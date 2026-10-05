Se lansează NEW LANDSCAPE, un nou festival de artă și știință. Tema primei ediții: CONTAMINAREA

New Landscape, un nou festival dedicat intersecției dintre artă, știință, natură și film, are loc la București între 21 și 25 octombrie.

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  de  ELLE.ro
Se lansează NEW LANDSCAPE, un nou festival de artă și știință. Tema primei ediții: CONTAMINAREA

Ce se întâmplă cu ecosistemele supuse presiunilor biologice, climatice, economice și ce forme noi de viață apar în aceste teritorii instabile? Pornind de la astfel de întrebări, New Landscape, un nou festival dedicat intersecției dintre artă, știință, natură și film, propune, la prima ediție, o explorare a peisajului contemporan ca organism viu, vulnerabil și în permanentă transformare, sub tema Contaminare. Evenimentul va avea loc la București, între 21 și 25 octombrie și activează o serie de formate și practici care pun în dialog cercetarea științifică, arta contemporană și cinematografia experimentală. Printre invitații speciali ai festivalului se numără cercetătorul maghiar Márton Orosz, artistul american Jeff Silva și artistul olandez Gijs Gieskes. O parte dintre activitățile festivalului au intrare liberă!

Programul complet este disponibil online.

„New Landscape chestionează peisajul contemporan din perspectiva instabilității lui. Peisajul nu mai este o simplă imagine sau un teritoriu separat de acțiunea umană din ce în ce mai radicală. În România, terenurile abandonate, infrastructurile utilitare, fostele zone industriale și periferiile orașelor devin teritorii hibride, în care natura și intervenția umană nu mai pot fi separate. Aceste spații produc un nou tip de peisaj: instabil, poros și contaminabil, dar în același timp capabil de regenerare, adaptare și autoreglare. În acest context, termenul Contaminare, tema primei ediții, nu este folosit doar pentru a desemna o alterare negativă a mediului, ci ca un concept care descrie circulația, interferența și transformarea”, declară Ovidiu Daneș, inițiatorul New Landscape.

Prima ediție a Festivalului marchează și introducerea Centrului de Artă și Știință Aplicată – CASA în circuitul cultural bucureștean, un spațiu nou dedicat proiectelor ce conectează arta contemporană, cercetarea aplicată, ecologia, tehnologia, educația și reflecția asupra mediului. Astfel, evenimentele New Landscape se vor desfășura în cinci spații din oraș: Centrul de Artă și Științe Aplicate – CASA, UNATC „I.L.Caragiale”, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie și POINT Art Hub.

Festivalul se va deschide miercuri, 21 octombrie la CASA (Strada Tudor Arghezi 44) cu vernisajul expoziției Water_LAB, un proiect curatorial care se fundamentează pe cercetarea corpurilor de apă din zone protejate propunând o producție artistică multimedia. Expoziția deschide programul festivalului și introduce temele apei, contaminării, peisajului natural și formelor actuale de antropizare. Artiștii care expun sunt Ami Lungu, Alexandra Zidariu, Cătălin Matei (Sillyconductor), Marin Raica, Andrei Becheru, Dragoș Andriana, Andrei Nițu, Jeff Silva.

Secțiunea de cinema a festivalului, curatoriată de Andrei Rus și Ana Szel, urmărește modurile în care apa a devenit, de-a lungul istoriei filmului experimental și a artei video, nu doar un subiect, ci o adevărată materie cinematografică. Programul de filme se deschide joi, 22 octombrie, la Cinema Elvire Popesco, cu proiecția Leviatan (r. Lucien Castaing-Taylor & Véréna Paravel, SUA, 2012), un documentar realizat în cadrul Sensory Ethnography Lab de la Universitatea Harvard care își imersează spectatorii total în cotidianul unui echipaj de pescari de lângă Massachussets. Programul de filme continuă pe durata următoarelor zile la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie și POINT cu Waterscapes (două calupuri de scurtmetraje experimentale despre apă), Ecosisteme acvatice în România Socialistă (scurtmetraje științifice din Arhiva Națională de Filme) și cu două secțiuni curatoriate de cercetătorul Márton Orosz: Media Environments și Ecological Environments (filme experimentale realizate la Centrul pentru Studii Vizuale Avansate de la MIT). Printre cele aproximativ 30 de filme prezentate se numără unele realizate de artiști legendari precum Bill Viola, Barbara Hammer, Aldo Tambellini, Allan Kaprow sau Patrick Bokanowski.

Márton Orosz este unul dintre invitații speciali ai primei ediții: curator, cercetător și autor al filmului György Kepes: Interthinking Art + Science. Prezența sa introduce în program figura lui György Kepes, artist, teoretician și pedagog maghiaro-american, fondator, în 1967, al Center for Advanced Visual Studies (CAVS) din cadrul MIT. CAVS a devenit unul dintre spațiile academice importante pentru dezvoltarea unor forme de colaborare între artiști, oameni de știință, ingineri și arhitecți, contribuind decisiv la istoria artei media și a practicilor vizuale contemporane.

Márton Orosz

Cel de-al doilea invitat special al primei ediții este Jeff Silva, artist, cineast și antropolog american, unul dintre fondatorii Sensory Ethnography Lab din cadrul Universității Harvard. Practica sa combină cercetarea antropologică și experimentul cinematografic, explorând modalități alternative de a observa și reprezenta lumea prin intermediul imaginii și sunetului. Silva va prezenta la București, în premieră, noul său scurtmetraj experimental, Mare Sapiens, și va coordona la UNATC un atelier destinat studenților interesați de abordări experimentale ale peisajului, ecologiei și imaginii în mișcare.

Márton Orosz și Jeff Silva vor participa, alături de filozoful și teoreticianul media Christian Ferencz-Flatz, la o conferință academică găzduită de UNATC. Discuția va aborda interferențele dintre cercetarea științifică și practicile artistice, pornind de la experiența unor centre precum MIT și Harvard, unde colaborarea dintre artiști, cercetători și oameni de știință a generat, în ultimele decenii, noi forme de cunoaștere și de producție artistică.

Jeff Silva

La festival va fi prezent și Gijs Gieskes, un artist, designer și muzician olandez care construiește instrumente audiovizuale neconvenționale din circuite electronice, obiecte cotidiene și tehnologii reutilizate. Acesta va susține un performance și un workshop la CASA.

New Landscape – Contaminare propune o privire asupra unui peisaj aflat permanent în devenire, un peisaj în care oamenii, animalele, plantele, apa, infrastructura și tehnologia coexistă, se influențează și se transformă reciproc.

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