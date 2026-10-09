Amalia Enache, despre compromisurile pe care le-a făcut în calitate de mamă: „Acesta este prețul în familia noastră”

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Amalia Enache a dezvăluit care sunt compromisurile și provocările pe care le-a întâmpinat până acum în rolul de mamă. Prezentatoarea de la PRO TV are o fiică, pe nume Alma, cu care are o relație extrem de deschisă.

Amalia Enache, detalii neștiute despre viața de mamă

Amalia Enache este cunoscută pentru discreția pe care o menține în ceea ce privește viața de familie. Ea prezintă știrile PRO TV de la orele 23.30, ceea ce înseamnă că serile nu și le petrece cu fiica ei. Vedeta a mărturisit că i-a explicat Almei ce presupune meseria ei și mai ales faptul că își face profesia cu foarte multă dedicare și dragoste.

„Nu cred că a conștientizat vreodată așa ca pe o mare treabă. Pur și simplu s-a întâmplat ca asta să fie meseria mea. O astfel de meserie vine la pachet cu niște maturizări pentru copil și niște înțelegeri care nu sunt din zona asta de spectaculos. Pe ea nu zona de spectaculos o atinge, cât o atinge faptul că dintotdeauna, după ce ea a împlinit 2 ani și n-am mai fost în concediu de maternitate, eu nu am fost cu ea seara la culcare decât în weekend-uri. Și cumva cred că mai degrabă vine cu un preț pentru copil decât cu ceva așa care să o încânte pe ea foarte mult. Nu știe cum e altfel”, a declarat Amalia Enache pentru Libertatea.

Amalia Enache a continuat să spună că încearcă măcar în weekend-uri să compenseze și să facă mai multe activități cu fiica ei, Alma, în vârstă de 10 ani.

„Nu e că a pus presiune, dar ca orice copil și-a dorit, mai ales când era foarte micuță, să aibă mama lângă ea. Dar am cumpănit foarte bine și am cântărit foarte mult ce mesaj am să-i transmit legat de asta și am fost foarte fermă cumva că aceasta e meseria mea, că îmi place foarte mult, că mă aștept ca și ea la un moment dat să-și aleagă tot o meserie care să-i placă foarte mult și că acesta este prețul în familia noastră și mă revanșez cu restul timpului pe care îl petrec alături de ea. Nu fac rabat la weekend-uri, de pildă. Chiar dacă sunt foarte multe invitații, foarte multe tentații, foarte multe petreceri la care nu merg vineri, sâmbătă seara, tocmai ca să echilibrez cumva această balanță. Eu cred că în orice familie e de găsit un echilibru între părinți, mamă, tată, copil și nu există acea situație ideală în care să poți să stai lângă copilul tău atât de mult cât el își dorește. Și aceasta este realitatea noastră.”

Amalia Enache dezvăluie ce principii îi transmite fiicei sale

Amalia Enache se preocupă să îi transmită fiicei sale, Alma, valori de viață și principii armonioase și sănătoase. Prezentatoarea de la PRO TV, care are o carieră admirabilă și îndelungată în televiziune, susține că a preluat de la copilul ei numeroase lecții prețioase, care își susține cu multă convingere punctele de vedere.

„De la fiica mea am învățat, în primul rând, curajul. Cred că este mult mai curajoasă decât mine, iar acest lucru o ajută să fie o învingătoare. A învățat foarte repede multe sporturi — patinaj, înot — pentru că are în ea dorința de a încerca și de a îndrăzni. O privesc cu multă admirație, inclusiv din acest punct de vedere. În plus, acum, apropiindu-se de 10 ani, are curajul să vorbească, să spună ce nu-i convine și să-și exprime sentimentele. Mă bucur foarte mult că este așa și recunosc că învăț de la ea”, a spus Amalia Enache pentru VIVA!

Amalia Enache a învățat-o de la o vârstă fragedă pe fiica ei, Alma, că lumea funcționează după reguli și limite clar stabilite, dar și că este esențial să fie empatică față de cei din jurul ei.

„Îmi doresc foarte mult să facă lucrurile bine, să aibă plăcerea de a le face responsabil și conștient, indiferent care sunt acestea. Vreau să iubească oamenii din jur și să nu-i rănească. Am un copil care funcționează deja în acest fel: este atentă la sentimentele celorlalți și își stabilește singură niște limite foarte frumoase. Am o mare încredere că nu ar spune altor copii lucruri dureroase. Și, pe lângă tot ceea ce face pentru ea, mi-aș dori să învețe din familia noastră că este important să oferi și celorlalți.”

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Foto: Instagram

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