Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanța în Grecia. Cum se relaxează alături de cei trei copii: „A fost cea mai bună idee”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat într-o vacanță de familie în Grecia împreună cu cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian.

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  . Actualizat 12.10.2026, 09:41,  de  ELLE.ro
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Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au plecat împreună cu cei trei copii ai lor într-o vacanță în Grecia.

Ce imagini a dezvăluit Adela Popescu din escapada din Grecia

Adela Popescu a fost cea care a împărtășit mai multe fotografii din vacanța de familie din Grecia. Actrița consideră că a fost excelentă alegerea de a merge în această perioadă în destinația asta.

„Grecia asta de octombrie a fost cea mai bună idee.”

Imaginile care au atras atenția au fost cele cu băieții lor, Alexandru, Andrei și Adrian, pentru că Adela Popescu și Radu Vâlcan obișnuiesc să îi ferească pe copiii lor de atenția publică și să nu publice prea multe imagini cu ei.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”, a mărturisit Adela Popescu pentru VIVA!

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

Adela Popescu, despre momentul care ar putea pune capăt căsniciei cu Radu Vâlcan

Adela Popescu a explicat că o despărțire devine mult mai complicată atunci când într-o familie există copii. Dacă doi adulți pot alege să meargă pe drumuri separate, consecințele unei asemenea decizii îi pot afecta profund și pe cei mici. Tocmai de aceea, actrița consideră că alegerea persoanei alături de care îți construiești o familie este una dintre cele mai importante decizii din viață.

Din declarațiile sale reiese că pentru Adela Popescu greșelile de zi cu zi nu reprezintă neapărat un motiv pentru destrămarea unui cuplu. Comportamentul care contravine valorilor sale ar fi însă cu totul altceva.

„Eu nu mai cred în armonie în casă, dar să fie dragoste. Mie asta mi se pare foarte important, iar în ziua de azi mi se pare foarte greu, sunt foarte multe divorțuri. Omul cu care mergi la drum poate să fie una dintre cele mai importante decizii pe care le iei în viață, nu glumesc. Și după ce faci un copil, abia atunci îți dai seama. Dezamăgirea pe care o produci copilului este destul de mare (n.r. în cazul unei despărțiri) și te doare enorm că nu ai ales mai bine. Așa, oamenii dacă nu au copii, se despart, nu e nicio problemă. Dar când un copilaș suferă în urma deciziilor tale, este foarte greu. Asta ține oamenii în căsnicii greșite sau îi desparte. Chiar cred de multe ori că potrivirea pe anumite aspecte contează mult. Noi avem aceleași valori. Eu aș înnebuni dacă l-aș vedea că minte, sau că vorbește peste măsură de urât de oameni, sau că vrea să păcălească pe cineva. În ochii mei nu ar mai fi niciodată cine este el. Altfel, faci tot felul de greșeli, că e coleric, astea le pot tolera, mergem mai departe, nu ne fac să ne despărțim. Dar momentul în care, uman, el m-ar dezamăgi, pentru mine ar fi sfârșitul, îți spun sincer”, a spus Adela Popescu în podcastul lui Radu Țibulcă.

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Foto: Instagram

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