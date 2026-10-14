Andreea Bănică, surprinsă de soțul ei, Lucian Mitrea, cu un cadou impresionant: „Din când în când, își amintește că…”

Andreea Bănică a fost răsfățată de soțul ei, Lucian Mitrea, cu un cadou spectaculos: un inel cu diamante.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică inel
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Andreea Bănică a avut parte de o surpriză din partea soțului ei, Lucian Mitrea. Artista le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram un inel spectaculos, cu diamante, pe care l-a primit cadou de la partenerul său. Cu această ocazie, cântăreața a vorbit și despre programul său încărcat, mărturisind că, la 48 de ani, nu duce deloc o viață liniștită.

Andreea Bănică, surprinsă cu un inel spectaculos

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de mulți ani, iar artista nu ezită să împărtășească pe rețelele sociale momente din viața lor de familie. Recent, cântăreața le-a dezvăluit fanilor că soțul ei i-a făcut un cadou deosebit, demonstrând că surprizele romantice nu lipsesc din relația lor.

Într-o fotografie publicată pe Instagram, Andreea Bănică și-a etalat noua bijuterie, un inel cu mai multe pietre strălucitoare, pe care l-a primit de la Lucian Mitrea. Artista a însoțit imaginea de un mesaj afectuos despre gestul partenerului său.

„Inelul primit cadou de la Lucian! Din când în când, soțul meu își amintește că surprizele sunt binevenite și după atâția ani”, a scris Andreea Bănică.

Bijuteria are un design floral, cu numeroase pietre grupate în jurul unei piese centrale. Deși aspectul său sugerează un cadou prețios, artista nu a dezvăluit cât a costat inelul.

Andreea Bănică, despre programul său încărcat

Pe lângă fotografia cu noul inel, cântăreața a publicat și câteva imagini din activitățile sale zilnice, oferindu-le urmăritorilor o perspectivă asupra ritmului în care își desfășoară viața. Într-una dintre fotografii, Andreea Bănică apare la volanul unei mașini, purtând o ținută elegantă și o pereche de ochelari de soare. Artista a glumit despre faptul că vârsta nu i-a adus mai mult timp liber, așa cum s-ar fi așteptat unii.

„Cine spune că după 45 de ani viața devine mai liniștită sigur nu mi-a văzut agenda!”, a transmis aceasta.

Într-o altă imagine, realizată în oglindă, cântăreața le-a prezentat fanilor ținuta aleasă pentru ziua respectivă: o cămașă albastră cu dungi, o fustă bej, un pulover deschis la culoare purtat pe umeri și pantofi sport. Ținuta a fost completată de o geantă Louis Vuitton și o pereche de ochelari de soare.

„Între două programări mai găsesc timp să mă întreb: ‘Eu cu ce mă îmbrac azi?'”, a scris artista.

Mesajele sale sugerează că, în ciuda numeroaselor responsabilități profesionale și personale, Andreea Bănică încearcă să își păstreze buna dispoziție și să se bucure de micile momente din fiecare zi.

Andreea Bănică, mesaj emoționant pentru Lucian Mitrea

Cântăreața a publicat și o fotografie alături de soțul ei, realizată în mașină. În imagine, Andreea Bănică îl ține afectuos de obraz pe Lucian Mitrea, iar cei doi zâmbesc către cameră. Artista a însoțit fotografia de o declarație scurtă, dar sugestivă, despre relația lor.

„Partener de viață, de drum, și de toate nebuniile mele.”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea s-au căsătorit în 2008, după o relație începută în adolescență. Cei doi au împreună doi copii, Sofia și Noah, și au reușit să își construiască atât o familie, cât și un parteneriat profesional.

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Foto: Instagram

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