Cabral, surprins de gestul copiilor săi. Ce a descoperit prezentatorul TV acasă

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Cabral a povestit pe rețelele sociale o întâmplare amuzantă din viața de familie, care l-a făcut să privească altfel regulile pe care încearcă să le impună acasă. Prezentatorul TV a recunoscut că, deși își dorește să le ofere copiilor libertatea de a lua singuri decizii, nu este întotdeauna pregătit pentru ideile pe care aceștia le pun în practică.

Cabral, surprins de un gest făcut de copiii lui

Prezentatorul a dezvăluit că îi încurajează pe cei mici să fie independenți, să își exprime opiniile și să găsească argumente pentru ceea ce își doresc. Recent, însă, a avut parte de o surpriză când a descoperit că Maki, câinele familiei, dormea în pat alături de copii, deși își petrecuse vara în curte.

Inițial, Cabral a fost tentat să intervină și să le explice celor mici de ce nu este o idee bună. Totuși, când i-a văzut dormind împreună, a decis să nu le strice momentul. Prezentatorul a povestit întreaga întâmplare pe Instagram, într-un mesaj în care a vorbit cu umor și emoție despre relația cu copiii săi.

„Îi las pe amândoi să hotărască lucruri. Să vină cu idei, să și le susțină, să mă convingă și apoi să le pună în practică. Îmi place să-i văd cum învață să ia decizii singuri. Chiar dacă, uneori, deciziile astea vin la pachet cu niște surprize pe care eu, ca adult responsabil, nu le-aș fi aprobat chiar din prima. Cum ar fi să mă trezesc cu Maki, care după o vară întreagă petrecută prin curte degajă un parfum discret de Poubelle Française, lăfăindu-se între cei doi pinguini. Și primul impuls e să fac ordine, să explic, să stabilesc reguli. Dar apoi îi văd. Toți trei dormind grămadă, sforăind fiecare pe limba lui, liniștiți și fericiți că sunt împreună. Și-mi trece. Că, până la urmă, copilăria lor nu trebuie să fie despre cât de bine am reușit eu să țin lucrurile sub control. Ci despre cât de frumos s-au simțit ei crescând. Iar eu mai stau puțin în ușă, mă uit la ei și-mi dau seama că, într-o zi, o să-mi fie un dor nebun de nopțile astea. Chiar și de parfumul franțuzesc al lui Maki. Sau nu. De asta nu”, a scris Cabral pe Instagram.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă. Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine. Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc. Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

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Foto: Instagram

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