Alina Pușcău, mesaj emoționant după ultimele investigații medicale. Care este cea mai mare dorință a sa

Alina Pușcău traversează o perioadă plină de emoții după ce a primit vești încurajatoare în urma ultimelor investigații medicale.

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  de  ELLE.ro
Alina Pușcău
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Alina Pușcău a transmis un nou mesaj în mediul online, după ce a dezvăluit recent că investigațiile medicale nu au mai evidențiat tumorile despre care știa că le are. După o perioadă dificilă, în care a vorbit public despre problemele sale de sănătate și despre tratamentul urmat în Statele Unite, vedeta spune că privește acum viața dintr-o perspectivă diferită.

Alina Pușcău, despre dorința ei cea mai mare

În ultimele luni, Alina Pușcău le-a oferit urmăritorilor săi mai multe informații despre diagnosticul primit și despre evoluția stării sale de sănătate. În tot acest timp, a vorbit frecvent și despre importanța credinței pentru ea. Recent, vedeta a publicat pe Instagram un mesaj în care și-a exprimat una dintre cele mai importante dorințe, îndreptându-și de această dată atenția către cei din jur.

După experiența prin care a trecut, Alina Pușcău spune că își dorește mai multă iubire, pace și sănătate pentru oameni.

„Dorința mea pentru lume este simplă: Dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Fie ca noi să ne vindecăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să ne amintim că dragostea este cel mai mare dar pe care îl putem oferi”, a transmis Alina Pușcău pe Instagram.

Mesajul vine la scurt timp după ce vedeta a vorbit despre rezultatele unei investigații PET, efectuată pentru evaluarea stării sale de sănătate.

Ce a dezvăluit despre rezultatele investigațiilor

Alina Pușcău a povestit într-un videoclip publicat în mediul online că, în urmă cu nouă săptămâni, aflase că are 11 tumori și cancer la sân. Ulterior, aceasta a efectuat un PET scan, iar rezultatele primite au emoționat-o profund. Potrivit declarațiilor sale, investigația nu a mai evidențiat tumorile identificate anterior. Alina a precizat însă că medicii au observat un punct la nivelul sânului, a cărui natură nu fusese încă stabilită.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!” a spus vedeta în mediul online.

În ultimele luni, fotomodelul a vorbit public despre diagnosticul primit și despre tratamentul pe care l-a urmat. Potrivit declarațiilor sale, medicii identificaseră mai multe tumori în zona sânului și a axilei, iar boala ajunsese inclusiv la nivel osos. După primirea celor mai recente rezultate, Alina Pușcău a mărturisit că vestea a lăsat-o în stare de șoc, mai ales în contextul situației medicale cu care spune că se confrunta în urmă cu numai câteva săptămâni.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.

După ce a primit diagnosticul de cancer, Alina Pușcău a ales să urmeze tratamentul la o clinică din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea unei echipe de specialiști. Potrivit informațiilor făcute publice, costurile tratamentului ar depăși 500.000 de dolari.

Vedeta în vârstă de 43 de ani a vorbit în numeroase dăți despre problemele cu care se confruntă după ședințele de tratament, ea păstrând legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

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Foto: Instagram

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