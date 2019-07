Cauzele mâncatului excesiv şi cum să previi obiceiurile alimentare nesănătoase

După o petrecere care a durat mai mult decât te așteptai și numărul paharelor de vin de la un punct au încetat să mai fie numărate, dimineața de după pare cel mai greu lucru din lume. Până nu aud fâsâitul unei sticle reci de Coca Cola, nu pot face faţă realităţii. Apoi mă lovește o foame cumplită și aș mânca absolut tot ce găsesc în frigider. Până și bucata de brânză care zace pe raft de două săptămâni pare mai apetisantă ca niciodată. Deja am învățat că o seară pierdută înseamnă că a doua zi va fi plină de mâncare nesănătoasă, așa că am încetat să îmi mai fac prea multe griji în privința asta. Cum știu că și în acea perioada a lunii, două zile sunt dedicate exclusiv pastelor și prăjiturilor. Sunt lucruri normale, care se întâmplă o dată pe lună și care nu îmi dau peste cap întregul regim alimentar.

Însă, când astfel de practici se transformă în obișnuință, atunci trebuie să îți ridici niște semne de întrebare, să analizezi de ce ai excese alimentare și cum le poți preveni.

Ești ceea ce mănânci

Sună clişeic, dar dacă de-a lungul vieții ai experimentat și o dietă echilibrată și o perioadă plină de excese, știi exact la ce mă refer. Când reușesc să îmi găsesc o balanță în ceea ce privește alimentația, întotdeauna mă simt mai bine : am mai mult energie, tenul îmi arată mult mai bine, și am o stare generală bună. În schimb, când am parte de zile în care mănânc fast-food și multe dulciuri, nu numai că stomacul începe să îmi atragă niște semnale de alarmă, dar mă şi simt mult mai obosită, mult prea plină și de multe ori balonată. Carbohidrații rafinați, precum pâinea albă, pastele, alimentele bogate în zahăr, cresc nivelul de zahăr din sânge, ceea ce îți va crea senzaţia de foame,chiar imediat după ce le-ai consumat. Așa că, cu cât vei consuma mai multe alimente procesate, cu atât vei fi mai înfometată, fiindcă corpului tău va fi privat de nutrienți.

Faci mai multe lucruri deodată

De multe ori obișnuim să mâncăm fie în fața televizorului, fie verificând mail-uri sau notificările de pe Instagram. Astfel, uităm să ne concentrăm asupra mâncatului în sine, și ajungem să consumăm mai mult decât ar trebui. De asemenea, când trecem printr-o perioadă grea, suntem prea stresați, anxioşi sau trișți, avem tendința să mâncăm mai mult, încercând să găsim alinarea în mâncare. Astfel apare mâncatul emoțional, care nu numai că vine cu multe kilograme în plus, dar și cu probleme reale de sănătate.

Ești prea stresată

Conform unor studii realizate de cercetătorii de la Harvard, stresul, resimțit pe o perioadă scurtă de timp, îți poate anihila pofta de mâncare. Însă, dacă se manifestă mai mult timp, lucrurile iau o cu totul altă întorsătură. Glandele suprarenale sunt stimulate să producă cortizol, ceea ce îți va mări pofta de mâncare. Vei simți nevoia de alimente bogate în zahăr sau grase, așa numite « mâncare pentru suflet », care pe moment îți vor da o senzație de bine.

Mărimea contează

Mai multe studii au arătat că persoanele care folosesc farfurii mai mici, au tendința de a mânca mai puțin decât cei care folosesc farfurii de dimensiuni normale. Imaginează-ți : aceeași cantitate de mâncare într-o farfurie mare și într-o farfurie mai mică. În prima, creierul va avea impresia că nu e suficientă mâncare, chiar dacă stomacul tău nu are nevoie de mai mult. În a doua în schimb, va avea senzația de sațietate mai repede, crezând că a mâncat o cantitate mai mare, din cauza farfuriei mici, dar pline.

Mâncatul excesiv e o problema cu care o majoritatea dintre noi ne-am confruntat la un moment dat în viață. Motivele pe care le-am enumerat pot fi doar o parte dintre factorii declanşatori ai acestui obicei. În astfel de situații, este extrem de util să ceri sfatul unui specialist, fie că e un nutriționist sau un psiholog care să te ajute să îți recapeți echilibrul. Însă, sunt și pași mici pe care îi poți face singură, și care dacă sunt urmați constant, pot avea efecte benefice asupra sănătății tale.

Alege alimente bogate în nutrienți și vitamine

Scapă de alimentele procesate din casă. Astfel, chiar dacă tentația apare, nu le vei avea la îndemână. Asigură-te că ai în frigider mereu alimente proaspete, chiar și pentru gustări. Alege câțiva morcovi sau o mâna de afine. Îți vor ține de foame, și îți vor satisface și nevoile nutriționale.

Mănâncă corect

Asigură-te că dedici timp suficient mesei și că nu faci alte lucruri în același timp. De asemenea, este foarte important să mesteci bine mâncarea. Astfel vei avea senzația că te-ai săturat mai repede decât în mod normal.

Gândește-te de ce mănânci

Când simți senzația de foame, întreabă-te : « Mănânc fiindcă sunt supărată, fiindcă mă plictisesc, fiindcă sunt stresată ? » Dacă răspunsul este afirmativ, atunci alege să bei un pahar cu apă, sau o cană de ceai și să faci câteva exerciții de respirație.

