Cindy Crawford și Rande Gerber, prima apariție publică după moartea fiului lor, Presley

Cindy Crawford și soțul ei, Rande Gerber, au fost surprinși pentru prima dată în public după moartea fiului lor, Presley Gerber, la vârsta de 27 de ani.

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  . Actualizat 12.10.2026, 10:21,  de  ELLE.ro
Cindy Crawford și Rande Gerber, prima apariție publică după moartea fiului lor, Presley

Cindy Crawford și soțul ei, Rande Gerber, încearcă să își găsească puterea de a merge mai departe după pierderea fiului lor, Presley Gerber, care a murit pe 20 septembrie 2026, la doar 27 de ani. Celebrul supermodel în vârstă de 60 de ani și omul de afaceri în vârstă de 64 de ani au fost fotografiați pentru prima dată în public de la tragedia care le-a afectat familia. Cei doi au fost surprinși sâmbătă, 10 octombrie, în timpul unei plimbări pe plaja Zuma din Malibu, California.

Cindy Crawford și Rande Gerber, care mai au împreună o fiică, pe Kaia Gerber, au preferat o ieșire discretă. Îmbrăcați în ținute casual, cei doi s-au plimbat ținându-se de mână, într-un gest de apropiere și susținere reciprocă. Cei doi s-au asortat în tricouri albe simple și pantaloni albi, purtând și șepci negre.

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie, într-un centru de reabilitare, potrivit documentelor medicului legist din Los Angeles, obținute de publicația People. În dimineața respectivă, la ora locală 9:35, autoritățile din Santa Monica au primit un apel de urgență care semnala un stop cardiac. O altă înregistrare a serviciilor de intervenție indica faptul că echipajele fuseseră solicitate la aceeași adresă pentru o posibilă supradoză.

Într-un comunicat transmis pe 21 septembrie, Departamentul de Poliție din Santa Monica a confirmat că agenții l-au găsit pe Presley fără viață la sosirea în centrul de reabilitare. Reprezentanții instituției au precizat că decesul este investigat ca o posibilă supradoză și că nu există indicii privind implicarea unei alte persoane.

Cauza oficială și circumstanțele morții urmează să fie stabilite de Departamentul de Medicină Legală din Los Angeles, ancheta fiind încă în desfășurare.

Înainte de moartea sa, Presley Gerber vorbise deschis, inclusiv pe rețelele sociale, despre problemele sale de sănătate mintală și despre lupta cu dependența de substanțe. O sursă a declarat anterior pentru People că Cindy Crawford și Rande Gerber au petrecut ani întregi încercând să își ajute fiul. Aceștia au apelat la diferite forme de tratament, de la psihoterapie și programe de reabilitare cu internare sau în regim ambulatoriu până la numeroase terapii homeopate.

O persoană apropiată supermodelului a subliniat că ambii părinți au fost permanent implicați în viața lui Presley și au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-l sprijini. Potrivit sursei, Cindy și Rande nu au fost niciodată părinți absenți, ci au rămas alături de fiul lor în cele mai dificile momente. Familia a avut întotdeauna o relație foarte apropiată, iar Presley a fost profund iubit.

La rândul său, o persoană din anturajul Kaiei Gerber, în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru People că întreaga familie a fost profund șocată de moartea tânărului. Sursa a explicat că membrii familiei sunt copleșiți de durere și că Kaia aprecia foarte mult curajul fratelui său de a vorbi public despre dificultățile prin care trecea. Familia era mândră că Presley începuse să își transforme propriile experiențe într-o modalitate de a-i ajuta pe ceilalți.

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Foto: Getty Images

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