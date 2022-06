Mesajul transmis de Adda, după ce Justin Bieber a dezvăluit problemele de sănătate cu care se confruntă

Justin Bieber a anunțat în urmă cu câteva zile că a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt care i-a provocat paralizie parțială. Din acest motiv, artistul a fost nevoit să își întrerupă turneul său, Justice World Tour.

Adda s-a simțit deranjată de comentariile negative care au apărut pe rețelele de socializare, după ce Justin Bieber a dezvăluit ce probleme de sănătate are.

„Se numește „boala sărutului” în termeni populari pentru că se transmite prin fluide. Virusul EPSTEIN BARR – îl luăm toți în copilărie de la mâini murdare etc și avem simptome „inofensive” care imită răceala. El se reactivează de mai multe ori pe parcursul vieții și provoacă de la tiroidita Hashimoto la cancer limfatic, boala Lyme, leucemii, paralizii, etc. Ar trebui să ne testăm anticorpii igm igg cel puțin de 2 ori pe an. Sunt peste 60 de tulpini și o mare parte din probleme (dacă avem) sunt de la EBV. Din cauza imunității scăzute, alimentație sau alte afecțiuni colaterale, când se reactivează, face ravagii. Nu se poate trata – pentru că este virus – se poate doar menține în stare latentă în celule”, a scris Adda.