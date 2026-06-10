10 miniserii captivante, pe care le poți urmări într-o singură zi

Iată câteva miniserii care te vor purta prin povești încâlcite și mistere inexplicabile.

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  de  Braslasu Iulia
1. Wayward
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Multiplele răsturnări de situație imprevizibile, cât și misterul care persistă de la bun început te vor determina să urmărești fiecare episod din următoarele miniserii. 

1. Wayward

Mae Martin a creat miniseria Wayward, despre Academia Tall Pines, un centru care se presupune că ar ajuta tinerii care se confruntă cu diverse probleme. Însă, acesta este, de fapt, paravanul unor abuzuri devastatoare fizice și psihologice, dar și ritualuri sadice. Un serial captivant cu o distribuție pe măsură, compusă din Toni Collette, Sarah Gadon, Alyvia Alyn Lind și Sydney Topliffe.

2. That Night

That Night este un thriller spaniol creat de Jason George și adaptat după romanul scris de Gillian McAllister, în care vacanța liniștită a trei surori, Elena, Paula și Cris, în Republica Dominica, este complet zbuciumată după ce una dintre ele ucide un bărbat cu mașina. Serialul cu șase episoade scoate la iveală dileme morale, secrete de familie dezgropate și alegeri care le pun în pericol libertatea. 

3. His & Hers

His & Hers este un serial thriller plin de suspans, format din șase părți și cu Tessa Thompson și Jon Bernthal în rolurile protagoniștilor. Ancheta unei crime îi readuce împreună pe Anne Andrews, fostă prezentatoare de știri din Atlanta, și soțul ei înstrăinat, detectivul Jack Harper. Cele șase episoade adaugă și mai multe dezvăluri, pe măsură ce Anne și Jack se luptă, fiecare pe cont propriu, să afle mai multe despre acest caz. 

4. Vladimir

Adaptat după romanul omonim scris de Julia May Jonas, Vladimir este un serial incitant, cu Rachel Weisz, Leo Woodall și John Slattery în rolurile principale. În această miniserie de opt episoade, M., o profesoară de literatură, care e și naratoarea poveștii, are o căsnicie deschisă cu soțul ei, care e acuzat că a avut relații nepotrivite cu studentele sale. În tot acest timp, M. se îndrăgostește de noul ei coleg, mult mai tânăr ca ea, ceea ce se traduce prin dorința ei de a se simți din nou privită și dorită. 

5. Run Away

Cartea Run Away publicată în 2019 de Harlan Coben a stat la baza serialului cu același nume din 2026 și cu Minnie Driver, James Nesbitt, Ruth Jones și Ellie de Lange în distribuție. Avem de-a face cu un thriller prin de mistere și răsturnări de situație despre un tată disperat să o găsească pe fiica lui, care a fugir de acasă și se confruntă cu dependența de droguri. Cu fiecare episod, secretele se adâncesc tot mai mult, până când fiecare membru al familiei devine suspect în dispariția ei. 

6. Land of Sin

Land of Sin este un serial polițist suedez din cinci părți, care nu a primit atât de multă atenție pe cât ar fi meritat. Dani este o anchetatoare de poliție care alături noul ei coleg investighează moartea unui adolescent, pe care l-a adoptat în trecut, din sudul rural al Suediei. Pe măsură ce acest caz avansează și se complică, ea are o relație tot mai dificilă cu fiul ei biologic, Oliver, măcinat de dependența de substanțe. 

7. The Beast in Me

Claire Danes și Matthew Rhys au avut prestații uimitoare în miniseria The Beast in Me. În cele opt episoade o cunoaștem pe scriitoarea Aggie Wiggs, care încearcă să accepte o tragedie care s-a întâmplat în viața ei; fiul de opt ani pe care îl avea cu fosta ei soție, Shelley, a murit într-un accident. Prinsă între această dramă și nevoia de a reveni la scris, ajunge să scrie o carte despre vecinul ei, Nile Jarvis, care e suspect de moartea primei sale soții. Între Aggie și Nile există o tensiune constantă și un joc al puterii. 

8. Watching You

Watching You este o miniserie de șase episoade care pornește de la romanul The Last Guests scris de JP Pomare. În acest thriller cu accente erotice, Lina, o tânără logodită, are o aventură de-o noapte cu Dan, un bărbat șarmant pe care îl cunoaște în cadrul unei petreceri. Curând, face o descoperire șocantă, și anume că bucăți din viața ei intimă au fost înregistrate de camerele ascunse. De aici, Lina face o muncă serioasă de investigații pentru a da de urma persoanei care îi urmărește îndeaproape fiecare mișcare. 

9. Adolescence

Cele patru episoade foarte intense și puternice din Adolescence te vor face să-ți anulezi toate planurile dintr-o zi și să le urmărești până la capăt. Foarte discutat și multipremiat la galele industriei cinematografice, serialul ne arată cum se formează, încă de la vârste foarte fragede, comportamente misogine și în ce fel sunt influențați tinerii de modelele de masculinitate toxică din mediul online. Această dramă psihologică ne arată un tânăr în vârstă de 13 ani, Jamie Miller, care devine principalul suspect într-un caz de crimă, după ce o fată de la școala lui este găsită moartă. 

10. One Day

Este foarte posibil ca miniseria One Day să îți frângă sufletul în mii de bucățele, dar tot merită vizionată. Cele 14 episoade au ca sursă de inspirație cartea cu același nume scrisă de David Nicholls și ne poartă prin povestea lungă și sinuoasă dintre Emma și Dexter, jucați de Ambika Mod și Leo Woodall. Relația lor, văzută pe parcursul a 20 de ani, trece de la perioada în care sunt studenți până la cea în care se maturizează și se lovesc de greutățile și angoasele vieții de adulți. 

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Foto: PR

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