Olivia Culpo a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fiul ei

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au anunțat nașterea celui de-al doilea copil și au dezvăluit numele băiețelului, publicând totodată și primele fotografii cu acesta.

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  de  ELLE
Olivia Culpo a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fiul ei

Olivia Culpo și soțul ei, Christian McCaffrey, au devenit părinți pentru a doua oară. Modelul în vârstă de 34 de ani a adus pe lume un băiețel pe 29 septembrie, însă cei doi au ales să împărtășească vestea abia pe 10 octombrie, prin intermediul unei postări comune pe Instagram.

Olivia Culpo, mamă pentru a doua oară

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au publicat mai multe fotografii alb-negru realizate în spital, la scurt timp după nașterea fiului lor. Cu această ocazie, modelul a dezvăluit și numele pe care l-au ales pentru cel de-al doilea copil.

„Roman Augustus McCaffrey”, a scris Olivia Culpo în descrierea imaginilor.

Fotografiile îi surprind pe cei doi soți, care s-au căsătorit în 2024, ținându-și băiețelul în brațe, alături de fiica lor, Colette, în vârstă de 14 luni. Într-una dintre imagini, Olivia apare într-o grădină, cu nou-născutul în brațe, în timp ce Colette se află lângă ea.

Modelul a publicat ulterior și un mesaj pe Instagram Stories, în care și-a exprimat bucuria pentru venirea pe lume a fiului său.

„Îmi explodează inima de fericire”, a scris aceasta.

Olivia Culpo a dezvăluit că este însărcinată cu al doilea copil în luna mai, chiar în ziua în care a împlinit 34 de ani. La momentul respectiv, modelul și Christian McCaffrey au publicat pe Instagram o serie de fotografii realizate în timpul unui picnic, alături de fiica lor, Colette, și de câinele familiei, Oliver. În imagini apăreau și câteva ecografii, așezate pe pătura de picnic.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea. Bebelușul nr. 2 vine în curând”, a transmis atunci Olivia Culpo.

Ulterior, modelul și soțul ei au distribuit și un videoclip în care au arătat cum au aflat că urmează să devină din nou părinți, dar și cum le-au dat vestea membrilor familiei.

În primele secvențe ale înregistrării, Olivia Culpo și Christian McCaffrey apar așteptând rezultatul unui test de sarcină. În momentul în care acesta confirmă sarcina, sportivul exclamă entuziasmat: „Ești însărcinată!”.

Videoclipul continuă cu imagini în care cei doi le împărtășesc vestea apropiaților, surprinzând reacțiile acestora.

Primul copil al celor doi s-a născut în vara anului trecut

McCaffrey și Culpo au devenit părinți pentru prima dată în luna iulie a anului trecut, când s-a născut fiica lor, Colette.

Cei doi au anunțat atunci venirea pe lume a fetiței printr-o serie de fotografii alb-negru realizate în spital, în care apăreau împreună cu nou-născuta.

Olivia Culpo i-a dedicat și un mesaj soțului său, Christian McCaffrey, pe care l-a numit „cel mai bun tătic din lume”.

„Colette este atât de norocoasă să aibă cel mai bun tătic din lume. O iubire unică”, a scris Culpo pe Instagram Stories.

De asemenea, Olivia a descris nașterea fiicei sale drept „cea mai înfricoșătoare și, în același timp, cea mai împlinitoare experiență”, mărturisind că prezența soțului ei a ajutat-o să depășească emoțiile momentului.

„De îndată ce a intrat în cameră, m-am simțit în cea mai mare liniște. Priviți cât de strâns îl țin”, a povestit aceasta.

Olivia Culpo și Christian McCaffrey, jucător al echipei de fotbal american San Francisco 49ers, au început o relație în 2019, iar patru ani mai târziu s-au logodit în timpul unei vacanțe în Utah. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2024, în Rhode Island.

Pentru ceremonie, fosta Miss Universe a ales o rochie de mireasă cu mâneci lungi, creată de casa Dolce & Gabbana, explicând într-un interviu pentru Vogue că și-a dorit o ținută simplă și elegantă.

„Nu am vrut să emane sex în niciun fel”, a declarat Culpo pentru Vogue despre rochia sa. „Am vrut să mă simt naturală și ca și cum rochia m-ar pune în valoare, nu să mă copleșească. Există atât de multă frumusețe și simplitate în asta. Când mă gândesc la Christian și la momentele în care crede că sunt cea mai frumoasă, este ceva de genul acesta: atemporal, acoperit și elegant.”

Olivia Culpo, declarații sincere despre dificultățile de a deveni mamă

De-a lungul relației cu Christian McCaffrey, Olivia Culpo a vorbit deschis despre dorința de a avea copii, dar și despre temerile sale legate de fertilitate, în contextul diagnosticului de endometrioză.

„Vreau să am copii, dar vreau să mă asigur că pot”, a mărturisit aceasta într-un episod din 2022 al reality show-ului familiei sale. „Ar putea fi foarte greu pentru mine să rămân însărcinată.”

La momentul respectiv, modelul a explicat și motivele pentru care diagnosticul o îngrijora.

„Endometrioza poate afecta fertilitatea în multe moduri diferite. Poți avea țesut endometrial care crește lângă sau pe ovare, poate afecta calitatea ovulelor tale, poate lăsa cicatrici pe trompele uterine. Există atât de multe lucruri pe care nu le știu despre ce se va întâmpla în viitor cu această afecțiune și mă îngrijorez tot timpul în legătură cu timpul pe care îl am la dispoziție”, a declarat Culpo. „Simt că trebuie să am copii cât mai repede posibil.”

Mai târziu, în același an, Olivia a precizat că ea și Christian McCaffrey erau „pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește dorința de a avea copii”, însă că momentul în care urmau să devină părinți nu era unul apropiat, având în vedere cariera sportivului.

„El este concentrat pe fotbal și așa ar trebui să fie”, a explicat fosta concurentă de la The Masked Singer. „Nu este pregătit să aibă copii. Nu este chiar o opțiune.”

„Mereu am crezut că până la 30 de ani voi fi căsătorită și voi avea copii”, a adăugat ea. „Clar, sunt genul de persoană căreia îi place să aibă un plan. Acum, nu am niciun plan pentru că am atât de multe semne de întrebare, așa că sunt panicată.”

În anul următor, Olivia Culpo le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe TikTok că ea și Christian McCaffrey intenționau să încerce să aibă un copil după nuntă.

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Foto: Getty Images

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