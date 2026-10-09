Judd Nelson, de nerecunoscut la 66 de ani. Cum arată acum actorul din „The Breakfast Club”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Judd Nelson, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei anilor ’80, a fost surprins recent în West Hollywood, California, într-una dintre rarele sale apariții publice. Starul din „The Breakfast Club”, care în ultimii ani a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, a atras atenția prin schimbarea de look.

Actorul în vârstă de 66 de ani a fost fotografiat recent în timp ce se pregătea să plece cu motocicleta. Judd Nelson părea într-o dispoziție foarte bună și a zâmbit în timp ce se afla pe străzile din West Hollywood.

Cunoscut în special pentru rolul lui John Bender din „The Breakfast Club”, filmul regizat de John Hughes și lansat în 1985, Judd Nelson avea o barbă stufoasă și purta ochelari de soare și o pălărie gri. În ciuda temperaturilor ridicate din California, actorul a optat pentru mai multe straturi vestimentare, combinând un tricou maro cu o cămașă și un sacou negru.

Ținuta a fost completată de pantaloni cargo și bocanci maro. Înainte de a pleca pe motocicletă, actorul și-a pus casca de protecție.

Aparițiile publice ale lui Judd Nelson au devenit tot mai rare în ultimii ani. Potrivit E! News, actorul mai fusese fotografiat pe motocicletă în luna aprilie. La momentul respectiv, purta o ținută asemănătoare, adaptată însă temperaturilor mai scăzute, cu mănuși și un trenci negru.

Tot în această perioadă, Judd Nelson a revenit în atenția publicului cu ocazia aniversării a 40 de ani de la lansarea filmului care i-a adus unul dintre cele mai cunoscute roluri ale carierei. Actorul s-a reunit cu Molly Ringwald, Emilio Estévez, Ally Sheedy și Anthony Michael Hall, colegii săi din distribuția „The Breakfast Club”.

Reuniunea a avut loc în aprilie 2025, în cadrul Chicago Comic & Entertainment Expo, și a reprezentat un moment special pentru distribuția filmului: potrivit E! News, a fost pentru prima dată de la lansarea producției când cei cinci actori principali s-au aflat din nou împreună.

În timpul unui panel organizat cu această ocazie, Molly Ringwald a vorbit despre emoția revederii. „Mă simt foarte emoționată și profund mișcată să fim cu toții din nou împreună”, a declarat actrița, potrivit Today.com.

Lansat în 1985 și regizat de John Hughes, „The Breakfast Club” urmărește cinci adolescenți care provin din medii și grupuri sociale diferite și care sunt obligați să petreacă împreună o zi de sâmbătă în detenție. Deși la început par să aibă foarte puține lucruri în comun, timpul petrecut împreună ajunge să scoată la iveală experiențele și vulnerabilitățile din spatele etichetelor care îi definesc în viața de liceu.

Judd Nelson îl interpretează pe John Bender, rebelul grupului, un personaj care avea să devină unul dintre cele mai cunoscute din cariera sa. Molly Ringwald este Claire Standish, adolescenta populară, în timp ce Anthony Michael Hall apare în rolul lui Brian Johnson, elevul studios al grupului. Distribuția este completată de Emilio Estévez, în rolul lui Andrew Clark, sportivul grupului, și Ally Sheedy, care o interpretează pe Allison Reynolds, adolescenta tăcută și retrasă. Dinamica dintre cele cinci personaje a contribuit la transformarea filmului într-una dintre producțiile reprezentative ale cinematografiei pentru adolescenți din anii ’80.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro