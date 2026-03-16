Ce a recunoscut Andreea Bănică despre soțul ei, Lucian Mitrea, după 30 de ani de relație: „Ne-am păstrat atracția unul față de celălalt”

Andreea Bănică este căsătorită din anul 2008 cu Lucian Mitrea și împreună au doi copii, pe Sofia și pe Noah. Cântăreața și partenerul ei de viață și-au început povestea de dragoste în perioada adolescenței, iar astăzi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

Andreea Bănică, declarații despre soțul ei, Lucian Mitrea

Recent, Andreea Bănică și-a amintit de începutul relației cu soțul ei. Artista a dezvăluit ce impresii i-a lăsat la vremea respectivă Lucian Mitrea.

„El, în tinerețe, era ceva… Nu ieșea afară, dacă nu îi stătea lui firicelul de păr cum trebuie. Dacă îi ieșea un coș undeva, nu mai ieșea din clasă. Totul era țiplă! Era spaima fetelor! După ce i-am văzut adidașii, m-am uitat mai sus, la dantura lui. Eu la a lui și el la a mea. Primul și singurul. Ce rost aveau alții? Nu am fost curioasă de alt bărbat. Mi-a ajuns el până azi. Romantismul lui a fost undeva la începuturi, după aceea s-a pierdut cu firea. A mai uitat să fie romantic. Ceea ce am apreciat a fost faptul că amândoi ne-am păstrat atracția unul față de celălalt. Eram foarte disperați unul de altul: să ne pupăm, să ne iubim, să ne strângem în brațe. Probabil este atracția aia mult prea mare. Așa a fost de când eram mici”, a mărturisit Andreea Bănică în podcast-ul „Vorba lui Jorge.”

De la ce porneau conflictele dintre Andreea Bănică și Lucian Mitrea

Andreea Bănică a vorbit cu sinceritate despre momentele mai puțin plăcute întâmpinate în căsnicia cu Lucian Mitrea. Artista a recunoscut că atunci când fiul lor, Noah, era mai mic, s-au confruntat cu o perioadă marcată de tensiuni și conflicte. Vedeta, care a refuzat să fie prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, a dezvăluit cum au reușit să gestioneze acele situații, dar și de la ce porneau certurile între ei.

„Am avut si noi momente mai grele. Exact în perioada aceea, undeva in jurul vârstei de 4 ani al lui Noah. Ne certam din orice, ne săream la gât din orice, nu tu, ba tu, tu ai greșit, tu trebuia să faci aia, de ce n-ai făcut-o și de ce îmi reproșezi mie. Am avut o perioadă mai dificilă. Dar a trecut. Nu știu să-ți spun cum. Nu știu ce-am făcut. Am stat de vorbă mult, într-adevăr. Stăteam pe canapea de vorbă și îmi punea câte un pahar de vin roșu. Și stăteam de vorbă ore și ne apuca dimineața. Dar uite că așa am trecut și peste situații de genul ăsta și peste toate situațiile dificile din viața noastră.

Am stat de vorbă. Nu știu dacă am realizat ceva până la urmă, dar am stat de vorbă. Și practic faptul că am comunicat de fiecare dată, deși aveam momente când nu mai vorbeam, dar după aceea ne întâlneam și stăteam de vorbă. Și ajungeam până la urmă la un punct comun care să mă facă și pe mine să înțeleg că trebuie să-i ofer mai multă libertate băiețelului meu, că e băiat, dar și el trebuia să înțeleagă lucruri venite din partea mea, că sunt mama băiețelului lui”, a mai spus Andreea Bănică în podcast-ul moderat de Jorge.

