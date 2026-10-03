Editorial fashion: Fever 103°

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Veronica Nojac

Model: Antonia D. / MRA Models.

Machiaj și coafură: Alex Ifimov.

Light artist: Janos Chereștes.

Asistentă styling: Ruxandra Coca Cozma.

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