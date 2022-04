Adda, dezvăluiri despre momentele grele întâmpinate în lupta cu boala de care suferă

Adda le-a povestit fanilor săi în urmă cu câteva săptămâni care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista mărturisea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci că va urma o perioadă îndelungată un tratament.

Adda a fost invitată în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, în cadrul căreia a vorbit deschis despre problemele ei de sănătate. Artista a avut un dialog cu Răzvan Simion, care a fost vizibil emoționat de declarațiile făcute de către artistă.

„Eu credeam că știu ce am și mi s-au pus o sută de diagnostice greșite. Mă tratam pentru ce credeam că am atunci, dar mă tratam greșit. Nu m-am tratat total greșit pentru că r egimul alimentar m-a ajutat foarte mult. Faptul că am scos anumite alimente care hrănesc ceea ce am eu, de fapt, în organism m-a ajutat să țin sub control ce am și să nu ajung mult mai grav. Dacă nu țineam acel regim strict și nu luam vitamine, suplimente și așa mai departe, eu acum nu eram cu tine pe canapea.”

„Așa grav?”, a întrebat prezentatorul TV, iar Adda i-a răspuns: „Da, dar mă bucur că știu ce am. Sunt mult mai bine. Am început tratamentul.”

Artista a povestit și cum a aflat care este adevăratul diagnostic. Adda a descris momentul care a făcut-o să realizeze că ar putea avea, de fapt, alte probleme de sănătate.

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut am tot întrebat doctorii. Am fost la mulți doctori să cer mai multe păreri și mergeam cu listele de întrebări de acasă. Am întrebat și de Borelia Lyme și mi s-a spus că sunt nebună. M-au trimis la psiholog. Am fost și la psiholog până când m-a sunat și mi-a spus să nu mai vin că sunt ok, că la tine e fizic, nu la căpuț. Mi-am dat seama când, într-o zi, mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj și nu am mai putut să-l ridic. Am fost, m-am testat, mi-a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe analize amănunțite, am fost să mai cer alte păreri de la mulți alți doctori. Când am filmat „Paranoia” (n.r. piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Sunt vie, vreau să trăiesc, să mă bucur de toate lucrurile din viața mea. Nu vreau să plâng.”