Anca Serea, noi detalii despre plecarea fiicei sale la studii în Milano. De ce a încercat să o convingă pe Sarah să rămână în România

Sarah, fiica Ancăi Serea, a început un nou capitol departe de România, după ce s-a mutat singură la Milano pentru a-și continua studiile.

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  de  ELLE.ro
Anca Serea și Sarah la Milano (1)
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Familia Ancăi Serea trece printr-o perioadă cu numeroase schimbări, iar una dintre cele mai importante este plecarea fiicei sale, Sarah, în Italia. Tânăra a început studiile la Istituto Marangoni Milano, după ce și-a dorit timp de mai mulți ani să urmeze facultatea în străinătate.

Anca Serea, despre mutarea fiicei sale în Milano

Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte decizia fiicei sale. Atât ea, cât și Adrian Sînă și David au încercat inițial să o convingă să rămână în România. Sarah era însă hotărâtă să își urmeze planul.

„Îți dai seama, să lași confortul casei tale, părinții, faptul că ai prieten aici, ai rutina ta acasă și să iei decizia să pleci într-o țară străină și fără nimeni, pentru că ea nu cunoștea pe nimeni. A plecat absolut singură. Eu am încercat să o conving și eu și David și Adrian, să vorbim cu ea, să o convingem să rămână în România, dar ea era hotărâtă de ani de zile. A fost visul ei de când era mică.”, a spus Anca Serea pentru Libertatea.

În cele din urmă, Anca Serea a susținut alegerea fiicei sale și s-a implicat în pregătirile pentru mutarea acesteia în Milano.

Anca Serea a căutat șase luni o locuință pentru Sarah

Una dintre principalele preocupări ale vedetei a fost găsirea unei locuințe potrivite. Sarah nu a ales să stea într-un campus studențesc, ci într-un apartament închiriat, situat în apropierea universității. Pentru Anca Serea, siguranța zonei a fost principalul criteriu. Procesul de căutare a durat aproximativ șase luni, iar vedeta a mers personal la Milano pentru a vedea apartamentul înainte ca familia să ia decizia finală.

„Nu, nu stă în campus, stă în chirie, într-un apartament foarte frumos. Am ținut neapărat să fie așezată bine și cât mai în siguranță, în primul rând, pentru că asta a fost temerea mea numărul 1, din punct de vedere al siguranței. Este la 15 minute de mers pe jos până la universitate și la 12 minute de Duomo din Milano. Blocul este super central, e o zonă foarte sigură. Jumătate de an ne-am chinuit să găsim cazarea asta. A fost un proces extrem de dificil. Acum căzările sunt la mare căutare și pentru că vin studenți din toată lumea și e un proces foarte complicat. Pe lângă faptul că este extrem de costisitor și comisioanele lor, ale agențiilor, sunt foarte mari, noi am avut noroc că o doamnă din România este angajata unei agenții și dânsa ne-a ajutat. Am mers special să văd apartamentul, să văd că luăm decizia cea mai bună pentru ea.”

Anca Serea și Sarah, cumpărături pentru noua locuință

Sarah a fost admisă la Istituto Marangoni din Milano, unde va studia Fashion Business. Tânăra a absolvit liceul în această vară, iar mutarea în Italia marchează începutul unei etape importante din viața ei. Anca Serea a vorbit anterior despre emoțiile provocate de plecarea fiicei sale de acasă, dar și despre faptul că este mândră că aceasta își urmează propriul drum.

Ajunsă la Milano, Anca Serea a avut o misiune clară: să o ajute pe Sarah să își pună la punct noua locuință. Cele două au început ziua devreme și au mers să cumpere lucrurile de care tânăra avea nevoie.

„Dimineața devreme am plecat cu Sarah la cumpărături pentru apartament!”, a povestit Anca pe Instagram.

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Foto: Arhiva ELLE

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