Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2026 pe SkyShowtime

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

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  . Actualizat 05.10.2026, 08:08,  de  Madalina Frasineanu
The Five Star Weekend – Sezonul 1 (1)
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Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna octombrie 2026.

The Five Star Weekend – Sezonul 1

Hollis Shaw (Jennifer Garner, câștigătoare a Globului de Aur și nominalizată la Premiile Emmy), o influenceriță celebră din zona culinară, cunoscută pentru rețetele sale delicioase, gustul impecabil și personalitatea sa caldă, suferă o pierdere devastatoare. Incapabilă să meargă mai departe, tragedia începe să scoată la iveală fisurile din viața ei aparent perfectă: o căsnicie tensionată, o relație complicată cu fiica sa și o nevoie tot mai mare de validare din partea urmăritorilor săi. În încercarea de a depăși durerea și de a se regăsi, Hollis decide să organizeze un weekend la casa sa din Nantucket, alături de trei prietene apropiate care îi marchează diferite etape ale vieții: copilăria, perioada de la 20 de ani, cea de la 30, dar și un invitat-surpriză. În cadrul luxos al coastei, acestea se vor maturiza în moduri pe care nu și le-ar fi imaginat, pe măsură ce limitele sunt împinse și secretele ies la iveală. Serialul este o adaptare a bestsellerului New York Times cu același nume, semnat de Elin Hilderbrand, și le mai are în distribuție pe Regina Hall, Chloë Sevigny, D’Arcy Carden, Gemma Chan și Timothy Olyphant.

Nu rata și aceste seriale, cu doar 4 episoade, care au povești memorabile și te vor ține cu sufletul la gură.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 16 octombrie, urmând ca apoi să fie lansate câte două episoade noi în fiecare săptămână.

Marshals – Sezonul 2

Marshals îl are în rol principal pe Luke Grimes, care revine în rolul lui Kayce Dutton. După ce a lăsat în urmă ferma Yellowstone, Dutton se alătură unei unități de elită din cadrul U.S. Marshals, unde își folosește abilitățile de cowboy și fost soldat în marina americană pentru a asigura ordinea în Montana. Kayce și colegii săi – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) și Miles Kittle (Tatanka Means) – trebuie să găsească echilibrul între costul psihologic uriaș al misiunii de a fi ultima linie de apărare într-un război împotriva violenței care mistuie regiunea și datoria față de familiile lor, care pentru Kayce înseamnă fiul său, Tate (Brecken Merrill), și confidenții săi, Mo (Mo Brings Plenty) și Thomas Rainwater (Gil Birmingham), de la rezervația Broken Rock. Serialul este realizat de producătorii din spatele Yellowstone.

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 9 octombrie, iar episoadele următoare vor fi lansate săptămânal.

De asemenea, disponibil: Marshals S1.

Max & the Midknights – Sezonul 2

Amplasat într-o lume fantastică medievală, Max & the Midknights este un serial de aventură și comedie care îi urmărește pe Max și pe grupul ei pestriț de prieteni în misiunea lor de a salva regatul Byjovia!

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 3 octombrie.

De asemenea, disponibil: Max & the Midknights S1, iar S3 va fi disponibil din 24 octombrie.

Tulsa King – Sezonul 4

Tulsa King îl prezintă pe Dwight (Stallone) luptând să își legitimeze imperiul și să își protejeze echipa, în timp ce politicieni corupți, noi adversari periculoși și o pierdere personală devastatoare îl lovesc din toate direcțiile. Totuși, fiecare câștig obținut cu greu vine la pachet cu adevăruri și mai dure despre loialitate, leadership și prețul ambiției. Fiecare mutare scoate tot mai mult la suprafață instinctele de stradă pe care Dwight le-a lăsat în urmă la New York, transformând Tulsa într-un câmp de luptă și pe Dwight în amenințarea pe care nimeni nu își poate permite să o subestimeze.

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 22 octombrie, iar episoadele următoare vor fi lansate săptămânal.

De asemenea, disponibile: Tulsa King S1-3.

Avatar: Seven Havens – Sezonul 1

Într-o lume sfâșiată de un cataclism devastator, o tânără care stăpânește controlul elementului de pământ descoperă că este noul Avatar după Korra – însă, în această epocă periculoasă, titlul o transformă în ochii celorlalți în distrugătoarea omenirii, nu în salvatoarea ei. Vânată atât de oameni, cât și de spirite, ea și sora ei geamănă demult pierdută trebuie să-și descopere originile misterioase și să salveze Cele Șapte Tărâmuri înainte ca ultimele bastioane ale civilizației să se prăbușească.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 17 octombrie, iar episoadele următoare vor fi lansate săptămânal.

Trebuie să vezi și aceste seriale SF considerate capodopere absolute.

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) – Sezonul 2

De la showrunnerul și producătorul executiv Clyde Phillips, nominalizat la premiile Emmy, sezonul al doilea din Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) îl găsește pe Dexter Morgan (Michael C. Hall) prins între doi criminali – unul celebru, iar celălalt terorizând New York-ul în moduri pe care nimeni nu le-ar fi anticipat – în timp ce se confruntă cu cel mai mare dușman al său de până acum: criza vârstei de mijloc. Harrison (Jack Alcott) își continuă propria căutare a dreptății, în timp ce tatăl și fiul traversează cel mai întunecat capitol al vieții lor. Alături de Hall și Alcott revin Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington și James Remar, iar în acest sezon li se alătură Brian Cox, câștigător al premiilor Emmy, Olivier și Globul de Aur.

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 31 octombrie, iar episoadele următoare vor fi lansate săptămânal.

De asemenea, disponibile: Dexter, Dexter: New Blood, Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat Originar), Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) S1.

Reminders of Him

Fenomenul literar semnat de autoarea de bestsellere, Colleen Hoover, devine un film transformator despre maternitate, iertare și puterea iubirii de a depăși chiar și cea mai gravă greșeală. După o ieșire perfectă alături de iubitul ei, Kenna face o greșeală de neiertat care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și reconstruiască viața și să primească șansa de a se reuni cu fiica sa, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată. În distribuție se regăsesc Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow și Lainey Wilson, alături de Lauren Graham și Bradley Whitford.

Disponibil pentru vizionare din 12 octombrie.

Hallow Road

Doi părinți primesc, târziu în noapte, un apel alarmant de la fiica lor adolescentă, care tocmai a lovit accidental un pieton. Cei doi urcă în mașină și se grăbesc să ajungă la fața locului înainte ca altcineva să descopere scena. Pe drumul către destinație, dezvăluiri tulburătoare amenință să destrame familia, iar curând își dau seama că s-ar putea să nu fie singurii care conduc pe Hallow Road. În distribuție se regăsesc Rosamund Pike, Matthew Rhys și Megan McDonnell.

Disponibil pentru vizionare din 30 octombrie.

Continuări seriale:

Deadly Ties

Sezonul: 2
Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 8 octombrie
În distribuție: Maria Dębska, Maciej Musiał și Weronika Książkiewicz

M.I.A.

Sezonul: 1
Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 15 octombrie
În distribuție: Shannon Gisela, Cary Elwes și Marta Milans

MobLand (Imperiul Mafiei)

Sezonul: 2
Episoade noi: în fiecare luni
Finalul sezonului: 23 noiembrie
În distribuție: Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren

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Foto: PR

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