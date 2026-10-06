Zodiile care vor străluci în luna octombrie 2026

Aceste zodii vor străluci în luna octombrie, fie că vorbim despre succes în carieră, fie despre momente frumoase și importante în viața personală.

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  de  Andreea Ilie
Zodiile care vor străluci în luna octombrie 2026

O nouă lună a început, a doua lună de toamnă, așa că a venit timpul să vedem care vor fi zodiile care vor străluci în perioada aceasta!

Balanță

Pentru nativii Balanță, luna octombrie reprezintă în mare parte sezonul în care își sărbătoresc ziua de naștere și poate că acesta este și cel mai important motiv pentru care vor fi mereu în centrul atenției. Vor fi răsfățații astrelor, din toate punctele de vedere, prin urmare, nimeni nu va rezista în fața șarmului lor și se vor bucura de succes pe toate planurile. Nu sta și analiza lucrurile care ți se întâmplă, ci sărbătorește-le! Acum este momentul tău.

Vărsător

Luna octombrie debutează în forță, iar planetele îți furnizează idei și argumente pentru a-ți seduce interlocutorii. Venus anunță o nouă relație romantică, mai ales pentru nativele singure. Acasă, ai putea fi ocupată cu reamenajarea unor spații. O veste bună: veniturile tale cresc ca urmare a unei măriri de salariu, dar sunt posibile și unele rambursări.

Leu

Nu există nimic care să nu îți placă la sezonul Balanțelor. Și care să nu îți fie benefic! Soarele favorizează călătoriile și îți aduce cadourile pe care sperai să le primești de mult timp. Te intrigă lucrurile pe care nu le înțelegi și ești mult mai dispusă să îți asumi riscuri. Încearcă-ți norocul atât în carieră, cât și în viața personală pentru că luna aceasta multe lucruri minunate ți se pot întâmpla!

Taur

Această lună de toamnă te găsește într-o dispoziție energică. Ai multe planuri puse pe hârtie și vrei să faci orice este nevoie pentru concretizarea lor. Majoritatea intrigilor care au loc în jurul tău nu te afectează. Ești mult prea concentrată pe propriul confort emoțional. Atunci când vine vorba de prietenii fără sens, nu mai faci nici un compromis.

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Foto: PR

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