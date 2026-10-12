Mario Fresh dezvăluie cum a slăbit 11 kilograme și cum își menține stilul de viață: „Nu doar o activitate ocazională”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mario Fresh, cunoscut pentru energia debordantă și implicarea constantă în activități fizice, a povestit recent transformarea sa fizică, explicând cum a reușit să slăbească 11 kilograme și să-și redefinească corpul. Artistul a oferit detalii despre dietă, antrenamente și rutină zilnică, demonstrând ce înseamnă disciplină și perseverență.

Mario Fresh, despre dietă și disciplină

Mario a reușit să ajungă de la aproape 102 kg la 90 kg în doar câteva luni.

„Am renunțat aproape complet la zahăr și dulciuri”, a explicat el, subliniind că respectarea strictă a dietei a fost esențială pentru succesul său. În prezent, se concentrează pe etapa de „pregătire pentru momentul shredded”, vizând definirea musculaturii abdominale și armonizarea întregului corp.

Artistul a început să meargă la sală la 14 ani, lucrând inițial sub supravegherea antrenorilor care adaptau exercițiile la vârsta sa. La 16 ani, după ce s-a mutat în București, a început antrenamente mai intense alături de Alex Velea și echipa acestuia. Deși a avut momente mai relaxate, Mario nu a întrerupt niciodată antrenamentele mai mult de 2-3 săptămâni în ultimul deceniu.

„Chiar și în perioadele mai aglomerate sau stresante, am continuat să merg la sală, pentru că pentru mine sportul este un stil de viață, nu doar o activitate ocazională”, a spus Mario în podcastul Gând la Gând cu Teo.

În perioadele de maximă concentrare, Mario merge la sală zilnic, lucrând toate grupele musculare. Chiar dacă recunoaște că „urăște ziua de picioare”, nu o evită. Duminicile sunt dedicate exercițiilor cardio și sesiunilor de saună, ceea ce reflectă seriozitatea cu care abordează stilul său de viață.

Artistul spune că dependența de sport îi oferă atât echilibru fizic, cât și mental, considerând antrenamentele o parte indispensabilă a rutinei sale.

Care este acum relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste.

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, el având o frumoasă relație cu partenera lui, Miruna Gavrilă.

La rândul ei, Alexia Eram se declară foarte fericită pe plan amoros, având o relație de mai bine de un an cu Tonghi, alături de care apare constant pe rețelele de socializare.

Mario Fresh a fost invitat recent la Detectorul de minciuni al lui Selly și a mărturisit că nu mai există o comunicare constantă între el și Alexia Eram, mai ales că amândoi sunt implicați în alte relații.

„Nu mai țin legătura. Nu aș avea de ce să țin legătura, pentru că avem amândoi parteneri, dar ne mai vedem din când în când pe la sală și ne salutăm. Nici nu mai contează (n.red. – unde face sală), fac în mai multe părți”, a spus Mario Fresh.

Citește și:

Corina Caragea, aventură spectaculoasă în Canada. A urcat la peste 2.000 de metri fără apă și echipament

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro