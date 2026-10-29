Carmen Grebenișan, escapadă romantică în Mexic alături de partenerul ei, Cristi

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi, au petrecut recent o vacanță romantică într-una dintre cele mai exclusiviste destinații din Mexic.

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  de  ELLE.ro
Carmen Grebenișan și Cristi
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Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi, s-au bucurat recent de câteva zile de relaxare în Mexic. Cei doi au ales să petreacă timp împreună, departe de responsabilitățile cotidiene, și au plecat într-o vacanță romantică fără fiul lor.

Carmen Grebenișan și iubitul ei au petrecut câteva zile în Tulum

Creatoarea de conținut, care a devenit mamă, a împărtășit pe rețelele sociale mai multe fotografii din escapada petrecută în Tulum, una dintre cele mai apreciate destinații turistice de pe coasta Caraibelor. Pentru această călătorie, Carmen Grebenișan și Cristi au ales Tulum, o destinație mexicană cunoscută pentru plajele spectaculoase, hotelurile exclusiviste și atmosfera relaxată.

Cei doi au profitat de vacanță pentru a se bucura de timpul petrecut în cuplu, iar imaginile publicate de Carmen le-au oferit urmăritorilor o perspectivă asupra experienței lor.

Escapada a fost una dintre primele călătorii pe care Carmen și partenerul său le-au făcut fără băiețelul lor. Anterior, ea mărturisise că, după ce a devenit mamă, i-a fost dificil să stea departe de copil pentru perioade mai lungi. De această dată, însă, cei doi au decis să își acorde câteva zile doar pentru ei și să se bucure de o pauză de la rutina zilnică.

Cât poate costa o vacanță în destinația aleasă de Carmen Grebenișan

Tulum se numără printre destinațiile preferate de turiștii care își doresc o vacanță într-un cadru tropical, dar și servicii premium. Stațiunea este renumită pentru resorturile de lux, hotelurile boutique, restaurantele exclusiviste și cluburile amenajate pe plajă.

O vacanță de aproximativ șapte sau opt nopți poate ajunge la 5.000 de euro, în funcție de perioada aleasă, tipul cazării și activitățile incluse. Pentru un sejur într-un resort situat aproape de plajă, bugetul poate crește considerabil dacă sunt adăugate mesele la restaurante de lux și excursiile organizate în zonă. În plus, biletele de avion dus-întors pot costa în jur de 1.000 de euro, în funcție de ruta și perioada rezervării.

Carmen Grebenișan, confesiuni sincere despre lupta cu depresia postpartum

În ultimii ani, Carmen Grebenișan și-a obișnuit fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu dezvăluirea principalelor evenimente care au loc în viața ei, precum botezul fiului ei, Kadri.

De această dată, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre lupta cu depresia postpartum și situațiile cu care s-a confruntat.

„Am avut niște stări destul de jos, dar mereu am crezut că depresia înseamnă ceva foarte, foarte grav. Eu mi-am zis mie că sigur nu sunt depresivă, fiindcă am o viață bună. Cu toate astea, ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș, să mă simt tot mai rău, să mă uit în jurul meu și să simt că nu am un mediu de calitate, că nu am o viață de calitate, că nu mă înțeleg bine cu iubitul, cu prieteni… Am simțit că nu mă mai bucur de nimic. În primele patru luni după naștere, mi s-a degradat tot mai mult starea. Aveam două părți în mine: una obiectivă, care îmi spunea ‘Carmen, ai o viață frumoasă. Cu toate astea, starea mea se degrada tot mai rău și plângeam la duș. E atât de intens, încât nu ai cum să controlezi chestia asta”, a povestit Carmen Grebenișan, pe TikTok.

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Foto: Instagram

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