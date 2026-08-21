10 alimente bogate în vitamina A pe care să le adaugi dietei tale

Vitamina A nu ar trebui să-ți lipsească din alimentație, deoarece aduce multe beneficii.
Vitamina A este recomandată deoarece te protejează de razele ultraviolete și ajută la întreținerea unui corp sănătos. De asemenea, ajută la funcționarea creierului și stimulează imunitatea. Suplimentele cu vitamina A nu sunt suficiente, de aceea trebuie să consumi alimente bogate în vitamina A.
Iată care sunt cele 10 alimente bogate în vitamina A pe care merită să le adaugi dietei tale:
Un morcov are o cantitate dublă de vitamina A față de cea recomandată pentru o zi. Fructele și legumele ne oferă betacaroten, care este convertit în corp sub formă de vitamină.
O salată cu spanac conține 49% din doza de vitamina A recomandată zilnic. De asemenea, spanacul este bogat în magneziu, calciu și fier.
Dacă vrei să mânânci ceva rapid, caisele uscate sunt cea mai bună alegere. Ele conțin atât vitamina A, cât și magneziu, fier și vitamina B.
Pepenele galben este bogat în vitamina A și, de asemenea, conține fibre alimentare, potasiu și vitamina B. Este indicat pentru menținerea sănătății pielii și a părului.
Nu ezita să consumi ardei roșu, deoarece îți oferă doza zilnică necesară de vitamina A.
Chiar și cartofii dulci sunt recomandați, deoarece sunt foarte bogați în vitamina A. O porție de cartofi dulci îți oferă de trei ori mai multă cantitate de vitamina A decât cea recomandată zilnic.
Dacă ai poftă de ceva răcoritor, mănâncă un grapefruit. Dacă mănânci două, ai atins doza zilnică necesară de vitamina A.
Spre deosebire de caju și migdale, fisticul este bogat în vitamina A.
Broccoli este recomandat atât pentru vitamina A, cât și pentru că oferă corpului proteine, calciu și vitamina C.
Nu doar că are un gust foarte bun, dar este și foarte sănătos. Acest fruct conține 36% din doza zilnică necesară de vitamina A.
Foto: Arhiva ELLE
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