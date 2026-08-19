Dieta stării de bine: 7 alimente care te pot face mai fericită

Ai vreodată senzația că ești în căutarea fericirii în timp ce ești înconjurată de negativitate și de știri terifiante? Și noi. Dar, deși nu poți face nimic în privința știrilor, noi îți spunem că există anumite alimente care îți pot îmbunătăți starea de spirit.

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  de  ELLE
Dieta stării de bine: 7 alimente care te pot face mai fericită

Da, poți ajunge la fericire mâncând, iar acest lucru să nu implice vreo relație nesănătoasă cu mâncarea sau apelul la ea pentru a umple vreun gol interior. Iată care sunt alimentele pe care experții ni le recomandă atunci când ne simțim nefericite.

Alimentele de mai jos sunt pline de nutrienții esențiali care îți ajută funcțiile creierului, te ajută să faci față stresului și te fac mai fericită. Scapă de starea proastă cu aceste „mâncăruri fericite”.

1.Ovăzul

Carbohidrații ajută la producția de serotonină. Oricine a mâncat un pachet de biscuiți cu ciocolată poate atesta acest lucru. Totuși, în locul carbohidraților cu ardere rapidă, care pot duce la o creștere a nivelului de glucoză, nutriționiștii ne recomandă carbohidrații complecși, precum ovăzul.

2.Ouăle

Ouăle conțin colină, nutrientul esențial care este necesar în producerea acetilcolinei, implicată în procesul memoriei, procesarea informațiilor, limbajului și controlului mușchilor. O deficiență de colină, ce rezultă într-o deficiență de acetilcolină, poate cauza pierderi de memorie, agitație, probleme de învățat, demență și lipsa creativității.

3.Semințe de dovleac

Semințele de dovleac sunt comparabile cu biluțe mici de magneziu, pentru că sunt pline de acest mineral care reduce stresul. Magneziul este o componentă cheie în combaterea stărilor psihice negative. Bonus: conțin și triptofan, care ajută la creșterea producției de serotonină.

4.Carnea de vită

Excelentă sursă de proteină, vita, alături de alte cărnuri, ne asigură aminoacidul tirozină, care este necesar în procesul de producție a dopaminei, neurotransmițătorul care ne dă energie, entuziasm și abilitatea de a ne mișca. De asemenea, ne ajută la concentrare și atenție.

5.Plantele din mare

Oricine suferă de depresie ar trebui să ia în considerare să consume alge, spirulină și varec. Iată de ce: plantele din mare sunt o sursă a aminoacidului triptofan, necesar în producerea serotoninei. În schimb, serotonina devine hormonul somnului, melatonina. Serotonina este sursa entuziasmului și a fericirii.

6.Proteine din zer

Glutamina este aminoacidul cel mai prezent în interiorul mușchilor. Avem nevoie de ea pentru a mări și a ne menține dimensiunile mușchilor și puterea și pentru a produce GABA, neurotransmițor reducător al anxietății. GABA (sau acidul gamma-aminobutiric) ajută la calmarea sistemului nervos. Lipsa sa duce la anxietate, OCD și oboseală. Proteinele din zer sunt o sursă excelentă de glutamină. O poți găsi în shake-urile pe care le bei de obicei după sală.

Dacă nu bei shakeuri proteice, o altă sursă ideală de glutamină sunt peștii slabi în mercur, puiul organic, ouăle, nucile și germenii de zer.

7.Nucile

În caz că aveai nevoie de un alt motiv pentru a pune unt de arahide peste orice. Nucile și migdalele sunt o sursă excelentă de omega-3 și acizi grași. Acizii Omega-3 sunt esențiali pentru buna funcționare a neurotransmițătorilor care controlează creierul. Acești acizi grași sunt necesari în mișcarea serotoninei și dopaminei în interiorul sistemului nervos. Fără suficienți acizi grași omega-3, funcțiile neurotransmițătorilor suferă și, astfel, suntem predispuși la depresie, anxietate și schimbări comportamentale. Iată motivul pentru care nucile arată precum creierul nostru.

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Foto: Arhiva ELLE

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