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Theo Rose și-a surprins fanii cu un concert în aer liber susținut pe Calea Victoriei. Artista a sosit la eveniment într-o Dacie clasică, însă un alt detaliu neașteptat a atras atenția celor prezenți: o găleată albastră pe care un membru al echipei sale a ținut-o aproape pe parcursul spectacolului.

Theo Rose a cântat pe Calea Victoriei

Cântăreața își anunțase anterior fanii pe rețelele de socializare că îi așteaptă duminică, de la ora 16.00, pe Calea Victoriei. Numeroase persoane au răspuns invitației și s-au adunat pentru a o asculta live. Apariția artistei nu a trecut neobservată. Jurata de la Vocea României a ajuns la bordul unei Dacii clasice, condusă de un șofer, și a fost întâmpinată de publicul adunat în centrul Capitalei.

Theo Rose a interpretat mai multe dintre piesele sale cunoscute și a cântat împreună cu oamenii prezenți. În timpul spectacolului, însă, un obiect neobișnuit aflat permanent în apropierea ei a stârnit curiozitatea fanilor. Un membru al echipei purta o găleată albastră, iar artista a dezvăluit ulterior motivul pentru care aceasta era necesară. Emoțiile înaintea și în timpul concertului fuseseră atât de puternice, încât Theo Rose se temea că i s-ar putea face rău.

„Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții?”, a explicat artista în mediul online, publicând și o imagine în care găleata poate fi observată în timpul evenimentului.

Theo Rose a mai explicat că s-a implicat direct, alături de persoanele din echipa ei, de organizarea concertului.

„Am vrut să cant în stradă. Nu știam dacă am voie, da’ pentru asta există oameni mai pricepuți decât mine. Echipa mea a aflat ce trebuie făcut, a făcut, și duminică ne-am dus în Piața Revoluției cu instrumentele și sculele după noi.

Am zis că facem 4-5 cântece și-am ajuns să ținem un concert. La un moment dat s-a cerut chiar și „A venit poliția.” Am cântat-o cu Iuliu Maniu în spatele meu. N-a fost gândit. Dacă era, probabil ieșea mai prost.

Am vorbit și despre comunism, pentru că despre asta e și Acorduri Ample. Despre o vreme în care artiștii nu puteau să cânte chiar ce voiau, să spună chiar ce gândeau și nici să se poarte chiar cum le venea. Acum putem. Ceea ce e minunat, da’ nu înseamnă că trebuie. Asta apropo de ce s-a întâmplat la Arenele Române.

Mulțumesc celor care au venit și celor care treceau pe acolo și au rămas. Mi-a plăcut foarte tare.

Și, pentru că am văzut că există întrebarea, da, a fost ideea mea să cânt în stradă și tot noi ne-am ocupat de organizare: oameni, scule, tot ce trebuie ca să se audă totuși bine. Am scos Acorduri Ample puțin din Sala Palatului și l-am pus între oameni. Și a meritat.”

Theo Rose se pregătește pentru concertul de la Sala Palatului

Apariția de pe Calea Victoriei vine înaintea unui alt moment important pentru artistă. Pe 12 noiembrie, Theo Rose va susține la Sala Palatului concertul „Acorduri Ample'. Artista a oferit deja câteva indicii despre conceptul spectacolului și despre poveștile muzicale pe care le va aduce în fața publicului.

„Avem intalnire! ‘Acorduri Ample’ va fi despre poveștile marilor șlagăre, ale artiștilor pe care părinții mei și ai voștri i-au adorat si despre cum muzica poate spune adevărul când noi ne temem să o facem”, a spus Theo Rose.

Theo Rose a răspuns unui mesaj răutăcios despre prezența ei la „Vocea României”

Într-o postare amplă făcută pe Facebook, Theo Rose a vorbit despre un mesaj primit recent, în care o femeie i-a criticat atitudinea pe care o are în show-ul Vocea României de la PRO TV. Artista a explicat că în emisiune se exprimă liber, așa cum simte și că niciodată nu a încălcat vreo limită.

„Nu mai citesc comentarii de ceva vreme. Mesajele însă, da. Și mi-a scris o doamnă că atitudinea mea nu e potrivită pentru Vocea României. Că e, poate, singurul produs ceva mai erudit de la televizor și că unele dintre glumele sau modurile mele de exprimare nu prea dau bine în peisaj.

N-am răspuns doamnei, deși mesajul era foarte civilizat. Și poate tocmai de-aia m-am gândit la el.

Cred că ce vor unii oameni să vadă la televizor e, de multe ori, o aparență foarte bine crescută și mai cred că avem o mică problemă cu ce numim noi un om educat.

Ne-am obișnuit să-l recunoaștem după niște semne. Vorbește frumos, nu scapă cuvinte nepotrivite, știe când să tacă, știe cum să stea, nu se hlizește când nu trebuie și, în general, dă bine.

Numai că eu am cunoscut oameni care vorbeau impecabil și făceau lucruri îngrozitoare. Sau oameni care de la tv păreau minunați, dar față în față mi-au lăsat un gust amar. Și INVERS. Învăț să nu mă mai grăbesc să-mi fac păreri. Am pretenția că n-am depășit niciodată limitele de bun-simț ale emisiunii. De ale CNA-ului nici atât. Și oricum există o echipă întreagă care ne poate scoate elegant la montaj dacă vreunul dintre noi o ia razna.

În rest, mi-am permis luxul să fiu cine sunt.

Vorbesc uneori nefiltrat. E adevărat. Nu pentru că n-aș avea filtru, ci pentru că nu-l pornesc ca să par mai deșteaptă decât sunt. Tre’ să fie obositor să stai cu grija asta.”

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Foto: Arhiva ELLE

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