Editorial fashion: Fever 103°

Darling, all night I have been ﬂickering, off, on, off, on. The sheets grow heavy as a lecher's kiss.
Fotografii: Christian Tudose
Realizatoare: Veronica Nojac
Model: Antonia D. / MRA Models.
Machiaj și coafură: Alex Ifimov.
Light artist: Janos Chereștes.
Asistentă styling: Ruxandra Coca Cozma.
La zece ani de la debutul său la Saint Laurent, Anthony Vaccarello a prezentat o colecție SS27 spectaculoasă și neobișnuit de emoțională. Aurul a dominat podiumul, dar întrebarea serii a rămas alta: a fost acesta ultimul său show pentru casă?+ Mai multe