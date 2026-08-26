5 lucruri bizare despre care nu știai că îți afectează menstruația

Menstruația neregulată poate fi și din cauza unor probleme de sănătate, deci asigură-te că apelezi la consultul unui medic pentru a-ți pune un diagnostic corect.

Homepage  / Health & Diet / Health
  de  ELLE
5 lucruri bizare despre care nu știai că îți afectează menstruația

Unele femei știu exact ziua în care trebuie să se pregătească pentru ciclul menstrual, cât va ține și cum se vor simți în acea perioadă. Pentru alte femei, însă, menstruația apare când se așteaptă mai puțin, întrerupându-le desfășurarea normală a activităților.

Bineînțeles, există mai mulți factori care ne pot influența menstruația, unul dintre ele fiind, după cum știți, schimbarea anticoncepționalelor. Dar există și alte moduri (chiar neobișnuite am spune) prin care ciclul menstrual devine neregulat:

Stresul

Când suntem stresate sau ne facem griji în privința mai diverselor lucruri care ne preocupă zilnic, organismul nostru produce prea mult cortizol, hormonul stresului. Sunt mai multe soluții pentru a diminua stresul, iar cea mai eficientă se referă la o tehnică de respirație. Inspiră și ține aerul în plămâni până numeri la patru, apoi expiră numărând până la șapte.

Plasticul

Suntem conștiente că plasticul trebuie să se diminueze drastic pentru sănătatea planetei, dar știai că ne influențează direct și menstruația? Pesticidele, bisfenolul și alte chimicale din plastic interferează cu sistemul hormonal al organismului. Acestea cresc în mod artificial nivelul de hormoni în corp, care, pot duce la menstruații neregulate. Este într-adevăr dificil să renunțăm complet la plastic, dar, fiecare inițiativă ne conduce către schimbări semnificative.

Zahărul

Echilibrul hormonal este esențial pentru un ciclu menstrual regulat, iar ceea ce mâncăm sau nu mâncăm are un impact major asupra lui. Alimentul pe care trebuie să îl evităm cât de mult posibil este zahărul. Excesul de zahăr duce la creșterea insulinei, care, în schimb, stimulează ovarele să producă mai mult testosteron, întrerupând astfel regularitatea ciclului menstrual.

Călătoritul

Deși există foarte puține dovezi clare care să ateste că zborul cu avionul afectează regularitatea menstruației, călătoritul poate interveni asupra ritmului circadian, care, mai apoi, influențează nivelul hormonilor din corp.

Luna

Ani la rând, s-a crezut că menstruația se poate sincroniza cu fazele lunii, dar un studiu recent a arătat că nu există o corelație între lună și ciclul menstrual. Acest factor încă este pus sub semnul întrebării, cercetătorii căutând să afle mai multe detalii.

Citește și:
Tot ce trebuie să știi despre migrenele menstruale

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
5 alimente pe care nutriționiștii le-ar elimina din regimul tău alimentar
Health & Diet
5 alimente pe care nutriționiștii le-ar elimina din regimul tău alimentar
10 alimente bogate în vitamina A pe care să le adaugi dietei tale
Health & Diet
10 alimente bogate în vitamina A pe care să le adaugi dietei tale
Dieta stării de bine: 7 alimente care te pot face mai fericită
Health & Diet
Dieta stării de bine: 7 alimente care te pot face mai fericită
Cele mai bune metode prin care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen
Health & Diet
Cele mai bune metode prin care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen
Cele mai bune 15 surse de antioxidanți, cu beneficii extraordinare pentru sănătatea ta
Health & Diet
Cele mai bune 15 surse de antioxidanți, cu beneficii extraordinare pentru sănătatea ta
10 lucruri pe care să le faci înainte de 10 dimineața pentru a fi mai sănătoasă
Health & Diet
10 lucruri pe care să le faci înainte de 10 dimineața pentru a fi mai sănătoasă
Publicitate
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț
Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei
Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”
Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din health & diet
6 moduri științifice în care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen
6 moduri științifice în care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen
Health & Diet

Cine nu și-ar dori să scape imediat de grăsimea de pe abdomen? Acest lucru poate fi făcut prin sport, însă un rol important îl are și alimentația.

+ Mai multe
De ce nu este sănătos să dormi mai mult de 8 ore pe noapte
De ce nu este sănătos să dormi mai mult de 8 ore pe noapte
Health & Diet

În mod cert, somnul este esențial pentru sănătatea organismului, iar de cele mai multe ori ne dorim să dormim cât mai mult pe noapte pentru a ne simți cu adevărat odihniți.

+ Mai multe
17 dintre cele mai periculoase lucruri pe care știința le-a asociat cu cancerul
17 dintre cele mai periculoase lucruri pe care știința le-a asociat cu cancerul
Health & Diet

Cancerul reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale morții din lume, afectând modul în care celulele din organism se dezvoltă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC