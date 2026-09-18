Știai că stresul îți poate afecta dantura? Iată cum

Crezi că stresul are vreo legătură cu faptul că dinții tăi încep să aibă un aspect ciudat? Da, acest lucru este foarte posibil. Iată o listă cu modurile în care stresul îți poate afecta dantura, dar și cum te poți trata.

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  de  ELLE
Știai că stresul îți poate afecta dantura? Iată cum

Atunci când Demi Moore a dezvăluit în urmă cu ceva timp că și-a pierdut dinții din față din cauza stresului, actrița a evidențiat o problemă despre care nu se mai vorbise, legată de stres și sănătatea danturii noastre.

Iată o listă cu modurile în care stresul îți poate afecta dantura, dar și cum te poți trata.

1. Observi că dinții tăi devin translucenți și mai mici

Acest lucru poate fi din cauza faptului că îți scrâșnești dinții. Este posibil să ai nevoie de o gutieră pentru a-ți proteja dinții împotriva altor daune.

2. Ai sângerări gingivale dese

Sângerările gingivale pot fi un semn că suferi de gingivită sau parodontită, care pot fi cauzate de stres. Consultă un dentist deoarece poți avea nevoie de un tratament pentru a rezolva această problemă.

3. Ai abcese dentare

Stresul poate cauza aceste abcese deoarece corpul tău nu este suficient de puternic pentru a se lupta cu infecțiile gingiilor. Mergi urgent la dentist deoarece sigur o să ai nevoie de antibiotic sau un alt tratament.

4. Simți o durere la maxilar

Dacă durerea persistă este posibil să ai nevoie de un tratament pentru maxilar. Poți necesita o atelă specială sau chiar botox pentru a relaxa mușchiul.

5. Ai probleme la canalul nervilor

Acestă problemă poate fi cauzată de stres dacă scrâșnitul dinților devine atât de grav încât nervii dinților ajung să fie expuși. Dentistul o să îți prescrie un tratament care o să presupună eliminarea nervului dintelui.

6. Dezvolți o respirație urât mirositoare

Acizii gastrici din stomacul tău se pot produce atunci când ești stresată și pot duce la refluxuri sau alți compuși care cauzează o respirație urât mirositoare. Dacă întămpini această problemă consultă un doctor deoarece o să ai nevoie de un tratament cu antiacizi sau alte medicamente. Această problemă este posibil să necesite și alte investigații la stomac.

7. Îți muști obrajii

Unele persoane dezvoltă acest obicei pentru a face față stresului. Acupunctura și hipnoza sunt două dintre tratamentele care pot ajuta la prevenirea acestui obicei sau la relaxare.

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Foto: Arhiva ELLE

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