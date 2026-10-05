Mugler Spring/Summer27, o colecție inspirată de artista Björk

Pentru Spring/Summer 2027, Miguel Castro Freitas se întoarce la una dintre marile obsesii ale lui Thierry Mugler: metamorfoza corpului uman. Cu Björk drept muză și arhiva casei permanent în fundal, colecția “Naturalia X” imaginează o natură în care nimic nu este chiar ceea ce pare.

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  de  Simion Mădălina
Mugler Spring:Summer 27
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Dacă Thierry Mugler a știut să facă un lucru mai bine decât aproape oricine, acela a fost să transforme corpul femeii în ceva neașteptat. Insectă, pasăre, reptilă, robot, creatură marină sau femeie fatală.

Pentru Spring/Summer 2027, Miguel Castro Freitas se întoarce exact la această parte a ADN-ului Mugler. Colecția se numește Naturalia X și încheie trilogia începută odată cu venirea designerului la casă. Natura este punctul de plecare, dar în niciun caz în varianta ei romantică.

Apar solzi, carapace, pene, imprimeuri de șarpe și feline, flori translucide, iar siluetele sunt din nou modificate prin umeri arhitecturali, talii strânse, corsete și volume sculpturale. Ideea nu este atât de a îmbrăca femeia, cât de a inventa o creatură.

Asistăm, așadar, la un Mugler reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei.

Björk este prezentă peste tot, chiar dacă nu a fost în sală

Castro Freitas o descrie pe Björk drept muză pentru această colecție și simbol al libertății absolute de exprimare.

Alegerea are sens pentru că puțini artiști au construit de-a lungul ultimelor trei decenii o identitate vizuală în care corpul uman, natura, tehnologia și fantasticul să se amestece atât de firesc.

În timpul show-ului, 32 de ecrane proiectau imagini asociate pieselor Possibly Maybe și Venus as a Boy, iar Teho Teardo a reinterpretat muzica artistei pentru soundtrack.

În aceeași zi în care colecția era prezentată la Paris, Björk susținea un DJ set în Polonia purtând chiar un look SS27: un top cu fluturi și o fustă neagră corsetată, peste care a adăugat o piesă de arhivă Mugler din colecția couture Les Insectes din 1997.

Referințele la Thierry Mugler sunt imposibil de ratat

Rochia cu aspect de piele de șarpe, suprafețele care imită solzi și carapace, penele și anatomia exagerată trimit direct către extraordinarele colecții din 1997, Les Insectes, și colecția couture în care apărea celebra Chimère. Aceasta din urmă transforma corpul într-o creatură fantastică prin corset, pene, cristale, solzi pictați și păr de cal.

Castro Freitas nu copiază însă pur și simplu arhiva. Printre referințele aproape literale apar costume fragmentate de tăieturi precise, rochii negre, suprafețe lucioase și tailoring cu umeri arhitecturali.

Unele dintre cele mai interesante materiale duc ideea de natură și mai departe: penele sunt ascunse sub organza pentru a crea efectul petelor de ghepard, iar florile translucide sunt realizate din sticle de plastic reciclate.

Arhiva Mugler este și cea mai mare problemă a colecției

Este aproape imposibil să privești aceste haine fără să te gândești la original. Iar când referința este Thierry Mugler în anii lui cei mai spectaculoși, comparația devine brutală.

În 1995, designerul celebra 20 de ani ai casei cu peste o sută de look-uri, latex, corsete, pene, celebra Venus, femeia-cyborg și James Brown cântând live. În 1997, modelele se transformau progresiv în insecte. Fiecare show construia o lume nouă.

De aceea, Naturalia X funcționează cel mai bine atunci când Castro Freitas folosește arhiva ca vocabular, nu ca imagine de reprodus.

Când trimiterile devin prea directe, hainele riscă inevitabil să fie judecate în raport cu niște imagini care au intrat deja în istoria modei. Este aproape imposibil să recreezi șocul unei imagini pe care publicul a văzut-o deja.

Poate că adevărata provocare pentru noul Mugler începe tocmai acum. După trei colecții în care Miguel Castro Freitas a studiat și reinterpretat codurile casei, întrebarea este ce va face designerul atunci când va înceta să se mai uite atât de atent în arhivă.

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Foto: Profimedia, Getty Images

 

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