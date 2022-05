Adda a dezvăluit că mama ei se confruntă cu aceeași boală cu care ea a fost diagnosticată: „Poți să o ai toată viața”

Adda se confruntă de aproximativ doi ani cu borelioză și bartonella, după ce inițial i-a fost pus un diagnostic greșit. Vedeta a făcut mai multe investigații și a început un tratament de lungă durată. Recent, artista a dezvăluit că prolemele de sănătate au fost transmise de la mama sa încă de la naștere, însă simptomele au apărut mult mai târziu.

O lungă perioadă de timp, vedeta a stat departe de lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe tratament. Din fericire, Adda a dat semne că începe să se simtă mai bine și a revenit pe scenă , după o pauză îndelungată. Totuși, investigațiile au arătat că boala a fost luată de la mama ei, congenital, iar vedeta a decis să o testeze imediat pe cea care i-a dat viață.

Medicul a sfătuit-o pe Adda să o testeze pe mama ei, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Cântăreața a explicat că boala poate fi prezentă în organism toată viața, însă anticorpii și sistemul imunitar puternic nu-i permit să scape de sub control.

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit”, a mărturisit Adda, pentru playtech.ro